Cât costă Paștele la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov. Prețuri exorbitante pentru o experiență pe măsură

Românii își organizează deja mini-vacanța de Paște, sărbătoare care anul acesta este sărbătorită pe data de 12 aprilie. Printre opțiunile de lux se numără și hotelul deținut de Simona Halep în Poiana Brașov, unde turiștii pot rezerva un pachet special pregătit pentru această perioadă.

Fosta mare campioană, a cărei avere este estimată la peste 40 de milioane de euro, a investit în mai multe afaceri profitabile, printre care și două hoteluri. După numeroasele recenzii favorabile primite de la oaspeții care au petrecut aici Crăciunul și Revelionul, echipa hotelului a pregătit o ofertă dedicată și sărbătorilor pascale.

Pachetul include trei nopți de cazare, în intervalul 10–13 aprilie 2026. Conform datelor afișate pe booking.com, tarifele pornesc de la aproximativ 926 de euro de persoană, adică peste 4.700 de lei, un preț care plasează experiența în categoria vacanțelor premium.

Răsfăț și beneficii speciale pentru turiști

Turiștii care aleg hotelul deținut de Simona Halep din Poiana Brașov sunt întâmpinați cu un meniu tradițional de Paște, care include ouă roșii, pască, drob, cozonac și vin roșu. Atmosfera de sărbătoare este completată de un Brunch Pascal organizat pe 12 aprilie, unde oaspeții primesc vin și spumant incluse în meniu, fără costuri suplimentare.

Experiența începe cu un moment special de deschidere a cinei, gândit pentru a crea o atmosferă relaxantă. În plus, turiștii beneficiază de acces gratuit la SPA și sala de fitness, parcare fără costuri și 10% reducere la Sun&Set Harmony Massage. Sejurul poate fi achitat și cu cardul de vacanță, iar vizitatorii sunt invitați să se bucure de câteva zile liniștite, departe de agitația orașului.