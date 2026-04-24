Incident sângeros la o stație GPL din Capitală. Un taximetrist s-a supărat pe un alt șofer că alimenta prea încet și l-a înjunghiat

Un taximetrist de 54 de ani este cercetat de polițiști după ce a rănit un bărbat cu un obiect ascuțit, în urma unui conflict izbucnit vineri, 24 aprilie, într-o benzinărie din Sectorul 6 al Capitalei.

„La data de 24 aprilie 2026, în jurul orei 16.45, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Secția 22 Poliție au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul că, la o stație GPL situată în Sectorul 6, o persoană prezintă o plagă înjunghiată.

Polițiștii care s-au deplasat cu operativitate la fața locului au constatat că aspectele sesizate se confirmă”, transmite Poliția Capitalei într-un comunicat.

Potrivit surselor, conflictul a avut loc la o stație GPL de pe strada Brașov din Sectorul 6. Un bărbat de 36 de ani a oprit pentru a-și alimenta autoturismul, iar în spatele său s-a format o coadă.

Taximetristul aflat la rând și-ar fi pierdut răbdarea și ar fi început un schimb de replici cu acesta.

După alimentare, bărbatul a intrat în benzinărie pentru a plăti și a cumpăra alte produse, ceea ce a prelungit așteptarea. Disputa a continuat și după ce a ieșit, moment în care taximetristul a coborât din mașină.

Observând că acesta avea un obiect în mână, bărbatul a încercat să se îndepărteze, însă taximetristul l-a înțepat în coapsă.

Victima a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale și nu este în stare gravă.

Taximetristul, în vârstă de 54 de ani, a fost dus la audieri, iar polițiștii Secției 22 continuă cercetările, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, pentru lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.