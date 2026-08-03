 Vacanță în Grecia fără să pleci de acasă. Cum organizezi o seară grecească autentică în doar câteva ore | adevarul.ro
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Vacanță în Grecia fără să pleci de acasă. Cum organizezi o seară grecească autentică în doar câteva ore

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Nu ai nevoie de un bilet de avion pentru a aduce atmosfera unei taverne grecești în propria casă. Potrivit Greek Flavours, secretul unei mese autentice nu stă în preparate sofisticate, ci în ingrediente simple, servite împreună cu cei dragi. De la pită caldă și tzatziki până la salată grecească și pește la grătar, o seară cu gust mediteranean se organizează mai ușor decât ai crede.

Cum organizezi o seară grecească autentică în doar câteva ore
Cum organizezi o seară grecească autentică în doar câteva ore Sursă foto: Shutterstock

La o masă grecească, preparatele nu vin unul după altul. Sunt aduse aproape toate odată, așezate în mijlocul mesei și împărțite între cei prezenți. Masa este, înainte de toate, un prilej de socializare.

Pita caldă și tzatziki, duo-ul care nu lipsește de pe mesele grecilor

Pita grecească este nelipsită de pe mesele grecilor. Se încălzește ușor într-o tigaie uscată sau în cuptor și se servește cât este încă moale, fiind perfectă pentru sosuri și salate.

Cel mai des este însoțită de tzatziki, preparatul din iaurt grecesc, castravete, usturoi și mărar. Pe lângă acesta, pe masă mai apar adesea melitzanosalata, făcută din vinete coapte, sau tirokafteri, o cremă picantă cu brânză feta. Două-trei astfel de preparate sunt suficiente pentru a recrea acasă atmosfera unei mese grecești.

Salata grecească și dovleceii crocanți

O masă inspirată din bucătăria grecească este greu de imaginat fără salata grecească. Rețeta clasică include roșii bine coapte, castraveți, ceapă roșie, brânză feta, măsline și oregano, stropite cu ulei de măsline extravirgin. Dressingul se adaugă chiar înainte de servire, pentru ca legumele să rămână proaspete și crocante.

Printre cele mai populare aperitive din tavernele grecești se numără și dovleceii prăjiți (kolokythakia tiganita). Feliați subțire, cu o crustă crocantă și serviți alături de tzatziki, sunt o alegere simplă și potrivită pentru un meniu de vară.

Peștele la grătar și feta, în centrul mesei

În bucătăria grecească, preparatele sunt, de regulă, simple. Un pește la grătar – doradă, biban de mare sau păstrăv – asezonat doar cu lămâie, oregano și ulei de măsline este una dintre cele mai populare alegeri. Pentru cei care preferă altceva, pe masă pot ajunge și carne la grătar sau preparate din legume.

Feta se servește, de obicei, întreagă, stropită cu ulei de măsline și presărată cu oregano, iar fiecare își taie cât dorește. 

În Grecia, o masă reușită nu se măsoară în numărul preparatelor, ci în timpul petrecut împreună. Câteva ingrediente bune, farfurii puse la mijlocul mesei și o conversație care se prelungește sunt, de multe ori, tot ce ai nevoie pentru o seară cu adevărat grecească.

Rețete

Pita grecească

Ingrediente (6-8 bucăți):

  • 500 g făină
  • 7 g drojdie uscată
  • 1 linguriță zahăr
  • 1 linguriță sare
  • 300 ml apă călduță
  • 2 linguri ulei de măsline

Mod de preparare:

Amestecă drojdia cu zahărul și apa călduță și las-o câteva minute să se activeze. Adaugă făina, sarea și uleiul de măsline și frământă până obții un aluat elastic. Lasă-l la dospit aproximativ o oră.

Împarte aluatul în 6-8 bile, întinde fiecare bucată într-o lipie rotundă și coace-o într-o tigaie încinsă, fără ulei, aproximativ un minut pe fiecare parte, până capătă pete aurii. Servește pita caldă.

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Tzatziki

Ingrediente

  • 400 g iaurt grecesc
  • 1 castravete
  • 2-3 căței usturoi
  • 2 linguri ulei de măsline extravirgin
  • 1 lingură oțet de vin alb sau suc de lămâie
  • mărar proaspăt
  • sare și piper

Mod de preparare

Dă castravetele pe răzătoare și stoarce-l foarte bine de apă. Amestecă-l cu iaurtul, usturoiul zdrobit, mărarul tocat, uleiul și oțetul. Condimentează și lasă sosul la frigider cel puțin 30 de minute înainte de servire.

Salata grecească (Horiatiki)

Ingrediente

  • 4 roșii bine coapte
  • 1 castravete
  • 1 ceapă roșie
  • 150-200 g feta
  • măsline Kalamata
  • oregano uscat
  • ulei de măsline extravirgin
  • puțin oțet de vin (opțional)

Mod de preparare

Taie legumele în bucăți mari și așază-le într-un bol. Adaugă măslinele și brânză feta. Presară oregano și stropește cu ulei de măsline chiar înainte de servire.

Dovlecei grecești prăjiți (Kolokythakia Tiganita)

Ingrediente

  • 2 dovlecei
  • făină
  • sare
  • piper
  • ulei pentru prăjit

Mod de preparare

Taie dovleceii în felii foarte subțiri. Presară puțină sare și lasă-i câteva minute să elimine apa, apoi tamponează-i cu hârtie absorbantă. Tăvălește-i prin făină și prăjește-i în ulei încins până devin aurii și crocanți. Se servesc imediat, alături de tzatziki.

Pește la grătar în stil grecesc

Ingrediente

  • 2 dorade, bibani de mare sau păstrăvi
  • 3 linguri ulei de măsline
  • 1 lămâie
  • oregano
  • sare
  • piper

Mod de preparare

Unge peștele cu ulei de măsline și condimentează-l cu sare, piper și oregano. Coace-l pe grătar sau într-o tigaie grill până când carnea devine fragedă. Servește-l cu felii de lămâie, salată grecească și pita caldă.

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Rețetele sunt adaptate pentru a putea fi pregătite ușor acasă și sunt inspirate din recomandările publicate de Greek Flavours.

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