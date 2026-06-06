Fiii lui Putin adoră desenele animate și cărțile „occidentale”. Ce ascund „jurnalele” bonelor copiilor liderului de la Kremlin

Noi informații despre viața extrem de discretă a familiei președintelui rus Vladimir Putin au ieșit la iveală după ce jurnaliștii au intrat în posesia unor documente interne întocmite de guvernantele care s-au ocupat de educația copiilor săi. Potrivit investigației realizate de proiectul „Sistema”, preluată de presa germană, fiii lui Vladimir Putin și ai fostei campioane olimpice Alina Kabaeva au fost crescuți de educatoare occidentale și familiarizați încă de la vârste fragede cu limbi străine, cărți și filme de animație produse în Occident.

Documentele analizate conțin rapoarte zilnice redactate de bone și guvernante, majoritatea cetățene germane, care monitorizau atent dezvoltarea copiilor și consemnau fiecare progres în educație, comportament și activitățile cotidiene.

Limba germană, prioritate în educația fiilor lui Putin

Potrivit materialelor consultate de jurnaliști, o atenție deosebită era acordată studiului limbii germane. Fiul cel mare, Ivan, era încurajat să comunice constant în această limbă încă de la vârsta de trei ani.

Rapoartele din vara anului 2018 arată că băiatul învăța să formuleze propoziții simple, își îmbogățea vocabularul și participa zilnic la activități educaționale structurate. La finalul fiecărei zile, guvernantele adăugau observații personale și recomandări privind evoluția copilului.

Detaliile sunt cu atât mai surprinzătoare cu cât Kremlinul promovează de ani de zile un discurs critic la adresa Occidentului, în timp ce educația copiilor liderului rus pare să fi fost puternic influențată de modele occidentale.

„În căutarea lui Nemo” și cărțile germane, printre preferințele copilului

Documentele oferă și o imagine rară asupra pasiunilor copilăriei lui Ivan. Potrivit notițelor guvernantelor, băiatului îi erau citite frecvent cărți pentru copii publicate în Germania, iar printre desenele animate preferate se aflau producții cunoscute la nivel internațional, precum „În căutarea lui Nemo” și „Ultimul Unicorn”.

Într-unul dintre rapoarte este consemnat chiar faptul că micuțul și-a exprimat dorința de a cânta celebrul colind german „O Tannenbaum”, deși era mijlocul verii.

Totodată, educatorii remarcau aptitudinile sale pentru matematică. La doar trei ani, Ivan reușea să numere aproape fără greșeală până la 36, performanță considerată peste media vârstei.

Bone occidentale, salarii generoase și reguli stricte

Investigația arată că, de-a lungul timpului, cel puțin cinci cetățene germane au lucrat direct cu copiii lui Putin. Salariile ajungeau la aproximativ 8.000 de euro pe lună, însă postul presupunea condiții extrem de restrictive.

Guvernantele erau supuse unor verificări riguroase de securitate și trăiau practic sub supraveghere permanentă. Contractele includeau clauze stricte de confidențialitate, iar încălcarea acestora putea duce la încetarea imediată a colaborării.

Potrivit jurnaliștilor, educatorii locuiau în apropierea reședințelor prezidențiale, în zone izolate, având libertate limitată de mișcare și contacte atent monitorizate.

Aproape 20 de educatori străini ar fi lucrat pentru familia prezidențială

Ancheta proiectului „Sistema” sugerează că, în ultimii ani, aproximativ 20 de educatori și guvernante străine ar fi fost angajați pentru instruirea copiilor lui Vladimir Putin și Alinei Kabaeva.

Misiunea principală a acestora era predarea limbilor străine, în special engleza și germana, prin metoda imersiunii totale. Programul copiilor combina lecții de limbi străine, muzică și activități educative desfășurate într-un mediu controlat.

În multe situații, inclusiv activitățile obișnuite ale zilei erau transformate în exerciții lingvistice, pentru ca expunerea la limba străină să fie permanentă.

Noi întrebări despre familia ascunsă a liderului de la Kremlin

Investigația readuce în atenție una dintre cele mai bine păstrate zone de secret ale regimului Putin: viața sa personală și familia neoficială despre care Kremlinul refuză să ofere informații.

În ultimii ani, presa independentă a publicat mai multe materiale despre relația dintre Vladimir Putin și Alina Kabaeva, însă autoritățile ruse nu au confirmat oficial existența copiilor lor.

Totodată, în 2025 au apărut informații potrivit cărora Elizaveta Krivonoghih, considerată de unele publicații drept presupusa fiică nelegitimă a liderului rus, ar lucra într-o galerie de artă din Paris care promovează artiști ruși și ucraineni opozanți ai războiului. Informația nu a fost confirmată oficial.

Noile documente publicate de jurnaliști oferă însă una dintre cele mai detaliate imagini de până acum asupra modului în care sunt crescuți copiii cercului restrâns din jurul președintelui rus, dezvăluind un contrast evident între retorica antioccidentală promovată public și educația occidentală oferită în privat propriei familii.