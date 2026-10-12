 Sunt oamenii foarte inteligenți mai singuratici? Ce este MENSA și cum poți intra în clubul celor mai inteligenți 2% | adevarul.ro
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Sunt oamenii foarte inteligenți mai singuratici? Ce este MENSA și cum poți intra în clubul celor mai inteligenți 2%

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Cum afli dacă te numeri printre cei mai inteligenți 2% dintre oameni și ce se întâmplă după ce obții un rezultat suficient de bun la test? Jurnalista Ioana Ciurlea a explicat cum funcționează admiterea în MENSA și a demolat mituri legate de persoanele cu un IQ ridicat.

Membri MENSA din întreaga lume au sărbătorit la Bucureşti 80 de ani de la înfiinţarea organizaţiei.
Membri MENSA din întreaga lume au sărbătorit la Bucureşti 80 de ani de la înfiinţarea organizaţiei. Foto: Instagram/Ioana Ciurlea

Între 30 septembrie și 4 octombrie, Bucureştiul a găzduit reuniunea anuală a Comitetului Internațional al Directorilor MENSA și MENSA World Gathering 2026. A fost prima dată când congresul mondial al organizației s-a desfășurat în România; ediția precedentă a avut loc în 2006, la Orlando. Ţara noastră a mai găzduit, însă, în trecut două întâlniri ale celor mai luminate minţi din lume: European Mensas Annual Gathering, în 2024, și Silvensa, evenimentul de Revelion al comunității, în 2022.

„Se spune despre oamenii supradotaţi că sunt singuratici. E mit sau adevăr?”, şi-a început jurnalista Ioana Ciurlea postarea publicată pe Facebook, după evenimentul din Capitală. Şi tot ea a dat şi răspunsul, demolând una dintre cele mai vechi prejudecăţi legate de persoanele cu un IQ mult peste medie: „Este 100% mit, având în vedere câte persoane sunt aici. Suntem în jur de 800 de membri Mensa, adică toată lumea, la aniversarea de 80 de ani de MENSA pe glob”.

Mensa este adesea privită și ca un club exclusivist, destinat unor genii greu de înțeles de către ceilalți.

„Poate vă imaginaţi că MENSA e un grup elitist de genii neînţelese. Nici pe departe. Sunt oameni obişnuiţi”, spune Ioana Ciurlea, care confirmă o dată în plus ceea ce scrie şi pe site-ul organizației, şi anume că membrii MENSA provin din categorii sociale și profesionale diverse, de la șoferi de tir la profesori universitari cu mai multe doctorate.

Diversitatea aceasta se reflectă și în activitățile comunității Mensa, în cadrul cărora membrii se întâlnesc pentru dezbateri, jocuri și activități organizate în jurul intereselor comune, atât la nivel local, cât și internațional. Ioana Ciurlea descrie MENSA drept „o comunitate în care găseşti oameni cu aceleaşi pasiuni ca ale tale oriunde în lume”.

„Eşti mai inteligent decât 98 din 100 de oameni?”

Pentru a face parte din această comunitate, nu este nevoie să fii sau să fi fost premiant la şcoală sau să activezi în domenii de top. Admiterea în MENSA se face pe baza unui test standardizat de tip „culture-fair” şi eligibile sunt toate persoanele al căror scor se situează în primele 2% dintre rezultate, indiferent de profesie, studii sau numărul diplomelor obținute.

Testarea poate fi susținută începând cu vârsta de 11 ani. Candidații care au peste 16 ani au la dispoziție 20 de minute, iar cei cu vârste între 11 și 16 ani, 15 minute. În cazul minorilor, este necesar acordul scris al unui părinte. Rezultatele sunt comunicate prin e-mail în patru până la șase săptămâni.

Candidații află dacă îndeplinesc criteriul de admitere, fără să primească o valoare numerică a IQ-ului. Eligibilitatea este valabilă pe viață în oricare dintre organizațiile naționale Mensa, iar testul poate fi susținut de cel mult două ori.

Cei interesați să participe la testare pot consulta calendarul publicat pe site-ul mensaromania.ro. Următoarea sesiune este programată sâmbătă, 24 octombrie, de la ora 10.00, la Academia de Studii Economice din București, iar înscrierea se face online. Va fi a cincea testare organizată de MENSA România în 2026, după sesiunile de la Chișinău, în martie, Cluj-Napoca, în aprilie, Constanța, în mai, și Timișoara, în iulie.

Ce este MENSA

Organizația Mensa, care reunește astăzi aproximativ 150.000 de membri din peste 90 de țări, a fost înființată la Oxford, la 1 octombrie 1946, de avocatul Roland Berrill și de omul de știință Lancelot Ware. Scopul fondatorilor a fost să identifice persoanele cu un coeficient de inteligență ridicat și să le ofere posibilitatea de a se cunoaște şi a socializa. Cea mai mare filială națională este American Mensa, cu aproape 50.000 de membri.

În România, MENSA a fost înființată în 1991 și are statutul de Full National Mensa, cel mai înalt nivel de afiliere acordat unei organizații naționale.

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