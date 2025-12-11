search
Joi, 11 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

12 decembrie, ziua în care România a rupt relațiile cu SUA și a intrat oficial în război alături de Germania nazistă

0
0
Publicat:

România a declarat război Statelor Unite la 12 decembrie 1941, aliniindu-se complet Axei. Decizia a dus la ruperea relațiilor diplomatice și a justificat bombardamentele americane asupra țintelor strategice din România în anii următori.

România a intrat în război în 1941 FOTO Arhivă
România a intrat în război în 1941 FOTO Arhivă

1913 – Recuperarea picturii „Mona Lisa”

Pictura „Mona Lisa” a lui Leonardo da Vinci a fost recuperată la 12 decembrie 1913, la Florența, după ce fusese furată în 1911 din Muzeul Luvru din Paris. Opera a fost găsită în posesia lui Vincenzo Peruggia, fost angajat al muzeului, care a încercat să o vândă autorităților italiene.

Pictura „Mona Lisa” a fost recuperată, la Florența, la doi ani după ce a fost furată FOTO Arhivă
Pictura „Mona Lisa” a fost recuperată, la Florența, la doi ani după ce a fost furată FOTO Arhivă

Ancheta a confirmat că Peruggia acționase singur, profitând de accesul său anterior în muzeu. Recuperarea a permis repatrierea temporară a tabloului în Italia, înainte de a fi returnat Luvrului, unde a redevenit una dintre piesele centrale ale colecției.

1915 – S-a născut Frank Sinatra

Frank Sinatra s-a născut la 12 decembrie 1915 și a devenit unul dintre cei mai influenți cântăreți americani ai secolului XX. A câștigat numeroase premii Grammy pentru cariera sa muzicală și a fost recunoscut pentru impactul major asupra genurilor swing și pop.

Ca actor, Sinatra a obținut Premiul Oscar pentru rolul secundar din filmul „From Here to Eternity” (1953). A rămas, de asemenea, o figură marcantă în industria divertismentului prin activitatea sa de producător și prin longevitatea carierei.

1941 – România declară război SUA

La 12 decembrie 1941, România a declarat război Statelor Unite, la presiunea Germaniei naziste și a Italiei fasciste. Decizia a venit în contextul alianței României cu Puterile Axei, după intrarea SUA în război în urma atacului de la Pearl Harbor.

Citește și: Legiunea candidatului „-escu“. Drama poporului român sub conducerea lui Corneliu Zelea Codreanu și a lui Ion Antonescu

Între România și Statele Unite nu au avut loc operațiuni militare directe. Declararea războiului a dus însă la ruperea relațiilor diplomatice și a consolidat alinierea totală a României la strategia militară a Axei până în 1944.

1983 – A murit Amza Pellea

Amza Pellea a murit la 12 decembrie 1983. A fost unul dintre cei mai apreciați actori români de teatru și film, cunoscut pentru rolurile istorice și pentru personajul Nea Mărin, care i-a adus o popularitate largă în rândul publicului.

De-a lungul carierei, Pellea a activat la Teatrul Național București și a jucat în filme importante precum „Mihai Viteazul”. Realizările sale artistice l-au consacrat drept una dintre figurile esențiale ale cinematografiei și scenei românești.

2002 – Extinderea Uniunii Europene

La 12 decembrie 2002, Uniunea Europeană a invitat zece state candidate – Polonia, Cehia, Ungaria, Slovenia, Slovacia, Estonia, Letonia, Lituania, Cipru și Malta – să adere la UE începând cu 1 mai 2004. Extinderea a reprezentat cea mai mare din istoria organizației, numărul statelor membre crescând de la 15 la 25.

Pentru România și Bulgaria a fost stabilit anul 2007 ca termen al aderării, în urma evaluării nivelului de pregătire și al negocierilor aflate în curs. Decizia din 2002 a marcat un pas esențial în procesul de extindere către Europa Centrală și de Est.

Istoria zilei

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cine este Raluca Moroșanu, judecătoarea care a întrerupt conferința de la Curtea de Apel și l-a apărat pe Laurențiu Beșu
digi24.ro
image
Protest în Piața Victoriei. Sute de oameni au ieșit în stradă să ceară demiteri la vârful Justiției. VIDEO
stirileprotv.ro
image
Motanul pierdut în urmă cu 11 ani a revenit acasă înainte de Crăciun. Povestea lui Felix
gandul.ro
image
Horoscop 12 decembrie 2025: Ce zodii au noroc în dragoste și bani astăzi
mediafax.ro
image
Fostul fotbalist care a ajuns să trăiască pe străzi, în orașul natal. Și-a pierdut casa, iar viața lui s-a schimbat total după un succes uriaș
fanatik.ro
image
„Își implora mama să îi taie piciorul!” Chirurgul Gheorghe Burnei a scăpat de închisoare, dar trebuie să plătească despăgubiri celor pe care i-a mutilat
libertatea.ro
image
EXCLUSIV Cum explică șefa ÎCCJ momentul „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”, din timpul conferinței de la Curtea de Apel București
digi24.ro
image
Elisabeta Lipă contraatacă, după raportul Curții de Conturi: „Deranjează că am premiat bucătari, ospătari... Îmi vine să plâng!”
gsp.ro
image
Imaginea serii! Cum a fost filmat Robin van Persie, după ce FCSB a făcut 4-3 cu Feyenoord în minutul 90+5
digisport.ro
image
Unul dintre magistrații din materialul Recorder a fost ofițer al unui serviciu secret! Fost ministru USR al Justiției: 'Sunt rezervat în privința unor astfel de situații'
stiripesurse.ro
image
Controverse după moartea Rodicăi Stănoiu. A ajuns la spital cu lovituri și externată pe semnătură de iubitul cu 50 de ani mai tânăr
antena3.ro
image
Târgul de Crăciun unde o felie cu untură e 10 lei. Şoriciul, la fel de scump ca vita Angus
observatornews.ro
image
ALERTĂ medicală în România! Numărul cazurilor s-a dublat într-o săptămână
cancan.ro
image
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatore TV e din nou însărcinată!
prosport.ro
image
Cine este Liana Nicoleta Arsenie, președinta Curții de Apel București, și ce avere dețin
playtech.ro
image
Cum se califică Universitatea Craiova în primăvara europeană din Conference League după 1-2 cu Sparta Praga! Oltenii tremură după golul încasat în minutul 90
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
GOOOL! Răzvan Marin a trimis mingea direct în vinclu, împotriva liderului din Conference League
digisport.ro
image
Jocuri de culise la CCR - Presiuni pentru amânarea deciziei pe legea pensiilor magistraților (surse)
stiripesurse.ro
image
Cum se transmite lepra și cum îți dai seama că ai intrat în contact cu boala. Este alertă epidemiologică după confirmarea unui caz la Cluj-Napoca
kanald.ro
image
Orașul unde toți locuitorii trăiesc sub același acoperiș și...
playtech.ro
image
Soțul Teodorei Marcu nu mai e om, la jumătate de an de când tânăra a fost ucisă! Ce se întâmplă cu el. Dezvăluiri cutremurătoare: „Din ce în ce mai greu…”
wowbiz.ro
image
Cum s-ar fi cunoscut Rodica Stănoiu și iubitul cu 50 de ani mai tânăr. Marius o urmărea și îi știa toate mișcările. A convins-o că destinul i-a scos-o în cale. Strategia ULUITOARE!
romaniatv.net
image
Nimeni nu scapă. Toate informațiile vor fi transmise în timp real către autorități
mediaflux.ro
image
Elisabeta Lipă contraatacă, după raportul Curții de Conturi: „Deranjează că am premiat bucătari, ospătari... Îmi vine să plâng!”
gsp.ro
image
Furia Ancăi Alexandrescu după ce a pierdut alegerile la Capitală. Cum vrea să se răzbune
actualitate.net
image
Cine sunt, de fapt, Dragoș și Gheorghe Vîlcu, despre care se spune că finanțează din umbră Recorder și Hotnews
actualitate.net
image
De câți bani ai nevoie ca să trăiești decent în Spania. O româncă a spus cât a cheltuit în noiembrie: „O viață fără lipsuri”
click.ro
image
Reacția acidă a lui Dan Negru, după revenirea la TV, la 50 de ani, a rivalelor Mihaela Rădulescu și Andreea Marin: „România suferă de discriminare de vârstă și în televiziune”
click.ro
image
Cum se simte Nick Rădoi după șase operații?! „Mai am încă șase luni chimioterapie” Ce tratamente minune face milionarul în Mexic? „Doctorii din America nu sunt de acord”
click.ro
Prințul William, Prințul Harry sursa foto GettyImages jpg
Clarvăzătorul supranumit ”Nostradamus al zilelor noastre” face o profeție sumbră legată de Prințul William și Prințul Harry
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Vijayanagara jpg
Cei 10 cei mai mari împărați și regi războinici ai Indiei
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Sărbători fără fiul și fiica ei, stabiliți în Franța și în Dubai. Cum își alină Marina Almășan dorul: „Beau cafeaua dintr-o cană cu chipul lor”. Ce meserii au Victoraș și Marinuș?
image
De câți bani ai nevoie ca să trăiești decent în Spania. O româncă a spus cât a cheltuit în noiembrie: „O viață fără lipsuri”

OK! Magazine

image
Mărturie-șoc: „Am fost angajat de Regele Charles pentru un eveniment important și nu mi-a venit să cred ce mi-a spus”

Click! Pentru femei

image
Ea nu și-a dorit Premiul Nobel pentru Pace! De ce-a refuzat Regina Elisabeta prestigiosul premiu?

Click! Sănătate

image
Prima-Doamnă adorată care a murit de cancer de col uterin la 33 de ani