Sindicatul Polițiștilor Sidepol vrea să vândă echipamente pe Emag. Poliția Română a reacționat dur: „Se sacționează!”

Sindicatul Polițiștilor „Sidepol” a lansat un magazin online pentru comercializarea echipamentelor tactice și a produselor personalizate cu logo-ul său, inclusiv pe platforma eMAG. IGPR a reacționat dur, avertizând că vânzarea acestor echipamente constituie contravenție și se sancționează.

Sindicaliștii vor să vândă pe internet produse tactice de care polițiștii au nevoie în activitatea de zi cu zi

Sindicatul Democratic al Politistilor Sidepol va comercializa, prin intermediul unui site propriu, dar și pe platforma eMAG, produse tactice și personalizate cu logo-ul sindicatului, conform informațiilor Profit.ro.

Pagina web va deveni operațională în perioada următoare, iar din a doua jumătate a lunii septembrie produsele vor fi comercializate și pe platforma eMAG.

În acest sens, sindicatul a înființat deja o firmă proprie.

"Sidepol Shop este o firmă creată ca sprijin direct pentru membrii Sindicatului Democratic al Polițiștilor Sidepol, având ca scop principal eliminarea intermediarilor și oferirea de produse și servicii la cele mai bune prețuri, fără a face compromisuri la capitolul calitate. Ne dorim ca prin această inițiativă să aducem beneficii reale membrilor noștri. Pentru viitor vizăm extinderea în mai multe domenii de activitate economică, astfel încât să putem răspunde cât mai bine nevoilor membrilor noștri și nu numai", a declarat Cristian Glodean, administratorul firmei și prim-vicepreședinte al sindicatului.

Prin intermediul www.sidepolshop.ro, momentan offline, vor fi comercializate diverse produse tactice utilizate de polițiști la antrenamente, cum ar fi mănuși și lanterne.

"În privința produselor personalizate cu logo-ul sindicatului, aici gama este mult mai extinsă: căni, brichete, USB-uri, fluiere și lista poate poate continua în funcție de cerere", a mai spus Glodean, care a adăugat că firma nu are o țintă de venituri în acest an sau 2026.

Conform legii, polițistului i se asigură gratuit echipamentul de protecție adecvat misiunilor specifice pe care, dar își și cumpără singur unele piese, cum ar fi papuci și alte articole.

Există un fond dedicat dotării polițiștilor, dar achiziția unor piese individuale este responsabilitatea personală a polițistului.

În urmă cu 10 ani, Vicepreședintele Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual din Poliția Română (SNPPC) Vrancea era citat spunând că polițiștii își plătesc singuri echipamentele de protecție.

„Dintotdeauna a fost așa. Aceste probleme nu sunt de ieri, de azi. Dăm sistematic bani din buzunar pentru echipamentele de protecție. Fie că e vorba de veste reflectorizante, fie că e vorba de costume de protecție. Echipamentele de protecție au și ele un termen de folosință, de multe ori, când expiră, nu sunt reînnoite sau sunt, dar din banii noștri. Se face chetă, sunt firme care vin la Poliție și ne vând astfel de echipamente. Personal, am cumpărat de multe ori ceea ce îmi trebuia pentru siguranța personală în misiuni. La Criminalistică, veste galbene sunt tot din banii polițiștilor”, spunea acesta.

Au fost relatate și cazuri în care oamenii legii sunt nevoiți să scoată bani din buzunare pentru cătușe și spray-uri lacrimogene.

Reprezentanții Poliției Române reacționează dur la anunțul sindicaliștor și îi avertizează că ar putea fi sancționați

Poliția Română este preocupată permanent pentru îmbunătățirea tehnicii din dotare și o bună pregătire profesională a polițiștilor, astfel încât intervențiile să fie eficiente, iar polițiștii să acționeze în siguranță.

La nivelul Poliției Române, asigurarea articolelor de echipament din compunerea uniformelor de poliție pentru toate unităţile s-a realizat potrivit necesităților stabilite de către fiecare unitate de poliție, având la bază strategia anuală de echipare, fundamentată în baza solicitărilor de echipament ale polițiștilor.

Conform Legii de organizare și funcționare a instituției, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, polițistul are obligația să poarte asupra sa insigna de polițist sau legitimația de serviciu și mijloacele de constrângere și de protecție din dotare, precum și să utilizeze mijloacele din dotare necesare îndeplinirii atribuțiilor prevăzute de lege.

Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1061/2002, republicată, și Ordinului MAI nr. 183/2021, uniforma, echipamentele specifice, precum și regulile de compunere și port ale acestora sunt reglementate strict, iar furnizarea acestora se realizează exclusiv prin structurile Ministerului Afacerilor Interne.

Conform cadrului normativ menționat, articolele de echipament și elementele de uniformă sunt puse la dispoziția polițiștilor în mod gratuit, în funcție de misiunile și atribuțiile pe care le au de îndeplinit. Polițiștii pot solicita, prin intermediul unităților din care fac parte, acordarea sau înlocuirea echipamentelor prevăzute în normele legale de dotare.

Zeci de mii de echipamente au fost cumpărate de stat pentru polițiști, spun reprezentanții IGPR

Astfel, în ultimii doi ani, pentru protejarea polițiștilor și îmbunătățirea reacției la evenimente, printre altele, peste 1.000 de autovehicule, 550 de cinemometre, 600 de sisteme electronice mobile de depistare a substanțelor psihoactive în salivă, 800 de etilometre, 4.617 dispozitive de monitorizare GPS, 600 de complete de blocare a trecerii auto și 11.000 de bastoane telescopice.

De asemenea, au fost achiziționate echipamente, soluții și sisteme informatice pentru dotarea și eficientizarea activităților polițienești, dintre care amintim:

• peste 7.400 de stații de lucru fixe și mobile.

• aproximativ 19.000 de dispozitive mobile (tablete și terminale rigidizate) pentru citirea documentelor, respectiv accesarea bazelor de date;

• 7.400 de imprimante termice mobile;

• 150 de echipamente de cercetare la fața locului pentru structurile de rutieră;

• aproximativ 5.300 de dispozitive de înregistrat portabile de tip Body-cam;

• 7.200 de terminale radio portabile TETRA.

Conform legislației în vigoare, producerea și/sau comercializarea, în tot sau în parte, a unor articole de echipament sau a unor însemne distinctive din compunerea uniformelor polițiștilor de către persoane fizice sau juridice, în afara procedurilor legale de achiziție derulate de Ministerul Afacerilor Interne ori de instituțiile/structurile aflate în subordinea acestuia, constituie contravenție și se sancționează cu amendă contravențională, mai arată comunicatul Inspectoratului General al Poliției Române.