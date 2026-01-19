Articol publicitar

The Prodigy, anunțați ca headliner major la Rockstadt Extreme Fest 2026

0
0
Publicat:

Energie fără etichete, show-uri rare și un lineup care redefinește festivalurile din regiune

Prodigy 1 jpg

Rockstadt Extreme Fest anunță unul dintre cele mai puternice nume din istoria muzicii live ca headliner al ediției din 2026: The Prodigy. Recunoscută pentru show-uri explozive, o energie care a influențat generații și un sound ce a depășit constant granițele de gen, trupa britanică vine la Rockstadt într-un moment definitoriu pentru festival.

Prezența The Prodigy confirmă direcția asumată a Rockstadt Extreme Fest: un festival care nu mai este definit de etichete muzicale stricte, ci de energie, atitudine și impact cultural. De-a lungul anilor, Rockstadt a evoluat dincolo de statutul de festival de metal, devenind o platformă culturală unde genurile se intersectează, iar publicul este unit de aceeași nevoie de experiențe autentice și intense.

Show-urile The Prodigy sunt extrem de rare în această parte a Europei, iar apariția lor la Rockstadt Extreme Fest 2026 marchează unul dintre cele mai importante momente din istoria festivalului. Este o confirmare a faptului că Rockstadt joacă într-o ligă internațională, alături de festivaluri care își permit să inoveze și să influențeze conversația culturală.

„Rockstadt nu a fost niciodată despre a bifa genuri sau a respecta convenții. A fost întotdeauna despre energie pură, comunitate și experiențe care rămân. The Prodigy întruchipează perfect această filozofie”, transmit organizatorii.

Artiști confirmați până în prezent

Pentru ediția din 2026, Rockstadt Extreme Fest aduce pe aceeași scenă unii dintre cei mai importanți artiști ai scenei rock și metal internaționale, multe dintre show-uri fiind apariții extrem de rare în regiune. Printre numele deja confirmate se numără Sabaton, Helloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb Of God, Arch Enemy

Lineup-ul Rockstadt Extreme Fest 2026 este în continuă creștere, urmând să fie anunțate și alte nume importante în perioada următoare.

Bilete & informații

Abonamentele de 5 zile – acces general sunt disponibile începând de la 1250 lei, iar biletele de o zi au prețuri cuprinse între 585 lei și 685 lei, în funcție de zi.

Abonamentele pot fi achiziționate de pe site-ul oficial al festivalului - www.rockstadtextremefest.ro dar și în rețeaua iabilet.ro

Despre Rockstadt Extreme Fest

Rockstadt Extreme Fest este unul dintre cele mai relevante festivaluri de muzică alternativă din Europa de Est, recunoscut pentru lineup-uri curajoase, producție de nivel internațional și o comunitate puternică, construită în peste un deceniu de existență. În 2026, Rockstadt Extreme Fest se pregătește pentru mutarea în Ghimbav, într-o locație nouă, mult mai mare, ușor accesibilă, cu infrastructură îmbunătățită. Noul amplasament oferă spații extinse pentru participanți, acces facil datorită gării aflate în proximitate, precum și condiții optimizate pentru camping, cazare și logistică — un pas esențial în evoluția festivalului și în experiența publicului.

Muzică

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Trump, scrisoare năucitoare adresată premierului norvegian: „Nu mă mai simt obligat să mă gândesc exclusiv la pace”
digi24.ro
image
Cea mai lungă șosea din lume traversează 14 țări și două continente. Parcurgerea ei poate dura și un an de zile
stirileprotv.ro
image
Azi începe al 56-lea Forum de la Davos, la care România nu este reprezentată de preşedinte. Explicaţia lui Nicuşor Dan despre absenţă: nu umblu teleleu prin lume! Gândul prezintă lista cu personalităţi care umblă “teleleu” prin lume, în frunte cu Trump
gandul.ro
image
Prognoza meteorologică pentru următoarele 2 săptămâni: Când se domolește gerul
mediafax.ro
image
Câte miliarde a cheltuit o instituție-cheie aflată în subordinea lui Bolojan, în 2025. Surpriză uriașă fix în luna în care Ciolacu a plecat de la guvern
fanatik.ro
image
Tânără de 25 de ani, cerșetoare în Iași cu cazare de lux, telefon de ultimă generație și deplasări cu Uber
libertatea.ro
image
Ministrul Apărării, anunțul momentului despre promovarea CSA Steaua în prima ligă
digi24.ro
image
Dat dispărut, Mario Iorgulescu a filmat un mesaj: „Au venit carabinierii, m-au luat”
gsp.ro
image
Nunta anului în România! La 41 de ani, arată ca la 20 și se mărită cu un bărbat cu 9 ani mai tânăr
digisport.ro
image
Legenda care sfidează rațiunea: aceasta ar putea fi dovada că Diavolul există chiar în lumea noastră
stiripesurse.ro
image
Insula supranumită „Porțile Paradisului”, cu doar trei locuitori, oferă trei locuri de muncă. Care sunt condițiile și salariul oferit
antena3.ro
image
Ruşii jubilează la ameninţările lui Trump: "Vă e dor de Nord Stream?" şi "Aţi priceput în sfârşit, idioţilor?"
observatornews.ro
image
Dorian Popa merge la închisoare? Artistul a apărut la tribunal flancat de bodyguarzi și cu nasul bandajat
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
prosport.ro
image
Când poţi retrage banii din Pilonul III de pensii: peste un milion de români sunt înscrişi
playtech.ro
image
Românul care a fost pe stadion la Senegal – Maroc, șocat de ce a putut să găsească la finala Cupei Africii pe Națiuni: „Merge peste tot, dar n-a văzut așa ceva până acum”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Ce salariu va avea Olimpiu Moruțan la Rapid
digisport.ro
image
România intră într-o zonă meteo extrem de rară și periculoasă: Mase de aer opuse se ciocnesc deasupra țării
stiripesurse.ro
image
Sergiu, tânărul împușcat în Italia a fost înmormântat! Imaginile DURERII cu momentul în care mam... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Mădălin Ionescu, în doliu! Fostul prezentator TV a făcut anunțul trist: „A sfârșit discret, în somn”
wowbiz.ro
image
Românii scapă de cea mai DURĂ taxă! Nicuşor Dan a semnat decretul care amână aplicarea, AVEM documentul
romaniatv.net
image
Decizie radicală la Ministerul Muncii, după majorările de taxe. Ce se va întâmpla cu impozitarea progresivă
mediaflux.ro
image
Dat dispărut, Mario Iorgulescu a filmat un mesaj: „Au venit carabinierii, m-au luat”
gsp.ro
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Boala care a ucis-o pe fiica lui Freedie Mercury la doar 48 de ani
actualitate.net
image
Viața în cel mai geros oraș din lume. Cum reușesc oamenii să trăiască la -40°C
click.ro
image
Cel mai curat oraș din lume se află în Europa. A depășit chiar și Singapore la acest capitol: „Fără trafic aglomerat și plăcut pentru pietoni”
click.ro
image
Dezvăluirile lui Gheorghe Turda despre chefurile organizate de ziua lui Ceaușescu: „În ultimul an nu s-a mai serbat, a «mirosit» că...” Ce mâncăruri îi plăceau?
click.ro
Prințul Albert și Prințesa Charlene foto profimedia 1053916296 (2) jpg
Îngrijorare și incertitudine în Monaco! În ce stare e Prințul Albert, care a ajuns de urgență pe mâinile medicilor
okmagazine.ro
Regele Felipe, Regina Letizia, Printesa Leonor, Infanta Sofia și Regina Sofia foto profimedia 1066852643 (2) jpg
Doliu la Casa Regală a Spaniei! Regele Felipe, soția Letizia, fiicele lor și Regina Sofia au stat lângă sicriul Prințesei Irene a Greciei
okmagazine.ro
fantastic animal constellation jpg
Horoscop general pe două săptămâni. Finalul de ianuarie are miză mare!
clickpentrufemei.ro
459c1399f57167e5c5ed5fdffca282b5 jpg
Traversarea imposibilă: secretele armatei medievale pentru a înfrunta inamicul pe malul opus
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Bombă în direct la Radio ZU! Mihai Morar a dat din casă despre Cătălin Măruță. Ascultătorii au rămas uimiți: „O să fie colegul nostru”
image
Viața în cel mai geros oraș din lume. Cum reușesc oamenii să trăiască la -40°C

OK! Magazine

image
Lovitura finală vine de la fiica sa! Prințesa rupe toate legăturile cu infamul său tată, rușinea familiei regale, care e „devastat”

Click! Pentru femei

image
Succes, premii și încercări. Ce nu s-a văzut din viața Juliei Louis-Dreyfus, ajunsă la 65 de ani

Click! Sănătate

image
De ce apar amorțeala și furnicăturile la nivelul membrelor