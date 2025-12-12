Primul baschetbalist din NBA care a recunoscut că este gay, lovit de o boală cruntă: „Mai am de trăit câteva luni”

Fostul pivot Jason Collins (47 de ani), care în 2013 a dărâmat un zid devenind primul bărbat declarat gay din cele patru mari ligi americane, a dezvăluit pentru ESPN: „Cancerul meu este inoperabil, prognosticul mediu este de 11-14 luni. Dacă acesta este timpul care mi-a mai rămas, îl voi folosi pentru a testa tratamente care ar putea deveni într-o zi standard. Nu mi-e frică, am jucat împotriva lui Shaq...”.

„Acum câteva luni, familia mea a emis o declarație, deliberat vagă, în care spunea că am cancer. Acum este momentul ca oamenii să mă asculte: am glioblastom în stadiul 4, una dintre cele mai letale forme de cancer cerebral”.

Cuvinte devastatoare rostite pentru postul ESPN de către Jason Collins, un pivot NBA cu 14 sezoane pentru șase echipe diferite, fără trofee în carieră, dar un jucător foarte apreciat pentru apărarea și jocul său fizic.

Și, mai presus de toate, a obținut o victorie civică majoră: în 2013, a devenit primul atlet profesionist din una dintre cele patru ligi sportive majore americane (NBA, NFL, NHL și MLB) care și-a declarat identitatea. O decizie susținută de președintele de atunci, Obama, de Kobe Bryant și de întreaga comunitate NBA.

Boala, descoperită după căsătorie

Pentru Collins, cancerul a fost un trăsnet din senin, mai ales că l-a descoperit la doar câteva luni după ce s-a căsătorit cu producătorul de film Brunson Green: „Am făcut o tomografie computerizată și mi-au spus că trebuie să văd un specialist. La un moment dat, am căzut acasă și dintr-o dată nu am mai știut cum să opresc un aparat: tumora deja mă ataca.

Potrivit familiei mele, mi-am pierdut memoria pe termen scurt și capacitatea de a înțelege. Glioblastomul este agresiv și dificil de tratat, deoarece este înconjurat de creier, un monstru cu tentacule de mărimea unei mingi de baseball”.

Când a fost întrebat cum a primit veștile proaste, Collins a dezvăluit un simț al umorului remarcabil: „Eram nebun, nu-mi amintesc exact. Soțul meu, aflat în spital, mi-a spus că mi-am pierdut dorința de a mă uita la tenis și am început să mă bucur de serialele coreene, care sunt mai relaxate”.

Collins este un gigant, cu o înălțime de 213 cm și o greutate de 110 kg: „Tumora mea este inoperabilă, așa că trebuie să urmez un tratament de întreținere, al cărui prognostic mediu este de aproximativ un an, variind între 11 și 14 luni. Dacă acesta este tot timpul care mi-a mai rămas, aș vrea să-l dedic testării unui tratament care ar putea deveni într-o zi un nou standard de îngrijire pentru toată lumea. Sunt norocos să am acest sprijin financiar; dacă ceea ce fac nu mă salvează, mă bucur să mă gândesc că într-o zi ar putea ajuta pe altcineva”.