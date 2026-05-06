Video Depășirea coloanei la semafor, manevra care îi exasperează pe șoferii care așteaptă regulamentar. „Șmecherii” riscă amenzi usturătoare și chiar mai mult

Este notoriu gestul unui șofer cu numere de București, surprins în timp ce făcea o depășire ilegală pe un bulevard din Timișoara, pentru a intra în fața unor mașini care așteptau la semafor. Astfel de atitudini ale unor conducători auto care se cred mai „șmecheri” decât alții au devenit din ce în ce mai dese. Ce nu știu mulți este că astfel de manevre riscante pot fi sancționate cu suspendarea permisului și amenzi usturătoare.

Din imaginile cazului relatat de „Adevărul” în 2023, se vede cum șoferul din București iese din coloană, intră pe sensul opus peste linia continuă, depășește patru mașini și forțează intrarea pe bandă pentru a putea să își continue drumul pe culoarea verde a semaforului. Depășirea ilegală surprinsă în Timișoara a avut loc la zi după două accidente foarte grave, produse din cauza unor depășiri neregulamentare.

Astfel de șoferi „șmecheri” sunt însă peste tot.

În intersecțiile sufocate de trafic din Capitală, una dintre cele mai frecvente surse de tensiune rămâne gestul șoferilor care ocolesc coloana oprită la semafor pentru a se „strecura” în față, potrivit Libertatea.

Unii conducători auto aleg să ignore rândul format la semafor și avansează fie pe contrasens, fie pe linia de tramvai, fie pe marginea drumului. Pentru ceilalți participanți la trafic, comportamentul este perceput ca o sfidare, iar conflictele izbucnesc rapid

Codul Rutier actualizat pentru 2026 arată explicit că depășirea vehiculelor oprite la culoarea roșie a semaforului este interzisă. Articolul 100 din OUG 195/2002 stabilește că abaterea duce la suspendarea permisului, indiferent de banda sau zona folosită pentru manevră.

Astfel de depășiri cresc riscul de accidente și pot bloca intersecțiile pentru șoferii care circulă regulamentar.

Sancțiuni aplicabile în 2026

Cei surprinși efectuând manevra riscă 4–5 puncte-amendă, ceea ce înseamnă că trebuie să scoată din buzunar sume cuprinse între 810 și 1.012,5 lei,

30 de zile suspendare a permisului.

Măsura intră în vigoare imediat după expirarea dovezii de circulație.

O sursă constantă de tensiune

Depășirea coloanei nu este doar o încălcare a regulilor, ci și una dintre principalele cauze ale altercațiilor din trafic. În marile orașe, unde frustrarea acumulată este uriașă, astfel de gesturi pot degenera în insulte, claxoane agresive sau chiar confruntări fizice.