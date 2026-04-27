Șofer prins băut la volan și cu doi copii în portbagaj. Ce sancțiune a primit

Un șofer a fost sancționat de polițiștii rutieri din județul Covasna cu o amendă de 5.062 de lei, după ce a fost depistat pe DN 11 circulând cu viteză, sub influența alcoolului și transportând doi minori în portbagajul autoturismului.

Potrivit reprezentanților Poliției, incidentul a fost descoperit în cadrul unei acțiuni de prevenire a accidentelor rutiere desfășurată pe drumul național DN 11, potrivit publicației Observatorul de Covasna.

„Un conducător auto a fost sancţionat contravenţional pentru mai multe abateri. Acesta a fost depistat circulând cu depăşirea limitei legale de viteză şi încălcând regulile privind depăşirea. Testarea alcooltest a indicat o alcoolemie de 0,32 mg/l alcool pur în aerul expirat. Totodată, poliţiştii au constatat că acesta transporta doi minori fără centuri de siguranţă sau sisteme de fixare omologate, aceştia aflându-se în portbagajul autoturismului", au precizat reprezentanţii Poliţiei.

Șoferului i-a fost reținut permisul de conducere pentru 150 de zile.

Inspectoratul de Poliție Județean Covasna (IPJ Covasna) a transmis că, în primele trei luni ale anului, 426 de șoferi considerați „potențial periculoși” au fost scoși din trafic prin reținerea permisului.

În aceeași perioadă, polițiștii au desfășurat peste 600 de acțiuni de control rutier, în cadrul cărora au fost aplicate peste 5.100 de sancțiuni contravenționale. Aproape 2.000 dintre acestea au vizat depășirea regimului legal de viteză.

Autoritățile subliniază că astfel de acțiuni vor continua, având ca obiectiv principal reducerea riscului de accidente rutiere pe drumurile din județ.