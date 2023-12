IQ-ul ridicat al unei fetițe de doi ani o face cea mai tânără membră a Mensa

Abilitatea lui Isla McNabb de a citi înapoi cuvintele scrise pe o tabletă ștearsă i-a determinat pe părinții ei să contacteze Guinness World Records.

Citirea cu voce tare a cuvintelor pe care adulții le mâzgălesc pe o tabletă ștearsă s-ar putea să nu fie modul în care mulți copii își petrec ziua de naștere. Dar așa a sărbătorit Isla McNabb împlinirea vârstei de doi ani, iar acest lucru a pus-o pe nativa din Crestwood, Kentucky pe calea de a deveni cea mai tânără membră din istorie a Mensa, cea mai veche societate cu IQ ridicat din lume, au declarat părinții ei într-un interviu recent, scrie theguardian.com.

Într-o conversație publicată luni, părinții lui Isla, Jason și Amanda McNabb, au declarat pentru site-ul Guinness World Records că și-au dat seama că inteligența fiicei lor ar trebui să fie evaluată după ce o mătușă i-a dăruit o tabletă de scris cu șters, drept cadou pentru a doua aniversare.

Jason a spus că a scris cuvântul "roșu" pe tablă, iar Isla a fost capabilă să i-l citească, deși era cu patru sau cinci ani mai mică decât vârsta la care majoritatea copiilor dobândesc de obicei această abilitate.

Un Jason McNabb șocat a continuat apoi să scrie cuvintele "albastru", "galben", "pisică" și "câine". Isla a citit cu încredere fiecare dintre cuvinte, a declarat tatăl ei pentru Guinness, care este renumit pentru menținerea unei baze de date cu peste 40.000 de recorduri mondiale.

De acolo, părinții lui Isla au spus că au început să observe cuvinte silabisite prin casă cu litere de jucărie multicolore.

Literele C-H-A-A-I-R au fost lăsate lângă un scaun. Literele care silabiseau S-O-F-A erau aranjate lângă canapea. La un moment dat, părinții lui Isla l-au găsit pe Booger, pisoiul lor de casă, întins lângă literele C-A-T.

În acel moment, Amanda McNabb i-a spus lui Guinness că a văzut destul. Ea a sugerat ca Isla să fie supusă unui test de IQ, iar familia McNabb a făcut exact acest lucru.

"Un psiholog care a testat-o pe Isla este specializat în copii supradotați... și a spus că de obicei nu testează copii", ar fi spus Jason McNabb. "Dar el a făcut o excepție după ce a auzit despre talentele ei".

În cele din urmă, Isla a obținut un scor de 99 de inteligență pentru vârstă la testele de IQ Stanford-Binet. Ea avea 2 ani și jumătate.

La 2 iunie 2022, Guinness a recunoscut-o oficial ca fiind cea mai tânără membră Mensa din lume. Isla a înțeles că această realizare a produs o acoperire mediatică de știri despre ea - s-a văzut la televizor și uneori le cere părinților săi să scoată videoclipuri cu ea pe YouTube.

Dar în cea mai mare parte a timpului, ea rămâne inconștientă de IQ-ul ei excepțional de ridicat.

Soții McNabbs au spus că au găsit mai puține resurse pentru copiii dotați intelectual. Copiii supradotați pot de obicei să înțeleagă materiale cu câteva niveluri școlare peste nivelul colegilor lor, dar acest lucru nu garantează neapărat performanțe înalte sau un comportament sociabil, au spus experții.

Așa că, pentru a o sprijini cât mai bine pe Isla, soții McNabbs au înscris-o pe Isla în Mensa, în speranța de a intra în contact cu alți părinți aflați în situații similare, care ar putea să le împărtășească unele informații. Organizația non-profit este deschisă persoanelor care au obținut scoruri de până la percentila 98 la scala de inteligență Stanford-Binet sau la alte anumite teste standardizate de IQ.

"Cel mai mare beneficiu al Mensa este comunitatea", a declarat Jason McNabb pentru Guinness.

Isla, acum în vârstă de trei ani, merge la grădiniță. Ea s-a dovedit a fi deosebit de puternică la matematică și continuă să își consolideze abilitățile de citire cu ajutorul cărților sale preferate, printre care se numără The Very Hungry Caterpillar și Pete the Cat.

Guinness a declarat că părinții fetiței au căutat un plan educațional individual pentru ca aceasta să înceapă mai devreme la grădiniță. Unul dintre motive este că ea a încercat să pronunțe cuvinte pe care se pare că le-a învățat singură în timp ce citea singură.

"A spus că trebuie să se spele de microbi de pe mâini, dar a pronunțat cu G tare", a spus Jason McNabb.