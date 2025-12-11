search
Joi, 11 Decembrie 2025
Cum investești corect când totul se scumpește

Tot mai mulți români au început să economisească, însă tot mai puțini reușesc să-și protejeze cu adevărat banii, pentru că menținerea sumelor în conturi curente sau depozite pe termen scurt nu mai reprezintă o soluție eficientă, avertizează specialiștii.

Cineva ține o pușculiță între mâini
Tot mai mulți români au început să economisească. Foto Freepik

Creșterea accelerată a prețurilor continuă să apese pe bugetele românilor, într-un context în care inflația rămâne peste nivelurile considerate sănătoase, iar dobânzile bancare tradiționale nu reușesc să țină pasul.

Conform specialiștilor din domeniul bancar, investitorii trebuie să se orienteze către un portofoliu echilibrat, în care randamentul, riscul și lichiditatea sunt atent dozate. Accentul cade pe diversificare și disciplină financiară – două elemente-cheie în perioade inflaționiste.

O structură echilibrată a investițiilor poate arăta astfel: 40% imobiliare, 30% acțiuni, 10% aur și 20% obligațiuni. Distribuția nu este fixă, dar oferă un punct de pornire pentru un portofoliu diversificat, capabil să protejeze capitalul în contextul actual.

În perioade inflaționiste, primul obiectiv nu este să te îmbogățești, ci să nu pierzi din valoarea banilor. Randamentul net trebuie să fie peste rata inflației – acesta este criteriul fundamental al oricărui investitor responsabil”,  a declarat economistul Claudiu Trandafir, fondator OferteBancare.ro.

Diversificarea – scutul împotriva pierderilor

Potrivit acestuia, este esențial ca banii să nu fie plasați într-o singură direcție. Titlurile de stat rămân o soluție preferată pentru românii care caută siguranță și predictibilitate. Fondurile de investiții și ETF-urile oferă acces rapid la piețele globale și sunt potrivite pentru cei care își doresc un portofoliu diversificat fără efortul gestionării individuale. Acțiunile și imobiliarele pot genera randamente superioare, dar vin cu riscuri pe măsură și necesită atenție suplimentară. „Imobiliarele sunt o protecție naturală împotriva inflației – atât valoarea proprietății, cât și chiria tind să crească în timp. Totuși, acest tip de investiție vine cu un risc important: lichiditatea redusă. Nu poți transforma o proprietate în bani rapid, iar costurile de întreținere și taxele trebuie luate în calcul”, a adăugat Trandafir.

„Investițiile în imobiliare rămân printre puținele plasamente care se amortizează cu siguranță și generează valoare pe termen lung. Indiferent de ciclurile economice, proprietățile bine alese oferă stabilitate, protecție împotriva inflației și randamente constante, fiind o fundamentare sănătoasă pentru orice strategie de investiții solide”, a completat Marius Baițelu, fondator GKM Group.

Evaluarea riscului: un pas obligatoriu înainte de orice investiție

Experții atrag atenția că nicio investiție nu este universal potrivită. Strategia trebuie adaptată la nevoile fiecăruia, la orizontul de timp și la toleranța la risc.

„Înainte de a investi, întreabă-te când vei avea nevoie de bani. Dacă ai nevoie de ei în 1–3 ani, evită activele volatile. Riscul nu este unul absolut – este personal. Un investitor trebuie să își cunoască foarte bine limitele înainte de a lua o decizie”, adaugă specialistul bancar.

În zona materiilor prime – aur, argint, petrol sau metale industriale – prețurile sunt puternic influențate de evenimente geopolitice și de dinamica cererii globale. Aurul, de exemplu, este un excelent mijloc de protecție, dar nu produce venit, ceea ce îl face potrivit doar ca parte a unei strategii mai ample.

Acțiunile aduc un potențial ridicat de câștig, însă pot fi afectate sever în perioade de criză majoră. Titlurile de stat oferă siguranță, dar există riscul ca dobânzile lor să nu acopere inflația. Depozitele bancare, deși sigure, au în prezent randamente reale negative. 

Comisioanele: detalii mici, efecte mari

Un aspect ignorat adesea este cel al costurilor. Pe termen lung, comisioanele mari pot eroda semnificativ câștigul unui portofoliu.

„Comisioanele pot părea detalii, dar pot reduce considerabil randamentul. Alege instrumente cu costuri mici și urmărește întotdeauna randamentul net, nu cel brut. Diferența se vede în timp”, subliniază Trandafir.

Perioadele de incertitudine aduc și o creștere a proiectelor speculative promovate în social media. Criptomonede obscure, acțiuni ultra-volatile sau scheme care promit câștiguri „garantate pot transforma rapid economiile într-o pierdere.

