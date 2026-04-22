Capul Sfântului Gheorghe, adus miercuri în România de la Muntele Athos. Unde vor fi depuse moaștele

Capul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, va fi adus miercuri în România de la Muntele Athos, cu prilejul hramului Mănăstirii Pantocrator din județul Teleorman.

Delegația athonită este condusă de arhimandritul Alexios, starețul Mănăstirii Xenofont, lăcaș aflat sub ocrotirea Sfântului Gheorghe, potrivit Agenției Basilica a Patriarhiei Române.

Este pentru prima dată când aceste sfinte moaște ajung în țara noastră. Racla va rămâne la Mănăstirea Pantocrator până pe 28 aprilie.

Evenimentul începe miercuri dimineață cu sfințirea Bibliotecii „Magdala” și deschiderea unui simpozion dedicat Sfintei Maria Magdalena. Delegația athonită este așteptată în România în jurul orei 11:00, iar la ora 14:30 moaștele vor fi întâmpinate la mănăstire de PS Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului.

Moaștele vor fi depus spre închinare în biserica mare, iar în noaptea de miercuri spre joi va avea loc o slujbă de priveghere oficiată de PS Nectarie, Episcopul Irlandei și Islandei. Joi dimineață se vor săvârși acatistul și Sfânta Liturghie.

Arhimandritul Serafim Baciu, vicar eparhial, subliniază că aducerea moaștelor Sfântului Gheorghe are loc în apropierea Duminicii Mironosițelor, când mănăstirea o cinstește în mod tradițional pe Sfânta Maria Magdalena. Pelerinajul organizat anual atrage mii de credincioși din întreaga țară.

Anul trecut, Mănăstirea Pantocrator a adus în România moaștele întregi ale Sfintei Împărătese Elena, care părăsesc foarte rar locul în care sunt păstrate la Veneția, Potrivit Agerpres.

Sfântul Gheorghe, unul dintre cei mai venerați mucenici

Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, unul dintre cei mai venerați sfinți ai creștinătății, a trăit în vremea împăratului Dioclețian și s‑a remarcat prin curajul de a‑și mărturisi credința în plină campanie de persecuții.

Originar din Capadocia și stabilit ulterior în Palestina, Gheorghe a ajuns comandant în armata romană, însă, odată cu edictele împotriva creștinilor din anii 303–305, a ales să își împartă averea săracilor și să își afirme public credința.

În fața împăratului, Gheorghe a condamnat nedreptățile comise împotriva creștinilor, declarând că „Adevărul este Hristos”, ceea ce i‑a adus arestarea și supunerea la torturi cumplite, din care, potrivit tradiției, a ieșit nevătămat prin puterea rugăciunii.

Minunile petrecute în timpul chinurilor sale au determinat convertirea mai multor martori, inclusiv a împărătesei Alexandra. A fost executat la 23 aprilie 303, devenind un simbol al credinței neclintite și al biruinței spirituale.