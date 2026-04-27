Video Incident șocant în traficul din București: un șofer STB a fost amenințat cu un pistol de un tânăr. Agresorul a fost reținut

Un incident grav a avut loc în București: șoferul unui autoturism marca Mercedes a amenințat cu o armă de tip pistol pe conducătorul unui autobuz al Societății de Transport București (STB), în urma unui conflict spontan.

Incidentul s-a petrecut în trafic, la intersecția Bulevardului Ion Mihalache cu Bulevardul Banu Manta, pe sensul către Piața Domenii. Totul ar fi pornit de la o manevră neregulamentară în trafic, care a degenerat rapid într-o altercație.

„La data de 25 aprilie 2026, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Secția 4 Poliție au prins în flagrant delict și au reținut un bărbat, în vârstă de 26 de ani, cercetat într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de amenințare și tulburarea ordinii și liniștii publice”, a transmis Poliția Capitalei.

Secția 4 Poliție a fost sesizată cu privire la faptul că, într-o zonă din Sectorul 1, șoferul unui autobuz a fost amenințat în trafic, cu o armă, de către un alt conducător auto.

Echipajul de poliție care s-a deplasat de urgență la fața locului a constatat că aspectele sesizate se confirmă.

„Astfel, prioritare fiind siguranța și protejarea cetățenilor, precum și a unei posibile victime, polițiștii au demarat de urgență activitățile specifice, iar la scurt timp a fost depistat, în proximitatea unui imobil, un bărbat, în vârstă de 26 de ani, bănuit de comiterea faptei”, au preciza polițiștii.

De asemenea, în zonă, se afla și autoturismul pe care l-a condus. Ulterior, în apropierea locului depistării, în curtea unui imobil părăsit, a fost identificată arma folosită, aruncată de către suspect. Este vorba de un pistol cu butelie de gaz și alimentat cu bile din sticlă.

Totodată, în autoturism au fost identificate accesorii specifice, respectiv o cutie în interiorul căreia se aflau trei butelii de gaz și o cutie conținând aproximativ mai multe bile din sticlă.

Bărbatul de 26 de ani a fost condus la sediul subunității, pentru audieri.

Din probatoriul administrat în cauză a reieșit că, „la data menționată, în jurul orei 19.00, în timp ce bănuitul conducea autoturismul, la o intersecție din Sectorul 1, pe fondul unui conflict spontan în trafic, cu șoferul unui autobuz, generat de o manevră neregulamentară, bărbatul ar fi blocat deplasarea acestuia, apoi ar fi coborât din mașină, s-ar fi deplasat către autobuz și ar fi manifestat un comportament agresiv, lovind cu pumnul în geam și amenințându-l pe șofer”.

„Suspectul a scos un pistol, pe care l-ar fi expus, în scop de intimidare, acțiuni desfășurate în mod public. Astfel, ar fi generat o stare de temere, atât pentru persoana vătămată, cât și pentru călătorii și cetățenii din proximitate”, a mai transmis Poliția.

În baza probatoriului administrat, cel în cauză a fost reținut pentru 24 de ore.

Ulterior, față de acesta a fost dispusă măsura arestului la domiciliu.

„Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Secției 4 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de amenințare și tulburarea ordinii și liniștii publice”, a mai transmis Poliția Capitalei.