Șofer bulgar prins, după ce a târât o româncă sub TIR și i-a abandonat trupul pe câmp

Un șofer bulgar de 34 de ani a fost prins de polițiștii români, după ce anul trecut a fugit de la locul unui accident rutier grav, soldat cu moartea unei românce. Acesta a fost interceptat în județul Caraș-Severin, la volanul unui TIR.

Accidentul s-a petrecut pe 21 noiembrie 2025, când o femeie de 61 de ani a fost lovită inițial de un autoturism condus de un tânăr din Dolj, de 22 de ani, după care a fost proiectată pe sensul opus.

Acolo, ea a fost lovită mortal de autoplatforma condusă de cetățeanul bulgar. Acesta nu a oprit decât după câteva sute de metri, pentru a abandona trupul victimei pe un câmp, apoi a părăsit imediat teritoriul României.

Deși fusese localizat inițial în Vidin, Bulgaria, bărbatul a fost reținut abia zilele acestea, la reintrarea în România, potrivit publicației Jurnalul Olteniei. Anchetatorii au dispus reținerea lui pentru 24 de ore.

Acesta urmează să fie prezentat magistraților cu propunere de măsură preventivă.

Poliția documentează acum toate circumstanțele cazului. Se fac cercetări pentru părăsirea locului accidentului și modificarea urmelor acestuia.

Victima era din localitatea mehedințeană Cerneți și mergea la cumpărături atunci când a fost lovită mortal.