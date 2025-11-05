,,Superluna Castorului", cea mai mare și mai strălucitoare lună din acest an. O vom vedea pe 5 noiembrie

Pe 5 noiembrie, dacă ne ridicăm privirea spre cer noaptea, vom vedea o lună mai plină și mai strălucitoare decât în mod obișnuit. Este denumită ,,Superluna castorului" și are legătură cu tradițiile amerindiene. Triburile native americane dădeau fiecărui luni câte o denumire, în funcție de activitățile naturii din acel sezon.

Ce este o ,,superlună"

,,De câteva ori pe an, luna apare mai mare și mai strălucitoare pe cer decât de obicei - e ceea ce numim o superlună. Fenomenul are loc atunci când se îndeplinesc două lucruri: avem lună plină, ceea ce se întâmplă cam o dată pe lună; luna se află la perigeu sau aproape de acesta, punctul cel mai apropiat în orbita sa față de Pământ - asta pentru că orbita lunii din jurul Pământului descrie de fapt o eclipsă", explică pentru „Adevărul” Dani Petrache, o tânără care creează conținut de popularizare a Științei.

O superlună poate fi cu până la 14% mai mare decât o lună plină obișnuită și cu 30% mai strălucitoare.

Ce este ,,Superluna Castorului"

,,Superluna castorului" va fi cea mai mare și mai strălucitoare lună din acest an.

În plus, se va afla la o distanță de Pământ de aproximativ 356.980 kilomeri de Pământ. Iar asta o face cea mai apropiată lună plină de planetă din februarie 2019 încoace, scrie Live Science.

Denumirea vine din tradiția amerindiană. Noiembrie este luna în care castoriii nocturni din nord-estul Statelor Unite și din Canada își construiesc barajele de iarnă, la lumina lunii pline. Totodată, în această ultimă lună de toamnă, vânătorii puneau capcane pentru castori, să le folosească blana.

Simbolic, această ,,superlună" marchează încheierea toamnei și pregătirea pentru iarnă.

Când va putea fi văzută în România

,,Superluna Castorului" va putea fi văzută în noaptea de 5 spre 6 noiembrie. Nu este nevoie de echipament special și poate fi observată cu ochiul liber, pe tot parcursul nopții. Cea mai bună perioadă este după apusul Soarelui, când Luna apare la orizont și poate părea chiar mai mare și mai portocalie.

Dacă vă doriți fotografii spectaculoase, cel mai bine este să o fotografiați aproape de orizont, pentru a crea efectul de Lună uriașă.

,,Superluna castorului" este a doua superlună din acest an și va mai fi urmată de încă una, supranumită ,,Superluna Rece", care se va vedea pe 4 decembrie.