search
Luni, 6 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Prima Super-Lună a anului și efectele sale asupra somnului, emoțiilor și creativității. Fenomenul vizibil pe cerul României în noaptea de 6 spre 7 octombrie

0
0
Publicat:

În noaptea de 6 spre 7 octombrie 2025, cerul României se va umple de o Lună Plină spectaculoasă, prima SuperLună a anului 2025, nu doar a toamnei. Luna va răsări deasupra orizontului imediat după apusul Soarelui, strălucind întreaga noapte și părând mai mare și mai portocalie decât de obicei – un spectacol perfect pentru contemplare, introspecție sau reconectarea cu natura și energia ta interioară.

Spectacolul ceresc impresionant al Lunii Pline și al SuperLunii Foto Live Science com
Luna Plină din octombrie, prima SuperLună a anului 2025 Foto Live Science com

Chiar dacă ne vom bucura de frumusețea ei pe tot parcursul nopții, faza oficială de Lună Plină este pe 7 octombrie, la ora 06:47 (EEST, ora României), când Luna se află exact în opoziție cu Soarele. În acel moment, satelitul natural va fi aproape de apus, iar Soarele tocmai răsare – un instant de precizie astronomică, dar nu mai puțin spectaculos pentru privitorii care au admirat Luna în noaptea precedentă.

Acest fenomen nu este vizibil doar pe cerul României: SuperLuna este un eveniment global, iar fiecare fus orar îl experimentează la momente diferite. Este același spectacol cosmic, dar sincronizat cu ceasul fiecărui colț de lume, oferind o experiență colectivă unică și memorabilă.

În acest articol vei descoperi ce este SuperLuna, de ce pare mai mare pe cer, cum influențează somnul și emoțiile și cum poți transforma noaptea de 6/7 octombrie într-un moment de introspecție și reconectare cu natura.

A 10-a Lună Plină – prima SuperLună a lui 2025: Luna Recoltei sau Luna Vânătorului

În tradiția populară, fenomenul din noaptea de 6/7 octombrie este cunoscut drept Luna Recoltei / SuperLuna Recoltei sau Luna Vânătorului / SuperLuna Vânătorului, denumiri care amintesc de vechile obiceiuri ale fermierilor: lumina puternică a Lunii le permitea să continue munca pe câmp până târziu, pentru a strânge roadele toamnei.

Nu este însă o simplă Lună Plină. Este o SuperLună, deoarece satelitul natural al Pământului se va afla mai aproape decât de obicei, părând mai mare și mai luminoasă pe cer. Astfel, românii vor avea parte de una dintre cele mai spectaculoase și memorabile Luni ale anului.

Un spectacol ceresc cu dublă încărcătură: : SuperLuna și ploaia de stele Draconide

Coincidența face ca această Lună Plină să se petreacă exact în aceeași perioadă cu o ploaie de stele – Draconidele – care va atinge apogeul în nopțile de 8 și 9 octombrie. Deși lumina puternică a Lunii va îngreuna vizibilitatea, cei răbdători ar putea surprinde până la zece „stele căzătoare” pe oră, în condiții de cer senin și departe de poluarea luminoasă.

În plus, aceasta nu este o SuperLună oarecare, ci prima din 2025, din șirul de trei care încheie acest an. Toamna și iarna ne pregătesc, astfel, pentru un adevărat maraton de spectacole cerești.

De ce pare Luna mai mare la răsărit: explicația SuperLunii

Românii care vor ridica privirea spre cer la apusul soarelui, când Luna răsare deasupra orizontului estic, vor fi martorii așa-numitei „iluzii a Lunii”. Potrivit NASA, în acest moment Luna ni se pare mult mai mare decât de obicei, pentru că ochiul nostru o compară instinctiv cu clădirile, copacii sau dealurile din jur. În realitate, dimensiunea ei nu se modifică, dar creierul nostru o percepe ca fiind impunătoare.

În cazul unei SuperLuni, acest efect vizual devine și mai spectaculos, oferind un adevărat spectacol nocturn pentru toți cei care privesc cerul.

SuperLuna văzută în San Francisco Foto Gettyimages
SuperLuna văzută în San Francisco Foto Gettyimages

Efectele Lunii Pline și SuperLunii asupra noastră

Științific vorbind, Luna Plină apare atunci când Pământul se află între Soare și Lună, iar discul lunar devine complet iluminat. Dincolo de frumusețea vizuală, fenomenul are efecte măsurabile asupra oamenilor.

Studiile publicate în reviste precum Current Biology arată că în nopțile de Lună Plină:

  • durata somnului profund poate scădea cu până la 30%,
  • ritmul cardiac se accelerează ușor,
  • calitatea somnului poate suferi.

Mulți oameni resimt neliniște, vise mai intense și o sensibilitate crescută la emoții.

Cum te afectează SuperLuna și cum să gestionezi efectele

Pentru unii, această SuperLună va fi o noapte de inspirație; pentru alții, una de agitație. Printre efectele cele mai frecvente:

  • Insomnii și vise puternice – mintea rămâne activă și când corpul e obosit.
  • Anxietate și neliniște – emoțiile par mai greu de gestionat.
  • Explozie de creativitate – artiști, scriitori sau oameni aflați în căutare de idei spun că inspirația atinge cote maxime.
  • Claritate emoțională – confruntarea cu adevăruri interioare devine inevitabilă.

Cum le gestionezi:

  1. Evită ecranele înainte de somn – lumina albastră combinată cu lumina Lunii poate tulbura ritmul circadian.
  2. Apelează la respirație conștientă sau meditație – calmează sistemul nervos și liniștește gândurile.
  3. Fă o plimbare sub clar de Lună – transformă agitația în contemplare.
  4. Ține un jurnal – scrisul organizează emoțiile și eliberează tensiunile.

Ce poți să faci în noaptea cu Luna Plină sau SuperLună

Dincolo de explicațiile științifice și interpretările simbolice, noaptea de Lună Plină este un prilej rar de reconectare – cu tine însuți și cu natura.

  • Privește cerul – câteva minute de contemplare reduc stresul și cresc starea de bine.
  • Eliberează ce nu-ți mai folosește – scrie pe o foaie ce vrei să lași în urmă și rupe-o sau arde-o simbolic.
  • Caută liniștea – rugăciune, meditație sau respirație conștientă.
  • Reîncarcă-ți energia – plimbări nocturne, „băi de Lsună” sau ritualuri simbolice pentru un nou început.

Astrologii văd în această Lună Plină un moment de descărcare emoțională și eliberare, iar tradițiile multor culturi au considerat nopțile de Lună Plină timpuri potrivite pentru decizii majore și transformare personală.

Calendarul SuperLunilor și evenimentelor lunare din 2025

Anul 2025 s-a anunțat a fi unul special pentru pasionații de astronomie cu spectacole cerești impresionate. Prima SuperLună a anului va atinge faza de Lună Plină în noaptea de 6/7 octombrie. Nu este însă un fenomen obișnuit: satelitul natural al Pământului se va afla mai aproape ca de obicei, iar pe cer va apărea mai mare și mai strălucitoare, oferind un adevărat spectacol vizual.

Pe lângă impactul vizual, fenomenul poartă și o încărcătură simbolică profundă: marchează echilibrul dintre lumină și întuneric, dintre lumea exterioară și universul interior, fiind un moment perfect pentru introspecție, reînnoire și armonie.

Această SuperLună este prima dintre cele trei SuperLuni ale anului 2025. Următoarele două vor fi Luna Castorului (5/6 noiembrie), considerată cea mai mare SuperLună a anului, și Luna Rece (4/5 decembrie).

Anul 2025 a mai adus și eclipse totale de Lună, cunoscute popular ca Luna Sângerie, precum cea din 7/8 septembrie, care completează seria de evenimente spectaculoase pe cerul nopții.

Astfel, Luna Plină din noaptea de 6/7 octombrie 2025 devine mai mult decât un fenomen astronomic: este o SuperLună cu povești, tradiții și coincidențe cerești, un moment unic care ne invită să ne conectăm cu natura, cu universul și cu propriile căutări interioare.

Știință

Top articole

Partenerii noștri

image
„Președintele a pierdut controlul”. Comportamentul bizar al lui Donald Trump stârnește îngrijorare în SUA
digi24.ro
image
Cea mai bogată țară din Europa caută muncitori străini. Oferă cazare gratuită și salarii de până la 8.000 de euro
stirileprotv.ro
image
COD ROȘU de ploi. Orașul din România care închide școlile de urgență
gandul.ro
image
Primarul interimar al Capitalei „dă drumul la căldură” pentru circa 1 milion de bucureșteni
mediafax.ro
image
Fostul fotbalist al lui FC U Craiova riscă să rămână paralizat după o accidentare șocantă! Reacția lui Adrian Mititelu. Video
fanatik.ro
image
Epilog în dosarul mitei luate de Mitică Dragomir de la compania RCS&RDS. Faptele sunt prescrise, dar procurorii cer confiscări colosale
libertatea.ro
image
Angela Merkel acuză Polonia și statele baltice pentru începerea războiului din Ucraina
digi24.ro
image
Premieră la Dacia: lansează un model electric inovator » Va fi mai mic și mai ieftin decât Dacia Spring! Primele imagini
gsp.ro
image
Gigi Becali s-a legat de mașina finului Mirel Rădoi după FCSB - Universitatea Craiova: "N-ai voie"
digisport.ro
image
Nume grele vin la Cotroceni! Nicușor Dan pregătește un val de numiri-surpriză în echipa prezidențială: Ludovic Orban, Marius Lazurcă și Theodor Paleologu, pe lista (surse)
stiripesurse.ro
image
Ce înseamnă zăpada în octombrie. Modelele meteorologice ale celor mai grele șase ierni dau indicii pentru cum va fi cea care urmează
antena3.ro
image
Schimbări la Codul Muncii. Ce beneficii vor avea angajaţii care lucrează între 22 şi 06 noaptea
observatornews.ro
image
Atenție, elevi! Autoritățile închid școlile în acest județ din cauza condițiilor meteo: 'Rămâneți în locuințe'
cancan.ro
image
Jucătoarea și-a pus silicoane și a adus-o în discuție pe Halep: „Sânii ei erau un handicap”
prosport.ro
image
TABEL Cât vei plăti pentru încălzire la iarnă, în funcție de câte ore ții centrala pornită și de mărimea locuinței
playtech.ro
image
S-a găsit mașina de lux care dispăruse din garajul Elenei Udrea. Cine e afaceristul care a cumpărat limuzina
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Marele Vieri s-a convins de Chivu și a spus-o în direct: "Nu-mi retrag cuvintele!"
digisport.ro
image
VIDEO 'Nu rușii au stricat alegerile din 2024' - Traian Băsescu aruncă 'bomba' după raportul prezentat de Nicușor Dan la Copenhaga / Ce acuzații lansează
stiripesurse.ro
image
Ultima oră! Școli închise în acest județ, din cauza vremii extreme!
kanald.ro
image
Ce este marcajul rutier „dinți de rechin” pentru șoferi pe carosabil și cum este semnalizată obligația în România
playtech.ro
image
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
wowbiz.ro
image
Ninge în Bucureşti. Brr! Un ciclon polar aduce vortexul peste România
romaniatv.net
image
Anunț oficial privind pensiile românilor!
mediaflux.ro
image
Premieră la Dacia: lansează un model electric inovator » Va fi mai mic și mai ieftin decât Dacia Spring! Primele imagini
gsp.ro
image
Eduard, un copil de 10 ani, crescut de bunici și abandonat de părinți, luptă pentru viață! A vomitat sânge și are nevoie de o operație urgentă la inimă. AJUTĂ ȘI TU!
actualitate.net
image
Vieți ca-n povești? Destinul tulburător al surorilor Guinness: blestemul unei dinastii de aur. Adevărul ascuns despre surorile Guinness
actualitate.net
image
Zodiile care se vor reinventa începând cu 15 octombrie. Vine cea mai bună perioadă, cu noroc, belșug și fericire
click.ro
image
Vacanță de coșmar în Egipt. O turistă româncă povestește experiența trăită la două hoteluri: „Prima mea experiență în Egipt a fost și ultima. A fost traumatizant”
click.ro
image
Vreme extremă în România începând de marți seara. Cod roșu de ploi în mai multe județe
click.ro
Amal și George Clooney, Profimedia 1043240066 jpg
Amal Clooney a îmbrăcat culoarea vedetă a toamnei! Avocata și-a făcut încă o dată celebrul soț extrem de mândru
okmagazine.ro
gold aesthetic wallpaper with hand wearing rings jpg
Femeile care au copilărit în sărăcie poartă adesea aceste accesorii. Ce semnifică?
clickpentrufemei.ro
Săpături arheologice la Turda (© Muzeul de Istorie Turda)
Un obiect unic pe teritoriul fostei provincii romane Dacia, descoperit la Turda
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Rețetă turcească de salată de vinete cu iaurt și usturoi. E dietetică, delicioasă și sănătoasă
image
Zodiile care se vor reinventa începând cu 15 octombrie. Vine cea mai bună perioadă, cu noroc, belșug și fericire

OK! Magazine

image
Ce se-ntâmplă cu Regina Letizia? Palatul încearcă să-i ascundă problemele emoționale. Adevărul despre internările și dependențele sale

Click! Pentru femei

image
Planurile pentru viitorul lui Archie și Lilibet pun presiune pe cuplul Harry-Meghan

Click! Sănătate

image
Observi emoticonul diferit? Provocarea îți dezvăluie cât de repede poți detecta relațiile toxice!