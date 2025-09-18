search
Termoenergetica Bucureşti face probele de presiune la instalaţii pentru căldura de la iarnă

Publicat:

Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti (CMTEB) S.A. anunţă, joi, că din 23 septembrie începe încărcarea cu apă a instalaţiilor de alimentare cu energie termică, concomitent cu efectuarea probelor de presiune la instalaţiile interioare.

Rețelele Termoenergetica FOTO: Facebook/Termoenergetica
Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti (CMTEB) S.A. anunţă, joi, printr-un comunicat de presă, că începând cu data de 23 septembrie 2025, se va realiza încărcarea cu apă a instalaţiilor de alimentare cu energie termică, concomitent cu efectuarea probelor de presiune la instalaţiile interioare.

Potrivit sursei citate, acţiunile sunt necesare în vederea pregătirii reţelei de termoficare pentru noul sezon de încălzire 2025 - 2026, scrie News.

 „Încărcarea cu apă a instalaţiilor se va desfăşura etapizat, pentru a asigura un proces controlat şi sigur. Fiecare asociaţie de proprietari va fi informată în prealabil, prin afişaj la intrarea în imobil, cu privire la data exactă a încărcării instalaţiei, astfel încât să poată lua din timp toate măsurile necesare pentru prevenirea incidentelor”, precizează Termoenergetica.

Compania roagă clienţii companiei să se asigure că lucrările la instalaţiile interioare din imobile vor fi terminate în timp util, astfel încât să fie evitate incidentele (inundaţii în apartamente sau în subsolurile blocurilor) ce pot apărea odată cu încărcarea acestora.

 „Vă reamintim că este obligaţia asociaţiilor de proprietari să se asigure că instalaţiile interioare proprii (de alimentare cu energie termică) sunt în stare de funcţionare şi că sunt finalizate lucrările din interiorul imobilelor”, precizează CMTEB.

Aceeaşi sursă adaugă că data exactă privind începerea furnizării agentului termic pentru încălzire va fi anunţată ulterior, respectiv după îndeplinirea condiţiilor legale.

Potrivit prevederilor legale, debranşarea instalaţiilor interioare de încălzire şi/sau pentru apă caldă ale consumatorilor de energie termică dintr-un condominiu nu poate fi efectuată pe parcursul sezonului de încălzire.

Dispeceratele Companiei Municipale Termoenergetica Bucureşti şi echipele de intervenţie lucrează în regim permanent pentru soluţionarea problemelor apărute.  

