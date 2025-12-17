search
Miercuri, 17 Decembrie 2025
„Nu e nevoie de referendumuri”. Ucrainenii resping concesiile teritoriale, în ciuda presiunilor de la Washington

Război în Ucraina
Pe măsură ce presiunile SUA asupra Kievului cresc, ucrainenii se opun cererilor Rusiei. Mai mulți oameni au declarat pentru presa ucraineană că, dacă eventualele concesii ar fi supuse unui referendum, ar fi respinse în mod categoric.

Ucrainenii se opun unei cedări de teritorii FOTO Shutterstock
Ucrainenii se opun unei cedări de teritorii FOTO Shutterstock

Săptămâna trecută, președintele Volodimir Zelenski a declarat că orice concesii teritoriale pentru a pune capăt războiului total declanșat de Rusia, menționate într-un plan de pace susținut de SUA, ar trebui decise de poporul ucrainean, inclusiv printr-un referendum.

Ideea a mai fost vehiculată și în trecut. Însă, la fel ca alegerile, organizarea unui referendum este interzisă pe durata legii marțiale.

„Nu este nevoie de niciun referendum. Ucraina este unită, indivizibilă și integrală”, a declarat pentru Kyiv Independent, pe 15 decembrie, un soldat în vârstă de 40 de ani, cu indicativul „Silver”, aflat în permisie de pe linia frontului.

În timp ce Moscova lansează neîncetat atacuri cu drone și rachete în întreaga țară, iar mii de soldați continuă să țină piept înaintării Rusiei în estul Ucrainei, ucrainenii consideră nerealistă organizarea unui vot în plin război.

După apelul recent al președintelui american Donald Trump pentru organizarea de alegeri, Zelenski a spus că este dispus să le organizeze în timpul războiului, dar numai dacă SUA și Europa ar asigura securitatea — o condiție care ar presupune ca Rusia să accepte un armistițiu.

„Cum este posibil să întrebi oameni care stau în subsoluri ce părere au? Sau să ceri opinia soldaților. Vor duce urna la pozițiile de luptă? Nu văd cum ar fi posibil din punct de vedere tehnic”, a spus Olena Kulikova, casieră la o bancă.

Ea ridică din umeri, invocând securitatea drept una dintre cele mai mari probleme ale unei asemenea inițiative. Originară din regiunea Ivano-Frankivsk, din vestul țării, Kulikova spune că nu își poate imagina cum ar putea fi organizat votul în estul Ucrainei.

„Sunt pentru (referendum)”, a continuat ea. „Dar numai dacă cineva poate explica cum este posibil din punct de vedere tehnic, cum se poate închide cerul, cum pot fi apărate orașe precum Harkiv sau Zaporijjea.”

Chestiunea concesiilor teritoriale rămâne un punct-cheie în negocierile dintre SUA și Ucraina. Legea ucraineană interzice organizarea unui referendum pe teme care ar putea amenința integritatea teritorială a țării.

Una dintre cererile-cheie ale Rusiei, susținută și de SUA, este retragerea completă a forțelor ucrainene din regiunea Donețk, devastată de război încă din 2014. După patru ani de război la scară largă, Moscova a ocupat încă o treime din regiunea Donețk, controlând între 67% și 69% din teritoriu, potrivit datelor din august.

Așa-numita „centură-fortăreață” — un lanț de orașe puternic fortificate, de la Sloviansk și Kramatorsk până la Drujkovka și Kostiantînivka, a căror cucerire ar putea dura ani — rămâne sub controlul Ucrainei.

Un sondaj recent realizat de Institutul Internațional de Sociologie de la Kiev arată că aproximativ 75% dintre ucraineni se opun oricărui plan care ar include retragerea trupelor din regiunea Donețk, limitarea armatei ucrainene și lipsa unor garanții concrete de securitate.

„Nu este o problemă care să fie decisă sub presiune. Acestea sunt în totalitate condițiile Rusiei. Faptul că americanii au acceptat termenii Rusiei și se poziționează uniți împotriva noastră, a europenilor, nu este ceva pentru care ar trebui să facem concesii”, a spus Kateryna Hrebeniuk, în vârstă de 25 de ani, proprietara unei librării. „Aceste teritorii nu sunt ocupate. Rusia nu le controlează. Prin urmare, sunt clar împotriva (retragerii).”

Antreprenorul Oleh Morokhovets susține că ucrainenii ar trebui să fie solidari cu soldații și să nu cedeze teritoriile pe care aceștia le apără de peste 11 ani. „Nici referendumuri, nici alegeri fără armată, care nu își va putea exprima pe deplin opinia. Cei care au luptat au mai mult dreptul să ia decizii decât cei care nu au făcut-o”, a spus el.

După ce Kievul a refuzat în repetate rânduri să cedeze regiunea Donețk, Washingtonul a propus un compromis, a declarat Zelenski — crearea unei „zone economice libere”, în care forțele ucrainene s-ar retrage dintr-o parte a teritoriului, iar trupele ruse nu ar intra. Zelenski a catalogat propunerea drept „nedreaptă”.

Unii ucraineni cu care a vorbit Kyiv Independent au propus crearea unei astfel de zone în regiunile de graniță din interiorul Rusiei, în timp ce alții avertizează împotriva oricăror înțelegeri cu Moscova.

„Este imposibil să negociezi cu Rusia, pentru că încalcă acordurile. Și toată lumea știe asta foarte bine, atât în Europa, cât și în America”, a spus Olha Larina, actriță la un teatru din Kiev. „Nu cred că este posibil, sau că va fi o zonă fără trupe rusești și că acestea nu vor avansa mai departe. Pentru că dorința lor este să aibă întreaga Ucraină — și chiar mai mult.”

