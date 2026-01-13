Revelionul pe rit vechi în 2026. Ce tradiții și superstiții au lipovenii din România la trecerea în noul an

Pentru comunitatea lipovenilor din România, Anul Nou nu se sărbătorește pe 31 decembrie, ci conform calendarului iulian, în noaptea de 13 spre 14 ianuarie. Această dată marchează trecerea în noul an pe rit vechi, o tradiție păstrată cu sfințenie de credincioșii de rit ortodox vechi.

Lipovenii, urmași ai rușilor staroveri, trăiesc în special în Dobrogea, în localități precum Jurilovca, Sarichioi, Slava Rusă sau Ghindărești. Pentru ei, Anul Nou nu este doar o petrecere, ci un prilej de rugăciune, reflecție și respect față de tradițiile strămoșești. Atmosfera este una aparte: casele sunt curate, mesele bogate, iar obiceiurile sunt respectate cu sfințenie.

Cum se pregătesc lipovenii pentru Revelionul pe rit vechi

Pregătirile încep cu câteva zile înainte. Gospodinele fac curățenie generală, considerând că anul trebuie întâmpinat cu ordine și puritate. Se pregătesc mâncăruri tradiționale, iar peștele ocupă un loc central pe masă, simbolizând belșugul și prosperitatea. În plus, nu lipsesc sarmalele, plăcintele cu brânză și dulciurile de casă.

În seara de 13 ianuarie, familiile se adună împreună, iar la miezul nopții se urează „S Novîm Godom!” (La mulți ani!). Spre deosebire de Revelionul clasic, petrecerea este mai puțin zgomotoasă și mai mult orientată spre spiritualitate. Mulți merg la biserică în dimineața zilei de 14 ianuarie pentru a primi binecuvântarea noului an.

Superstiții și tradiții de Anul Nou pe rit vechi

Pentru lipoveni, trecerea în noul an este însoțită de numeroase superstiții și tradiții care au rolul de a atrage norocul și sănătatea:

Prima persoană care intră în casă după miezul nopții trebuie să fie un bărbat, pentru a aduce prosperitate.

Aprinderea lumânărilor în noaptea de Revelion simbolizează lumina și binecuvântarea pentru anul ce vine.

Curățenia în gospodărie este obligatorie înainte de Anul Nou, pentru a alunga ghinionul.

Nu se împrumută bani în această perioadă, pentru a nu „da norocul afară din casă”.

Preparatele tradiționale precum peștele, sarmalele și plăcintele nu lipsesc de pe masă, fiind considerate aducătoare de belșug.

Dacă în noaptea de Anul Nou ninge, se spune că anul va fi unul bogat și fericit.

Nu se aruncă gunoiul în ziua de Anul Nou, pentru a nu alunga norocul din casă.

Aceste obiceiuri sunt respectate cu strictețe, iar fiecare gest are o semnificație profundă, legată de credința că începutul anului influențează tot ce urmează.

Obiceiuri religioase și semnificația lor

Pentru lipoveni, Anul Nou pe rit vechi nu este doar o sărbătoare laică, ci și una religioasă. În dimineața zilei de 14 ianuarie, credincioșii merg la biserică pentru slujba specială dedicată Sfântului Vasile cel Mare, considerat ocrotitorul începutului de an. Rugăciunile pentru sănătate, belșug și pace sunt nelipsite, iar binecuvântarea preotului este considerată esențială pentru un an bun.