search
Sâmbătă, 6 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Fiii lui Putin adoră desenele animate și cărțile „occidentale”. Ce ascund „jurnalele” bonelor copiilor liderului de la Kremlin

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Noi informații despre viața extrem de discretă a familiei președintelui rus Vladimir Putin au ieșit la iveală după ce jurnaliștii au intrat în posesia unor documente interne întocmite de guvernantele care s-au ocupat de educația copiilor săi. Potrivit investigației realizate de proiectul „Sistema”, preluată de presa germană, fiii lui Vladimir Putin și ai fostei campioane olimpice Alina Kabaeva au fost crescuți de educatoare occidentale și familiarizați încă de la vârste fragede cu limbi străine, cărți și filme de animație produse în Occident.

Presa a ajuns la jurnalele bonelor fiilor lui Putin FOTO: X
Presa a ajuns la jurnalele bonelor fiilor lui Putin FOTO: X

Documentele analizate conțin rapoarte zilnice redactate de bone și guvernante, majoritatea cetățene germane, care monitorizau atent dezvoltarea copiilor și consemnau fiecare progres în educație, comportament și activitățile cotidiene.

Limba germană, prioritate în educația fiilor lui Putin

Potrivit materialelor consultate de jurnaliști, o atenție deosebită era acordată studiului limbii germane. Fiul cel mare, Ivan, era încurajat să comunice constant în această limbă încă de la vârsta de trei ani.

Rapoartele din vara anului 2018 arată că băiatul învăța să formuleze propoziții simple, își îmbogățea vocabularul și participa zilnic la activități educaționale structurate. La finalul fiecărei zile, guvernantele adăugau observații personale și recomandări privind evoluția copilului.

Detaliile sunt cu atât mai surprinzătoare cu cât Kremlinul promovează de ani de zile un discurs critic la adresa Occidentului, în timp ce educația copiilor liderului rus pare să fi fost puternic influențată de modele occidentale.

„În căutarea lui Nemo” și cărțile germane, printre preferințele copilului

Documentele oferă și o imagine rară asupra pasiunilor copilăriei lui Ivan. Potrivit notițelor guvernantelor, băiatului îi erau citite frecvent cărți pentru copii publicate în Germania, iar printre desenele animate preferate se aflau producții cunoscute la nivel internațional, precum „În căutarea lui Nemo” și „Ultimul Unicorn”.

Într-unul dintre rapoarte este consemnat chiar faptul că micuțul și-a exprimat dorința de a cânta celebrul colind german „O Tannenbaum”, deși era mijlocul verii.

Totodată, educatorii remarcau aptitudinile sale pentru matematică. La doar trei ani, Ivan reușea să numere aproape fără greșeală până la 36, performanță considerată peste media vârstei.

Bone occidentale, salarii generoase și reguli stricte

Investigația arată că, de-a lungul timpului, cel puțin cinci cetățene germane au lucrat direct cu copiii lui Putin. Salariile ajungeau la aproximativ 8.000 de euro pe lună, însă postul presupunea condiții extrem de restrictive.

Guvernantele erau supuse unor verificări riguroase de securitate și trăiau practic sub supraveghere permanentă. Contractele includeau clauze stricte de confidențialitate, iar încălcarea acestora putea duce la încetarea imediată a colaborării.

Potrivit jurnaliștilor, educatorii locuiau în apropierea reședințelor prezidențiale, în zone izolate, având libertate limitată de mișcare și contacte atent monitorizate.

Aproape 20 de educatori străini ar fi lucrat pentru familia prezidențială

Ancheta proiectului „Sistema” sugerează că, în ultimii ani, aproximativ 20 de educatori și guvernante străine ar fi fost angajați pentru instruirea copiilor lui Vladimir Putin și Alinei Kabaeva.

Misiunea principală a acestora era predarea limbilor străine, în special engleza și germana, prin metoda imersiunii totale. Programul copiilor combina lecții de limbi străine, muzică și activități educative desfășurate într-un mediu controlat.

În multe situații, inclusiv activitățile obișnuite ale zilei erau transformate în exerciții lingvistice, pentru ca expunerea la limba străină să fie permanentă.

Noi întrebări despre familia ascunsă a liderului de la Kremlin

Investigația readuce în atenție una dintre cele mai bine păstrate zone de secret ale regimului Putin: viața sa personală și familia neoficială despre care Kremlinul refuză să ofere informații.

În ultimii ani, presa independentă a publicat mai multe materiale despre relația dintre Vladimir Putin și Alina Kabaeva, însă autoritățile ruse nu au confirmat oficial existența copiilor lor.

Totodată, în 2025 au apărut informații potrivit cărora Elizaveta Krivonoghih, considerată de unele publicații drept presupusa fiică nelegitimă a liderului rus, ar lucra într-o galerie de artă din Paris care promovează artiști ruși și ucraineni opozanți ai războiului. Informația nu a fost confirmată oficial.

Noile documente publicate de jurnaliști oferă însă una dintre cele mai detaliate imagini de până acum asupra modului în care sunt crescuți copiii cercului restrâns din jurul președintelui rus, dezvăluind un contrast evident între retorica antioccidentală promovată public și educația occidentală oferită în privat propriei familii.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Efectele „catastrofale” ale modelului economic al Chinei: Cum facilitează politicile lui Xi prăbușirea industriilor din restul lumii
digi24.ro
image
Explozia din Portul Constanța ridică semne de întrebare. General: „Armata rusă a copiat semnalul de navigație, l-a transmis”
stirileprotv.ro
image
Cum a încercat să scape din pușcărie autorul triplului asasinat din Giulești. Criminalul elvețian este în închisoare de 21 de ani
gandul.ro
image
Putin a început să râdă, în timp ce Șoșoacă susținea că România „nu are președinte”
mediafax.ro
image
Răzvan Lucescu impresionează, din nou. Mesaj plin de adevăr pentru toți părinții și copiii din România
fanatik.ro
image
Cariera uitată din Budureasa, unde se găsește „cel mai mare zăcământ de brucit din Europa”. România, pe cale să devină singurul producător de magneziu din UE
libertatea.ro
image
Putin spune de ce a folosit racheta Oreșnik în atacul asupra Kievului: „Voi dezvălui un secret militar de stat de mare importanță”
digi24.ro
image
Cum au ajuns românii, maghiarii și francezii să scandeze la unison „CSM, CSM!” în polivalenta de 230 milioane € din Budapesta
gsp.ro
image
O mamă a patru copii a urcat pe Everest și a intrat în istorie
digisport.ro
image
Semnificația datei de 6 iunie 2026. De ce astrologii și numerologii vorbesc despre „portalul 666”
click.ro
image
O femeie de 37 de ani s-a drept o fată de 12 ani pentru a păcăli o familie să o adopte. Și timp de 14 luni a reușit
antena3.ro
image
Cum se explică faptul că un croissant cu unt sau o baghetă costă de două ori mai puţin la Paris decât la Bucureşti, deşi salariile sunt duble în Capitala Franţei versus local?
zf.ro
image
Mărturia femeii rănite de drona rusească, în Galaţi. Nu şi-a mai văzut fiul de la atac
observatornews.ro
image
Ce le-a cerut Vlad Verdeș, tânărul care și-a ucis tatăl polițist, magistraților. Nu le-a venit să creadă! 😲
cancan.ro
image
Pensiile înghețate oficial, timp de 3 ani. Care pensionari iau, totuși, un sprijin de 538 lei pe lună. De ce?
newsweek.ro
image
FOTO. Vedeta a revenit în forță! Noile imagini cu ea sunt virale înainte de Mondial
prosport.ro
image
Poate un avion să aterizeze în siguranță dacă are o defecțiune la trenul de aterizare?
playtech.ro
image
„După 42 de ani, Știința noastră are iarăși 7 fotbaliști la naționala României!”. Marius Mitran scrie despre dimensiunea națională a Universității Craiova
fanatik.ro
image
De ce folosesc Kosovo și Muntenegru euro, deși nu sunt membre UE și nici nu au aderat la moneda unică. Euroizarea unilaterală și dezavantajele ei
ziare.com
image
Ionuț Radu a dat lovitura: 9.000.000€
digisport.ro
image
Nu doar laptele întărește oasele. Leguma care ascunde un avantaj neașteptat
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Imagini SPECTACULOASE de la nunta fiului lui Florin Salam. Petrecere împărătească. Mirii au purtat ținute regale. Nici soacra mare, Roxana, nu s-a lăsat mai prejos. Superbă a fost și nașa / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Diana Șoșoacă, dialog incredibil cu Putin. Mesajul președintelui Rusiei pentru români VIDEO
mediaflux.ro
image
Cum au ajuns românii, maghiarii și francezii să scandeze la unison „CSM, CSM!” în polivalenta de 230 milioane € din Budapesta
gsp.ro
image
Cum arată biserica de 20 de milioane de euro a lui Becali. Lăcașul sfânt e pictat în aur, iar clopotele au fost aduse din Rusia. Oricine poate intra să o vadă
actualitate.net
image
Filmul care a cucerit Netflix și a ajuns neașteptat pe locul 1, urmărit de aproape 19 milioane de ori într-o singură săptămână
actualitate.net
image
Horoscop 5-11 iunie. Taurii își rezolvă probleme financiare mai vechi, Leii au parte de o perioadă cu transformări profunde, Peștilor li se deschid uși importante
click.ro
image
Totul despre cicoare. Saveta Bogdan și Gherghina Stancu o preferă: „În comunism, cafeaua era lux.” Sfatul nutriționiștilor și cum se prepară
click.ro
image
Andreea Marin, noi detalii despre despărțirea de Adrian Brâncoveanu: „Unii chiar irosesc ceea ce primesc”
click.ro
Claudia Cardinale interpretând o pe Pauline Bonaparte, Profimedia (1) jpg
Prințesa desfrânată, cu talie de viespe, scandaloasă, imposibil de ignorat. Nu mânca decât bărbați pe pâine și a șocat aristocrația vremurilor
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Sosirea celor doi semnatari maghiari, Agost Benárd și Alfréd Drasche-Lázár, la palatul Trianon din Versailles, la 4 iunie 1920 (© Gallica Digital Library)
Semnarea Tratatului de la Trianon: Recunoașterea internațională a Marii Unirii de la Alba Iulia
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Denise Rifai, adevărul despre relația cu Dan Alexa: „A fost o chestie foarte frumoasă”
image
Horoscop 5-11 iunie. Taurii își rezolvă probleme financiare mai vechi, Leii au parte de o perioadă cu transformări profunde, Peștilor li se deschid uși importante

OK! Magazine

image
Familia regală în alertă maximă, starea viitoarei regine se agravează! Prințesa, extrem de bolnavă, a ajuns la spital

Click! Pentru femei

image
Ce-a avut de zis Jennifer Aniston despre Brad Pitt la mai bine de 20 de ani de la divorț

Click! Sănătate

image
Test: Ce vezi mai întâi dezvăluie ce te sperie la relații