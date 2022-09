IGPR explică achiziția mașinilor BMW: Patru producători îndeplineau condițiile, unul singur s-a înscris

Poliția Română a venit cu o serie de precizări despre procedura de achiziție de autospeciale pentru Poliția Rutieră. Concret, instituția a prezentat oportunitatea și transparența achiziției de autospeciale BMW, procedură care a ridicat, însă, semne de întrebare pentru sindicaliști.

„Societatea este într-o continuă schimbare, iar mijloacele folosite de cei care încalcă legea sunt permanent îmbunătățite și diversificate. În acest sens, pentru a-i combate eficient pe aceștia și a asigura cetățenilor un nivel crescut de siguranță, este necesar ca Poliția Română să fie într-o continuă dinamică, în ceea ce privește dotarea polițiștilor cu mijloace de protecție, precum și de mobilitate. Tocmai de aceea, în ultimii ani s-au achiziționat mai multe capabilității logistice, inclusiv loturi de autovehicule destinate activităților specifice polițienești. Printre proiectele care au vizat îmbunătățirea mobilității, la nivelul Poliției Române s-au aflat:

- întărirea capacității administrative și operaționale a structurilor de luptă împotriva traficului de droguri și terorismului - autovehicule BMW (cutie 8+1);

- operaționalizarea structurilor de poliție pentru protecția animalelor, nou înființate – autovehicule Ford (cele prevăzute cu cutie automată au 10+1 trepte).

În toate achizițiile, au fost folosite, în principal, fonduri nerambursabile.(...) Industria auto este într-o continuă dezvoltare, iar autovehiculele noi au performanțe din ce în ce mai ridicate, astfel că este necesar ca Poliția Rutieră, prin specificul activităților pe care le desfășoară, să se alinieze la standardele actuale.

Pentru stabilirea criteriilor de performanță pe care ar trebui să le întrunească autospecialele de poliție rutieră, s-a avut în vedere alegerea unor tehnologii cât mai avansate, cu emisii reduse, ținând cont, atât de eficiență și fiabilitate, sub toate aspectele, pe durata de exploatare, cât și de modul de utilizare operativă.

România se regăsește pe un loc fruntaș în Europa, în ceea ce privește accidentele rutiere și persoanele decedate în urma acestor tragice evenimente. Astfel că, toate aceste achiziții, fie că vorbim de autospeciale, fie că vorbim de camere de supraveghere și monitorizare a traficului rutier, au un singur scop: Reducerea riscului rutier și salvarea de vieți umane!

Pentru îmbunătățirea siguranței rutiere, sunt în derulare, la nivelul Direcției Rutiere, 2 proiecte, în valoare de aproximativ 32 de milioane de euro. De asemenea, Poliția Română este în perioada de accesare pentru alte 3 proiecte. În cadrul acestora, printre altele, poliția rutieră va beneficia inclusiv de suport aerian prin achiziția a 4 elicoptere”, au transmis reprezentanți IGPR

Program început în 2017

Poliția Română a mai transmis că programul finalizat cu achiziționarea de autospeciale BMW cu transmisie automată 8+1 a fost demarat în anul 2017. „Era vorba de achiziția a 300 de autospeciale, 250 de aparate radar tip pistol, 44 de aparate Drug Test, precum și 4.000 de tablete, necesare activităților Poliției Rutiere. Procedura de achiziție a acestor mijloace tehnice și autovehicule s-a desfășurat în condiții de legalitate, conform cadrului incident achizițiilor publice.

În dotarea mai multor poliții europene

Demararea procedurilor pentru stabilirea specificațiilor tehnice a avut loc în anul 2018, având la bază nevoia polițiștilor din teren. Aceste specificații răspund noilor realități ale societății, și, bineînțeles, sunt aliniate standardelor europene, respectiv al altor Poliții din Europa, precum Marea Britanie, Franța, Italia, Polonia și Elveția (tot BMW, cu 8+1 trepte).

Un alt exemplu similar îl reprezintă achiziția din acest an a colegilor polițiști din Cehia, țară care are producția locală de Skoda, care au contractat, pentru creșterea gradului de siguranță rutieră, peste 70 de autovehicule marca BMW cu o cutie 8+1. De mai multe ori au fost exprimate solicitări și chiar nemulțumiri la adresa instituției, pentru dezvoltarea capacității de mobilitate, prin achiziționarea de noi mașini", a comunicat instituția.

Puteau depune oferte patru producători

În cadrul derulării proiectului, procedurile de achiziție au fost realizate în etape, mai arată IGPR. „Contractarea autoturismelor, prima procedură a fost inițiată în anul 2021, când nu s-a înscris niciun operator economic, deși existau cel puțin 4 producători care îndeplineau cerințele, în ceea ce privește specificațiile tehnice.

Având în vedere acest lucru, ulterior, procedura a fost reluată, având aceleași specificații tehnice cu cele de la prima procedură, din anul 2021. Diferența între cele două proceduri a fost dată de numărul de autovehicule lansat în achiziție de la 300 la 600 și creșterea valorii estimată pe unitate cu aproximativ 5.000 de euro, ca urmare a evoluției pieței.

Și la această nouă procedură – licitație deschisă, 4 producători auto îndeplineau specificațiile tehnice. Un singur distribuitor s-a înscris, iar, în urma analizării ofertei depuse, a fost declarat câștigător.

Astfel, a fost semnat un acord cadru, pentru un minim de 300 și un maxim de 600 de autoturisme marca BMW, seria 3, 4x4, la un preț per unitate de numai 32.000 de euro, fără TVA, având în vedere că prețul de catalog este de peste 38.600 de euro, fără TVA.

Cauciucurile de iarnă intră în preț

Iar în cei 32.000 de euro, intră și dotări specifice muncii de poliție, de aproximativ 4.000 de euro, respectiv, rampă, colantare, baterie suplimentară, precum și un set de anvelope de iarnă”, a mai comunicat IGPR despre achiziționarea de mașini BMW cu transmisie 8+1 de la Automobile Bavaria SRL.

La finalul conferinței, Inspectorul General al Poliției Române, chestor principal de poliție Benone-Marian MATEI, a transmis: ,,Vom continua să fim transparenți, să implementăm planurile de management pentru sporirea performanței în activitățile curente ale polițiștilor și vă asigur că nu ne vom lăsa intimidați de încercările de discreditare, din păcate, din ce in ce mai frecvente, dintr-un singur motiv: siguranța cetățenilor și îndeplinirea misiunilor noastre legale nu sunt facultative pentru Poliția Română!”

Ramforsarea caroseriei nu e o prioritate

Reamintim că Poliția Română (IGPR) vrea să iasă din era Dacia Logan și a semnat un contract pentru dotarea cu bolizi de fabricație germană. Achiziționarea acestor autospeciale s-a realizat în cadrul proiectului „Dezvoltarea unui sistem mixt mobil de monitorizare a traficului rutier privind încălcarea regulilor de circulație”, iar sindicaliștii din Poliția Română au susținut că, deși este un pas mare înainte în privința dotărilor, licitația ridică unele semne de întrebare.

Prețul contractat de IGPR pe o autospecială BMW din seria 3 este de 163.343,41 de lei (aproximativ 33.200 de euro), cu 15.000 de euro sub prețul de catalog, iar primul lot de 100 de vehicule este așteptat să intre în dotarea Poliției Române cel târziu în iunie 2023. „Nu putem să nu observăm faptul că în continuare, în ciuda tuturor insistențelor, evenimentelor, reportajelor, exemplelor etc. pe care atât noi, cât și opinia publică le-am transmis în ultimii ani, factorii de decizie din Poliția Română continuă să pună eticheta de «autospecială» unui autoturism pe care se lipește doar un colant pe care scrie POLITIA și pe care este montată o rampă. În continuare nu se cere șasiu întărit, nu se cer accesorii specifice muncii din dotare (lumini suplimentare montate, compartimentare separată pentru persoanele conduse la sediu, compartimentare separată în portbagaj pentru accesorii specifice etc.), ci pur și simplu un autoturism «chior»”, arăta Sindicatul Europol.

Și astfel de dotări suplimentare puteau fi achiziționate foarte ușor pentru că producătorul bavarez are un departament special care se ocupă de astfel de contracte, BMW Authority Vehicles. Cu toate astea, Poliția Română s-a decis să renunțe la aceste dotări suplimentare, care în caz de accident pot aduce o protecție suplimentară, pentru a obține acea ,,temperare” a prețului cu 15.000 de euro. Oricum, renunțarea la dotările suplimentare nu este o noutate. ,,Autospecialele achiziționate începând din anul 2005 și până în prezent nu au caroserie ranforsată. Sunt ca orice mașini de pe stradă, numai că sunt inscripționate și dotate cu rampă”, susținea Gabriel Gârniţă, preşedintele Sindicatului Democratic al Poliţiştilor.

Cerințele tehnice

Din punct de vedere al perfomanțelor, în caietul de sarcini al licitației prin care s-au achiziționat modelele BMW 320ix pentru Poliția Rutieră, IGPR cerea ca autospecialele să fie pe benzină, să aibă o putere a motorului de minimum 130 KW, adică 174 CP, un cuplu de 290 Nm şi tracţiune 4×4. În plus, motorul trebuia să aibă minimum patru cilindri, o capacitate de cel puţin 1.900 de centimetri cubi şi trebuia să fie cuplat la o transmisie automată cu 8+1 trepte. Ca performanţe, maşinile trebuie să fie capabile de o viteză maximă de cel puțin 210 kilometri pe oră, cu reprize de acceleraţie de la 0 la 100 de kilometri pe oră în cel mult 8 secunde.

Ori tocmai una dintre aceste caracteristici, transmisia automată cu 8+1 trepte, a ridicat mari semne de întrebare pentru sindicaliștii Europol. „Încă de la apariția anunțului de participare (15.05.2022) am stat și am căutat ce modele de autovehicule s-ar putea mula pe aceste specificații. Nu mică ne-a fost mirarea când, după aproximativ două săptămâni de căutări și discuții cu reprezentanți ai marilor dealeri auto, am ajuns la concluzia că singura marcă ce «pică» pe aceste specificații este BMW. Iar tipul de BMW este 320ix. Acum, nu o să fim noi cei cârcotași, fiind relevant faptul că vom primi multe (sperăm la mai mult de una pe județ) autospeciale «adevărate» de poliție, așa cum multe țări (toate) din blocul comunitar au în dotare. Dar nu putem să nu ne întrebăm retoric – oare chiar atât de importantă era acea cutie de 8+1 trepte?! IGPR-ul nu putea să lărgească puțin sfera și să solicite o plajă mai largă pentru ca tot ce înseamnă producător auto de marcă să participe la licitație?!”, se mai întreabau cei din Europol despre licitația pe care au catalogat-o ca fiind una ,,cu cântec”.

Nu a contat prietenia cu președintele

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat că prietenia sa cu omul de afaceri Michael Schmidt, care conduce Automobile Bavaria SRL ,„nu a contat” în ceea ce priveşte câştigarea licitaţiei desfăşurate de Poliţia Română pentru achiziţionarea de 600 de automobile BMW cu circa 98 milioane lei, transmite Agerpres.

Într-o declarație făcută la New York, președintele Iohannis a mai spus că, dacă există suspiciuni privind legalitatea procedurii, există suficiente autorităţi competente să facă verificări.

„Despre prietenia cu mine pot să vă spun că nu a contat cu siguranţă, iar informaţiile mele despre această procedură sunt doar cele care au apărut pe sursele deschise, adică pe media, însă pot să vă spun un lucru foarte clar: dacă există suspiciuni, atunci avem suficiente autorităţi competente să verifice aceste lucruri şi, dacă îmi permiteţi, mă aştept ca aceste autorităţi să verifice toate lucrurile la sânge. Este inadmisibil, din punctul meu de vedere, ca numele meu şi poziţia mea să fie trase într-o chestiune care poate să fie verificată tehnic. Cred că este evident pentru toată lumea că eu personal nu am nicio treabă cu această achiziţie, dar dacă există suspiciuni atunci mă aştept la clarificări şi cam foarte repede”, a spus şeful statului, citat de Agerpres.