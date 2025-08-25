search
Luni, 25 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Sindicatul Polițiștilor Sidepol vrea să vândă echipamente pe Emag. Poliția Română a reacționat dur: „Se sacționează!”

0
0
Publicat:

Sindicatul Polițiștilor „Sidepol” a lansat un magazin online pentru comercializarea echipamentelor tactice și a produselor personalizate cu logo-ul său, inclusiv pe platforma eMAG. IGPR a reacționat dur, avertizând că vânzarea acestor echipamente constituie contravenție și se sancționează. 

Sindicaliștii vor să vândă pe internet echipamente destinate polițiștilor / Sursa foto: IGPR
Sindicaliștii vor să vândă pe internet echipamente destinate polițiștilor / Sursa foto: IGPR

Sindicaliștii vor să vândă pe internet produse tactice de care polițiștii au nevoie în activitatea de zi cu zi

  Sindicatul Democratic al Politistilor Sidepol va comercializa, prin intermediul unui site propriu, dar și pe platforma eMAG, produse tactice și personalizate cu logo-ul sindicatului, conform informațiilor Profit.ro.

  Pagina web va deveni operațională în perioada următoare, iar din a doua jumătate a lunii septembrie produsele vor fi comercializate și pe platforma eMAG. 

  În acest sens, sindicatul a înființat deja o firmă proprie.

"Sidepol Shop este o firmă creată ca sprijin direct pentru membrii Sindicatului Democratic al Polițiștilor Sidepol, având ca scop principal eliminarea intermediarilor și oferirea de produse și servicii la cele mai bune prețuri, fără a face compromisuri la capitolul calitate. Ne dorim ca prin această inițiativă să aducem beneficii reale membrilor noștri. Pentru viitor vizăm extinderea în mai multe domenii de activitate economică, astfel încât să putem răspunde cât mai bine nevoilor membrilor noștri și nu numai", a declarat Cristian Glodean, administratorul firmei și prim-vicepreședinte al sindicatului.

  Prin intermediul www.sidepolshop.ro, momentan offline, vor fi comercializate diverse produse tactice utilizate de polițiști la antrenamente, cum ar fi mănuși și lanterne.

"În privința produselor personalizate cu logo-ul sindicatului, aici gama este mult mai extinsă: căni, brichete, USB-uri, fluiere și lista poate poate continua în funcție de cerere", a mai spus Glodean, care a adăugat că firma nu are o țintă de venituri în acest an sau 2026.

Conform legii, polițistului i se asigură gratuit echipamentul de protecție adecvat misiunilor specifice pe care, dar își și cumpără singur unele piese, cum ar fi papuci și alte articole.

Există un fond dedicat dotării polițiștilor, dar achiziția unor piese individuale este responsabilitatea personală a polițistului.

În urmă cu 10 ani, Vicepreședintele Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual din Poliția Română (SNPPC) Vrancea era citat spunând că polițiștii își plătesc singuri echipamentele de protecție.

  „Dintotdeauna a fost așa. Aceste probleme nu sunt de ieri, de azi. Dăm sistematic bani din buzunar pentru echipamentele de protecție. Fie că e vorba de veste reflectorizante, fie că e vorba de costume de protecție. Echipamentele de protecție au și ele un termen de folosință, de multe ori, când expiră, nu sunt reînnoite sau sunt, dar din banii noștri. Se face chetă, sunt firme care vin la Poliție și ne vând astfel de echipamente. Personal, am cumpărat de multe ori ceea ce îmi trebuia pentru siguranța personală în misiuni. La Criminalistică, veste galbene sunt tot din banii polițiștilor”, spunea acesta.

Au fost relatate și cazuri în care oamenii legii sunt nevoiți să scoată bani din buzunare pentru cătușe și spray-uri lacrimogene.

Reprezentanții Poliției Române reacționează dur la anunțul sindicaliștor și îi avertizează că ar putea fi sancționați

Poliția Română este preocupată permanent pentru îmbunătățirea tehnicii din dotare și o bună pregătire profesională a polițiștilor, astfel încât intervențiile să fie eficiente, iar polițiștii să acționeze în siguranță. 

Citește și: Soluția găsită de un polițist după ce s-a trezit cu uniforma ruptă între picioare : „ calitatea turcească/ chinezească, frumos ambalată sub steagul României”

La nivelul Poliției Române, asigurarea articolelor de echipament din compunerea uniformelor de poliție pentru toate unităţile s-a realizat potrivit necesităților stabilite de către fiecare unitate de poliție, având la bază strategia anuală de echipare, fundamentată în baza solicitărilor de echipament ale polițiștilor. 

Conform Legii de organizare și funcționare a instituției, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, polițistul are obligația să poarte asupra sa insigna de polițist sau legitimația de serviciu și mijloacele de constrângere și de protecție din dotare, precum și să utilizeze mijloacele din dotare necesare îndeplinirii atribuțiilor prevăzute de lege. 

Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1061/2002, republicată, și Ordinului MAI nr. 183/2021, uniforma, echipamentele specifice, precum și regulile de compunere și port ale acestora sunt reglementate strict, iar furnizarea acestora se realizează exclusiv prin structurile Ministerului Afacerilor Interne.

Conform cadrului normativ menționat, articolele de echipament și elementele de uniformă sunt puse la dispoziția polițiștilor în mod gratuit, în funcție de misiunile și atribuțiile pe care le au de îndeplinit. Polițiștii pot solicita, prin intermediul unităților din care fac parte, acordarea sau înlocuirea echipamentelor prevăzute în normele legale de dotare. 

Zeci de mii de echipamente au fost cumpărate de stat pentru polițiști, spun reprezentanții IGPR

Astfel, în ultimii doi ani, pentru protejarea polițiștilor și îmbunătățirea reacției la evenimente, printre altele, peste 1.000 de autovehicule, 550 de cinemometre, 600 de sisteme electronice mobile de depistare a substanțelor psihoactive în salivă, 800 de etilometre, 4.617 dispozitive de monitorizare GPS, 600 de complete de blocare a trecerii auto și 11.000 de bastoane telescopice. 

De asemenea, au fost achiziționate echipamente, soluții și sisteme informatice pentru dotarea și eficientizarea activităților polițienești, dintre care amintim:

• peste 7.400 de stații de lucru fixe și mobile.

• aproximativ 19.000 de dispozitive mobile (tablete și terminale rigidizate) pentru citirea documentelor, respectiv accesarea bazelor de date;

• 7.400 de imprimante termice mobile;

• 150 de echipamente de cercetare la fața locului pentru structurile de rutieră;

• aproximativ 5.300 de dispozitive de înregistrat portabile de tip Body-cam;

• 7.200 de terminale radio portabile TETRA.

Conform legislației în vigoare, producerea și/sau comercializarea, în tot sau în parte, a unor articole de echipament sau a unor însemne distinctive din compunerea uniformelor polițiștilor de către persoane fizice sau juridice, în afara procedurilor legale de achiziție derulate de Ministerul Afacerilor Interne ori de instituțiile/structurile aflate în subordinea acestuia, constituie contravenție și se sancționează cu amendă contravențională, mai arată comunicatul Inspectoratului General al Poliției Române. 

Societate

Top articole

Partenerii noștri

image
Ce s-a întâmplat cu un avion plin cu ruși, care a aterizat de urgență în Estonia, după un atac cu drone
digi24.ro
image
Un bărbat s-a prezentat îngrijorat la RAR că nu a reușit să publice anunț în Monitorul Oficial ca să obțină duplicat la CIV
stirileprotv.ro
image
Zodia ajutată de ECLIPSELE din 7 și 21 septembrie 2025. Pur și simplu va străluci
gandul.ro
image
Ministerul Muncii, anunț despre modul în care românii pot încasa banii din pensiile private
mediafax.ro
image
Singurii șoferi care pot să-și cumpere rovinietă la prețul vechi, de dinainte de 1 septembrie 2025, și să circule cu ea în următoarele 12 luni
fanatik.ro
image
Putin va plăti scump pentru că l-a trollat ​​pe Trump: „Rusul crede că va scăpa nepedepsit”, anunță ziarul favorit al președintelui american
libertatea.ro
image
Ce spune Flavia Groșan despre teoria lansată despre sexul între vaccinați și nevaccinați, după reacția Colegiului Medicilor
digi24.ro
image
Dimineață și-a văzut fiul campion în București, iar seara a fost pe „Oblemenco” la Craiova - Petrolul
gsp.ro
image
A rupt tăcerea: reacție dură a femeii cu care Gigi Becali a fost acuzat că și-a înșelat soția timp de 20 de ani
digisport.ro
image
Noul Cod Rutier 2025 schimbă regulile: Cu cât mai poți depăși viteza legală fără să fii amendat
stiripesurse.ro
image
Anastasia a ajuns în resortul lui Kim Jong Un de la mare și spune pe ce a dat 1.800 de euro: O vacanță fără oameni
antena3.ro
image
Ultimele schimbări la Pachetul 2: "Taxa pe bogăţie" va fi de trei ori mai mare
observatornews.ro
image
Ultimul mesaj al Ștefaniei, înainte să moară în accidentul din Argeș! Imaginea care i-a înduioșat pe toți
cancan.ro
image
FOTO. Fiica lui Ilie Năstase și a Amaliei Năstase s-a pozat la duș
prosport.ro
image
Moneda românească din anii ’90 pe care se cer 100.000 de lei. Mulţi români cred că nu văd bine preţul, de ce e atât de scumpă
playtech.ro
image
Bebe Mihu, soțul Mariei Dragomiroiu, șochează lumea artistică: taxă la concertele din piețe și la zilele comunelor
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
N-a stat la discuții: decizia luată de CFR Cluj în privința lui Louis Munteanu
digisport.ro
image
SONDAJ CURS Situație politică complicată în București. Cine ar putea câștiga Primăria Capitalei / Bucureștenii ar prefera amânarea alegerilor sau un interimat
stiripesurse.ro
image
Un cunoscut fotbalist a murit, la doar 26 de ani, într-un teribil accident rutier
kanald.ro
image
Telefonul patriotic lansat de Donald Trump este de fapt...
playtech.ro
image
Primele cuvinte ale tânărului care a agonizat 10 ore în râpa din munții Făgăraș lângă cei 4 prieteni morţi! Declarații sfâșietoare
wowbiz.ro
image
Concedii 2025. Angajații care pierd zile libere de odihnă. Ce modificări usturătoare se aplică de la 20 august DOCUMENT
romaniatv.net
image
Lovitură pentru consumatorii români de energie electrică. Nereguli găsite la Hidroelectrica, PPC și Electrica
mediaflux.ro
image
Dimineață și-a văzut fiul campion în București, iar seara a fost pe „Oblemenco” la Craiova - Petrolul
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
S-a ales praful de Teatrul de Vară de la Mamaia. A ajuns o ruină plină de nostalgii
actualitate.net
image
Țara pe care trebuie s-o eviți. Unde să nu mergi în vacanță: „Am stat o noapte și apoi am plecat”
click.ro
image
Horoscop rune săptămâna 25-31 august. Abundență pentru Berbeci, descoperire neașteptată pentru Fecioare, acțiuni decisive pentru Săgetători
click.ro
image
Dorințele lui Fuego, la 49 de ani! Ce se întâmpla cu mama artistului când a fost aniversat pe scena Festivalului Mamaia: „Vreau minte pe umeri”
click.ro
Meghan Markle, Prințul Harry sursa foto Profimedia jpg
Divorț iminent pentru Prințul Harry? Presa speculează că Meghan Markle ar avea un copil din flori
okmagazine.ro
ayo ogunseinde 1Dsvt XAclw unsplash jpg
Bărbații care au resentimente față de soțiile lor obișnuiesc să facă aceste 11 lucruri acasă
clickpentrufemei.ro
bomba nucleara jpg
Primele orașe lovite în cazul unui Al Treilea Război Mondial - ce e nou față de Războiul Rece?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
În ce trebuie să fierbi sarmalele pentru a le da un gust unic. Ce se face cu carnea de două ori? Rețeta lui Păstorel Teodoreanu
image
Țara pe care trebuie s-o eviți. Unde să nu mergi în vacanță: „Am stat o noapte și apoi am plecat”

OK! Magazine

image
Divorț iminent pentru Prințul Harry? Presa speculează că Meghan Markle ar avea un copil din flori

Click! Pentru femei

image
Jon Bon Jovi a devenit bunic! În mod complet neașteptat, fiul lui a adoptat o fetiță!

Click! Sănătate

image
5 semne surprinzătoare că ai putea fi la risc de demență