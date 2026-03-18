search
Miercuri, 18 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Sondaj INSCOP: trei sferturi dintre români consideră traficul nesigur pe drumurile publice și susțin suspendarea permisului pentru neplata amenzilor

0
0
Publicat:

Circulația pe drumurile publice din România este percepută ca nesigură de 74,8% dintre români, iar comportamentul iresponsabil al șoferilor este indicat drept principală cauză a problemelor de siguranță, potrivit unui sondaj INSCOP.

Șofer la volan FOTO: Shuterstock

Conform BAROMETRULUI Informat.ro-INSCOP Research, ediția a VIII-a, realizat în perioada 2-6 martie 2026, majoritatea românilor consideră că traficul pe drumurile publice din România este nesigur, iar o parte semnificativă susține măsuri mai dure pentru șoferii care nu achită amenzile în termen de 90 de zile.

55,7% dintre români susțin suspendarea dreptului de a conduce pentru șoferii care nu achită amenzile de circulație în termen de 90 de zile, din care 40,4% sunt total de acord, iar 15,3% mai degrabă de acord. Împotriva măsurii sunt 30,6% total împotrivă și 11,4% mai degrabă împotrivă. Non-răspunsurile au fost de 2,4%.

Susțin măsura mai mult decât media populației: votanții PSD, PNL și USR, tinerii sub 30 de ani, persoanele peste 60 de ani, cei cu studii superioare, locuitorii din urbanul mic și angajații din sectorul public. Sunt împotriva măsurii în special: votanții AUR, bărbații, persoanele între 45 și 59 de ani și locuitorii Capitalei.

Nivelul de siguranță perceput pe drumurile publice

74,8% dintre români consideră că traficul rutier este nesigur: 45,4% destul de nesigur și 29,4% foarte nesigur. Doar 20,1% consideră că traficul este destul de sigur, iar 3,7% foarte sigur. Non-răspunsurile au fost de 1,4%.

Circulația este percepută ca sigură în proporții mai mari de: votanții PNL și USR, tinerii sub 30 de ani și persoanele cu educație primară. Persoanele între 45 și 59 de ani și femeile consideră cel mai mult că traficul este nesigur.

Cauzele siguranței reduse pe drumurile publice

46,6% dintre cei care consideră circulația nesigură indică comportamentul iresponsabil al șoferilor ca principală cauză, 32,1% menționează infrastructura rutieră slab dezvoltată sau de proastă calitate, 11,3% educația rutieră precară, 7,5% aplicarea insuficientă a legii de către autorități, iar 1,2% alte cauze. 1,3% nu știu sau nu răspund.

Percepția pe categorii demografice: votanții PNL, femeile, persoanele între 30 și 44 de ani și cei cu educație primară consideră că șoferii iresponsabili sunt principala cauză. Persoanele de peste 60 de ani și votanții AUR consideră mai degrabă că infrastructura rutieră slab dezvoltată este cauza principală.

Remus Ștefureac, director INSCOP Research, a declarat: „Barometrul INFORMAT-INSCOP scoate în evidență o problemă gravă – circulația nesigură pe drumurile publice – cu efecte tragice asupra populației. Percepția dominantă este că circulația este nesigură, ceea ce indică lipsa de încredere în capacitatea sistemului rutier de a asigura protecția participanților la trafic. În acest context, intervențiile eficiente trebuie să combine aplicarea dură a regulilor cu investiții în infrastructură și programe serioase de educație rutieră.”

Sondajul a fost realizat prin interviu telefonic (metoda CATI), pe un eșantion simplu, stratificat de 1.100 persoane, reprezentativ pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă este ± 3%, cu un grad de încredere de 95%.

Ghid de cumpărături

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

