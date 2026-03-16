Orașul din România în care vitezomani vor primi amenzile prin poștă din această săptămână. Radarele fixe e-Sigur, puse la treabă

Timișoara devine primul oraș din țară cu radare fixe integrate în Sistemul e-Sigur. Șoferii care sunt prinși că depășesc viteza vor primi amenzile prin poștă.

Municipiul Timișoara este primul din România care va avea radare fixe integrate în Sistemul e-Sigur. Radarele sunt montate în două intersecții din oraș, iar testele vor începe chiar de luni, urmând ca în câteva zile să fie emise și primele amenzi.

Potrivit autorităților, din datele culese până acum, în Timișoara, lunar sunt înregistrate 20.000 de treceri pe roșu la semafor.

„Avem un fenomen generalizat de indisciplină în trafic, în primul rând din cauza faptului că nu există măsuri punitive și de control asupra indisciplinei în trafic”, spune viceprimarul orașului Timișoara, Ruben Lațcău, citat de Digi24. Odată puse în funcțiune noile radare, autoritățile vor să extindă sistemul în toate intersecțiile aglomerate.

Sistemul e-sigur funcționează de la 1 ianuarie 2025 pe 3 tronsoane de drum (A1, A2 și DN2 Vrancea) iar de la 1 martie este operațional la nivel național, pe toate tronsoanele de drum unde se impune folosirea acestui sistem.

Practic, radarele sunt amplasate în zonele cu risc rutier, înregistrările fiind ulterior analizate. Abaterile sunt sancționate potrivit legii, după identificarea conducătorului auto. Procesul-verbal este comunicat la domiciliul acestuia, fără a fi necesară oprirea în trafic.

Acest sistem presupune monitorizarea traficului rutier prin colectarea de date cu ajutorul dispozitivele radar, tip pistol, din dotarea structurilor de Poliție Rutieră. Radarele de tip TruCAM II sunt amplasate în afara părții carosabile, montate pe trepied, la loc vizibil.

Ținta polițiștilor este ca până în 2030 cifrele îngrijorătoare care ne plasează pe locul doi în Europa privind numărul de decese cauzate de accidentele rutiere să se înjumătățească.

Din totalul accidentelor rutiere grave, conform unui raport de siguranță rutieră al Poliției Române, cele mai multe, soldate cu peste 1.500 de morți și peste 3.500 de răniți, au avut drept cauză principală viteza excesivă.