Surpriză neplăcută pentru turiștii români care au ales să meargă în vacanță în Bulgaria. Au rămas fără cuvinte

Aflată la doi pași de România, Bulgaria este preferată de mulți datorită prețurilor mai mici și a calității serviciilor, mult mai bune comparativ cu litoralul românesc. Dar lucrurile par să se schimbe, cel puțin în parte.

Bulgaria a fost ani de zile una dintre cele mai la îndemână destinații pentru români, în condițiile în care prețul unui sejur în sezonul estival era mai ieftin aici chiar și cu 50% comparativ cu litoralul românesc. Doar că, în ultimul an, prețurile au explodat și la vecinii de la Sud de Dunăre, pe fondul problemelor pe care le are economia acestei țări, dar și a crizei și a inflației care macină în ultimii ani economiile țărilor din Uniunea Europeană. Astfel, românii care au vrut să-și rezerve vacanța în stațiunile de pe litoralul bulgăresc au avut parte de o surpriză deloc plăcută. Oamenii au costatat cu stupoare că în unele cazuri prețul cazării în hotelurile bulgărești aproape s-a dublat în comparație cu vara anului 2024.

Prețuri tot mai mari

Printre cei care s-au văzut puși în fața acestei realități se numără și o tânără care își va petrece și în acest vacanța în Bulgaria, în aceeași stațiune, în același hotel și exact în aceleași condiții de confort ca și anul trecut. Doar că, spre surprinderea sa, prețurile au crescut cu peste 50%, deși pachetul de servicii turistice cumpărat este identic cu cel din 2024. Surprinsă, tânăra a postat pe un grup de Facebook rezervat românilor care își petrec vacanțele în Bulgaria.

„Mă frământă și pe mine o situație. Chiar atât de mult s-au scumpit prețurile peste tot în Bulgaria? Pun prețul plătit anul trecut, vs prețul plătit anul acesta, cam în aceiași perioadă (final de august). de fiecare dată am achiziționat early booking vacanțele.. așa e peste tot? E vorba de hotelul Gergana, mergem deja a patra oară, nouă ne place, fiindcă e pe plajă și deși nu e wow, condițiile sunt bune, dar anul acesta prețul a fost foarte mare. Later edit: Da, sunt 6 nopți în 2024 vs 7 nopți 2025, dar prețul pe noapte e 157,8 în euro în 2024 vs 233,1 euro în 2025, diferența pe noapte, cam aceeași perioadă, copilul e mic sub 4 ani. Diferența e semnificativă!”, a constatat ea.

Ceilalți internauți au încercat să găsească o explicație, însă mulți au admis că prețurile au crescut peste măsură și în Bulgaria, în ultimul an. Alții, însă, spun că prețurile ar fi rămas neschimbate, în cazul unor hoteluri.

Explicațiile căutate de internauți

„Noi am luat din noiembrie în 2024 și 2025 și avem aceleași prețuri la Topola Skies”, a scris cineva.

„Poate copilul intră acum la adulți. Ce vârstă are?”, a întrebat cineva. „Copilul împlinește 4 ani după sejur”, a venit răspunsul.

„O rezervare e pe 6 nopți alta pe 7 nopți, o cameră e double cu vedere la mare și alta exclusiv cu vedere la mare. Deci chestii diferite”, a încercat altul să găsească o explicație, deși era evident că prețul camerei a crescut oricum mult. „Întodeauna am avut cu vedere frontală la mare, am rezervat pe site-uri diferite. E o zi în plus, dar și așa sunt niște sute de euro în plus”, a explicat autoarea postării inițiale, după ce explicase anterior că prețul unei camere identice a fost 157,8 în euro pe zi în 2024, iar în 2025 aceeași cameră costă pentru o zi 233 de euro.

„Ei trec la euro anul acesta și deja prețurile sunt calculate așa. Acesta este motivul creșterii prețurilor. Se lucrează deja in paralel leva și euro”, a încercat altul să găsească o explicație plauzibilă.

Prețurile au explodat cu adevărat în Bulgaria

Alții au admis că prețurile au crescut și în Bulgaria. „Da, s-au scumpit suficient”, a punctat laconic un internaut.

„S-au scumpit, dar contează și perioada. Noi am fost acum 3 ani 2 adulți cu 2 copii (1 an și 5 ani ) la Albena Laguna Garden all inclusiv 27 iunie - 3iulie - 550 euro. Acum 2 ani la Nisipurile de aur hotel Berlin 1-7 iulie Garden cu 880 euro. Anul trecut Albena Laguna Beach sejur de 7 nopți 8 zile - 1.120 euro 1-8 iulie. Și anul acesta 30 iunie-7 iulie Sol Nessebar Bay Mare - 1.350 euro”, a scris altcineva.

„Nu merită banii aceștia. S-au dublat prețurile la unele hoteluri și faptul ca au dat cu var pe clădire și în câteva camere nu justifică creșterea prețurilor”, a comentat altul.

Alții spun că au avut experiențe asemănătoare și că prețurile au crescut serios într-un an, cu mai bine de 50%. „Prețuri prea pari pentru ce oferă unele hoteluri. Anul trecut am fost în Obzor la Blue Magic cu 900 de euro 5 nopți. Anul asta, fix aceiași perioadă – 1.480 de euro”, a remarcat cineva.

„Față de România e ok”

„Enorm de scump peste tot”, a punctat altul. „Într-adevăr s-au scumpit, dar față de România este ok”, a observat altcineva.

„S-au dublat. Nu se mai merită. Mai bine Grecia și Turcia”, a scris un alt internaut.

„Ce-am luat anul trecut la 1.200, acum este 1.700 cu tot cu reducere! Chiar au crescut prețurile”, a confirmat altcineva.

„Da, s-au scumpit toate! Eu fac comparație la restaurante, ce consumam anul trecut, anul ăsta costă aproape dublu!”, a spus un alt membru al grupului.

„Da, anul acesta pe ultim moment prețurile sunt mult mai mari. Toate ofertele transmise clienților mei au fost peste așteptările lor. Aceeași întrebare am primit-o de la toți. Eu de exemplu mi-am luat vacanța în ianuarie cu 1.800 euro. Acum e 2.450 euro”, a fost altă observație.

I-a răspuns chiar autoarea postării care a pornit întreaga discuție.

„Noi am luat în decembrie de fiecare dată, tocmai pentru reducerea de early booking, dar se pare că peste tot prețurile s -au scumpit semnificativ. Între 2023 și 2024 nu a fost așa o mare diferență față de 2024 și 2025. E comod în Bulgaria pentru că mergem și cu câine și cu bunici. Mă rog, eu eram curioasă dacă doar la Gergana, dar văd că peste tot e semnificativ mai scump”, a remarcat tânăra.

„Cam da, anul trecut am dat 1.400 de euro, iar anul acesta e 1.970 de euro”, a venit altă confirmare.

„Cu 1.300 mergi în Creta 2 adulți și un copil, e superbă Grecia!”, a fost altă părere. „Anul trecut a costat 3.000 de euro la Reina, anul acesta 5.000 de euro, dar nu mai avem vedere la mare, tot 2 adulți și 3 copii”, a punctat cineva. „Bulgaria se tot scumpește de 2 ani. Dar tot are oferte mai bune ca litoralul românesc”, a fost altă părere.

De ce ar fi crescut prețurile la bulgari

Bulgaria se așteapta la o creștere cu circa 30% a prețurilor la cazări vara aceasta, iar discuțiile pe această temă au avut loc încă din februarie. Reprezentanţii industriei turismului de la Marea Neagră şi ministrul Turismului, Miroslav Borshosh, s-au întâlnit la Burgas și au discutat despre problema creșterii prețurilor.

În cadrul întâlnirii, Ministrul Turismului a raportat o creştere de 10% - 20% a rezervărilor timpurii pentru 2025.

De asemenea, operatorul de turism Yanitsa Dineva a subliniat că creșterea prețurilor este în linie cu tendințele regionale, dând exemplul Turciei sau Greciei, cu scumpiri mai mari decât ale Bulgariei. Unul dintre subiectele dezbătute a fost crearea Fondului de garantare pentru protecţia Consumatorilor, o măsură cerută de UE, dar amânată de Bulgaria timp de aproape patru ani. Ministrul Borshosh a admis că există divergenţe de opinie privind Fondul, dar a subliniat că acestea vor fi rezolvate în următoarele trei luni.