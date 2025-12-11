12 decembrie, ziua în care România a rupt relațiile cu SUA și a intrat oficial în război alături de Germania nazistă

1913 – Recuperarea picturii „Mona Lisa”

Pictura „Mona Lisa” a lui Leonardo da Vinci a fost recuperată la 12 decembrie 1913, la Florența, după ce fusese furată în 1911 din Muzeul Luvru din Paris. Opera a fost găsită în posesia lui Vincenzo Peruggia, fost angajat al muzeului, care a încercat să o vândă autorităților italiene.

Ancheta a confirmat că Peruggia acționase singur, profitând de accesul său anterior în muzeu. Recuperarea a permis repatrierea temporară a tabloului în Italia, înainte de a fi returnat Luvrului, unde a redevenit una dintre piesele centrale ale colecției.

1915 – S-a născut Frank Sinatra

Frank Sinatra s-a născut la 12 decembrie 1915 și a devenit unul dintre cei mai influenți cântăreți americani ai secolului XX. A câștigat numeroase premii Grammy pentru cariera sa muzicală și a fost recunoscut pentru impactul major asupra genurilor swing și pop.

Ca actor, Sinatra a obținut Premiul Oscar pentru rolul secundar din filmul „From Here to Eternity” (1953). A rămas, de asemenea, o figură marcantă în industria divertismentului prin activitatea sa de producător și prin longevitatea carierei.

1941 – România declară război SUA

La 12 decembrie 1941, România a declarat război Statelor Unite, la presiunea Germaniei naziste și a Italiei fasciste. Decizia a venit în contextul alianței României cu Puterile Axei, după intrarea SUA în război în urma atacului de la Pearl Harbor.

Între România și Statele Unite nu au avut loc operațiuni militare directe. Declararea războiului a dus însă la ruperea relațiilor diplomatice și a consolidat alinierea totală a României la strategia militară a Axei până în 1944.

1983 – A murit Amza Pellea

Amza Pellea a murit la 12 decembrie 1983. A fost unul dintre cei mai apreciați actori români de teatru și film, cunoscut pentru rolurile istorice și pentru personajul Nea Mărin, care i-a adus o popularitate largă în rândul publicului.

De-a lungul carierei, Pellea a activat la Teatrul Național București și a jucat în filme importante precum „Mihai Viteazul”. Realizările sale artistice l-au consacrat drept una dintre figurile esențiale ale cinematografiei și scenei românești.

2002 – Extinderea Uniunii Europene

La 12 decembrie 2002, Uniunea Europeană a invitat zece state candidate – Polonia, Cehia, Ungaria, Slovenia, Slovacia, Estonia, Letonia, Lituania, Cipru și Malta – să adere la UE începând cu 1 mai 2004. Extinderea a reprezentat cea mai mare din istoria organizației, numărul statelor membre crescând de la 15 la 25.

Pentru România și Bulgaria a fost stabilit anul 2007 ca termen al aderării, în urma evaluării nivelului de pregătire și al negocierilor aflate în curs. Decizia din 2002 a marcat un pas esențial în procesul de extindere către Europa Centrală și de Est.