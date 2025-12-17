FIFA a desemnat cel mai bun 11 din fotbalul mondial în 2025. PSG a primit partea leului

FIFA a stabilit aseară vedetele anului 2025 în fotbalul mondial.

Cel mai bun 11 din fotbalul mondial în acest an a fost dezvăluit în cadrul ceremoniei de decernare a premiilor „The Best Football Awards”, de la Doha (Qatar).

La gală au fost premiați șase jucători de la campioana europeană PSG. Granzii Spaniei, Barcelona și Real Madrid au câte doi, respectiv un reprezentant. Lipsește însă Kylian Mbappe, aflat în conflict deschis cu Emirul Qatarului, patronul PSG.

Liverpool și Chelsea sunt celelalte două formații reprezentate în primul 11. În schimb, Inter Milano, finalista Ligii, n-a prins post de titular. Cel mai bun portar, italianul Donnarumma, a plecat de la PSG la Manchester City.

Primul 11 arată astfel: Donnarumma (PSG/Manchester City)- Hakimi (PSG), Pacho (PSG), Van Dijk (Liverpool), Mendes (PSG) - Palmer (Chelsea), Bellingham (Real Madrid), Vitinha (PSG), Pedri (Barccelona) - Dembele (PSG), Yamal (Barcelona).