Inteligența artificială schimbă piața muncii din România. Cum se transformă joburile și ce competențe vor conta tot mai mult

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Inteligența artificială începe să modifice vizibil modul în care se lucrează în România, nu atât prin dispariția bruscă a unor meserii, cât prin automatizarea treptată a sarcinilor repetitive din tot mai multe domenii, de la contabilitate și resurse umane până la servicii de suport și marketing digital, ceea ce forțează angajații și companiile să își regândească rapid competențele și rolurile.

Încăpere cu multe servere, sugerând inteligenţa artificială
Inteligența artificială schimbă piața muncii din România. Foto arhivă

Transformarea adusă de inteligența artificială este descrisă tot mai des de economiști și instituții internaționale nu ca o „eliminare a muncii”, ci ca o reconfigurare atribuțiilor aferente joburilor, în care sarcinile repetitive, standardizate și ușor de digitalizat sunt primele preluate de algoritmi și sisteme automate.

În practică, acest lucru înseamnă că activități precum introducerea de date, verificările contabile de bază, răspunsurile standard din call-center sau filtrarea inițială a CV-urilor în recrutare se numără printre sarcinile considerate cele mai expuse automatizării prin inteligență artificială și alte tehnologii digitale, potrivit analizelor publicate de World Economic Forum și Organisation for Economic Co-operation and Development.

Ce domenii sunt cele mai expuse schimbării

Datele analizate în rapoarte internaționale arată că primele afectate sunt joburile entry-level și pozițiile de back-office, unde volumul mare de sarcini repetitive le face ușor de preluat de sisteme de inteligență artificială, în timp ce rolurile care presupun analiză, decizie sau interacțiune umană complexă rămân mai greu de înlocuit.

În special în sectorul de outsourcing și servicii IT, unde România a construit o parte importantă din avantajul său competitiv, se observă deja o presiune pentru eficientizare, ceea ce înseamnă mai puține poziții strict operaționale și o creștere a cererii pentru roluri tehnice și analitice.

Joburile care cresc în era AI

În paralel cu automatizarea, apar și zone de creștere clară, iar acestea sunt concentrate în special în jurul tehnologiilor digitale avansate, unde companiile au nevoie de oameni care să gestioneze, să antreneze sau să supravegheze sistemele de inteligență artificială.

Printre cele mai importante direcții se numără analiza de date, securitatea cibernetică, dezvoltarea de sisteme AI, dar și noile roluri din marketing digital, unde instrumentele de automatizare sunt folosite pentru personalizare și optimizare la scară mare, precum și pozițiile emergente legate de „AI prompt engineering”, adică optimizarea modului în care sunt formulate instrucțiunile pentru sistemele generative.

Presiunea pe competențe: ce devine obligatoriu

Pe măsură ce inteligența artificială se integrează în tot mai multe procese de lucru, accentul se mută de la competențe strict operaționale la abilități de interpretare, analiză și adaptare, ceea ce înseamnă că angajații vor avea nevoie tot mai mult de alfabetizare digitală avansată, gândire critică și capacitatea de a lucra cu instrumente AI.

Organizații precum World Economic Forum subliniază deja că în următorii ani vor crește cerințele pentru competențe digitale de bază în aproape toate domeniile, inclusiv în cele considerate tradiționale, ceea ce transformă învățarea continuă dintr-o opțiune într-o condiție de menținere pe piața muncii.

Reglementarea europeană și impactul AI Act

La nivel european, adoptarea AI Act de către Comisia Europeană introduce un cadru de reglementare pentru utilizarea inteligenței artificiale, cu accent pe transparență, siguranță și limitarea riscurilor în domenii sensibile, ceea ce influențează direct modul în care companiile implementează aceste tehnologii.

Pentru piața muncii, aceste reguli nu opresc automatizarea, dar o direcționează spre un model mai controlat, în care utilizarea AI în recrutare, evaluare sau decizii automatizate trebuie să respecte criterii clare de non-discriminare și trasabilitate, ceea ce schimbă inclusiv modul în care sunt concepute procesele interne din companii. 

România între avantajul IT și presiunea automatizării

În România, impactul inteligenței artificiale este amplificat de faptul că o parte semnificativă a economiei digitale este legată de servicii IT și outsourcing, sectoare în care eficiența și costurile sunt factori decisivi, ceea ce face ca adoptarea AI să fie mai rapidă decât în alte domenii.

Această evoluție creează simultan două tendințe: reducerea nevoii de muncă pur operațională și creșterea cererii pentru specialiști capabili să lucreze cu tehnologii avansate, ceea ce accentuează diferențele dintre angajații cu competențe digitale solide și cei fără reconversie profesională.

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