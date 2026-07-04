Secretul oamenilor care reușesc să economisească. Nu ține doar de cât câștigă

De ce unii oameni reușesc să pună bani deoparte chiar și atunci când nu au salarii spectaculoase, în timp ce alții cheltuiesc aproape tot ce câștigă? Răspunsul nu ține doar de venituri sau de educația financiară. Un nou studiu publicat în Journal of Personality and Social Psychology sugerează că secretul constă în optimismul dispozițional, adică tendința de a privi viitorul cu încredere și de a crede că lucrurile pot evolua favorabil.

Cercetarea, realizată pe un eșantion de 143.461 de persoane din mai multe țări, arată că persoanele optimiste tind să economisească mai mult, iar această legătură este și mai evidentă în cazul celor cu venituri mici.

Explicația cercetătorilor este simplă: economisirea presupune să renunți la o parte din confortul de astăzi pentru un beneficiu viitor. Iar oamenii care cred că eforturile lor vor da roade sunt mai motivați să își stabilească obiective financiare și să le urmeze. Autorii atrag însă atenția că optimismul nu trebuie confundat cu naivitatea.

Deși, în teorie, o persoană foarte optimistă ar putea crede că viitorul va fi bun indiferent de ce face și că nu mai are nevoie să pună bani deoparte, rezultatele studiului arată că optimismul este asociat, în general, cu un comportament financiar mai responsabil.

Analiza mai arată că legătura dintre optimism și economisire este mai puternică în rândul persoanelor cu venituri reduse. Autorii explică faptul că, atunci când resursele sunt limitate, punerea banilor deoparte presupune mai mult autocontrol și planificare. În schimb, în cazul celor cu venituri ridicate, economisirea poate apărea pur și simplu din faptul că veniturile depășesc cheltuielile, astfel încât rolul optimismului devine mai puțin important.

Relația cu banii

„Este fascinant cum o trăsătură pe care o asociem mai degrabă cu starea de spirit poate influența atât de concret felul în care ne administrăm banii. Vorbim însă despre un optimism sănătos, nu despre pozitivitatea toxică sau despre negarea realității. Optimismul dispozițional înseamnă convingerea că acțiunile pe care le faci astăzi pot construi un viitor mai bun și că, chiar dacă vor exista obstacole, vei găsi resurse să le gestionezi”, explică Denisa Zdrobiș, psihoterapeut sistemic, pentru „Adevărul”.

Specialista spune că relația noastră cu banii nu este construită doar pe calcule matematice: „Din perspectiva psihoterapiei sistemice, acest rezultat este foarte interesant. Relația noastră cu banii nu este doar despre cifre, ci și despre felul în care privim viitorul, despre experiențele din copilărie și despre mesajele pe care le-am primit în familie despre siguranță, muncă și succes.”

De ce optimismul îi ajută pe oameni să economisească

În opinia sa, persoanele optimiste nu economisesc neapărat pentru că le este frică de un dezastru, ci pentru că au proiecte de viitor în care cred cu adevărat. „Ele simt că eforturile lor contează. Dacă pun astăzi deoparte chiar și o sumă mică, au convingerea că aceasta va face o diferență peste câțiva ani.”

La polul opus, lipsa speranței poate afecta inclusiv comportamentul financiar.

„În schimb, atunci când cineva a crescut cu sentimentul că viața este imprevizibilă, că oricât ar încerca lucrurile nu se schimbă sau că «oricum nu ajung banii», poate apărea ceea ce psihologia numește neputință învățată. Omul nu mai vede rostul unor pași mici, pentru că este convins că rezultatul nu depinde de el”, punctează Denisa Zdrobiș.

Conform spuselor sale, optimismul influențează și una dintre cele mai importante abilități financiare: capacitatea de a amâna recompensa imediată.

„Economisirea înseamnă, de fapt, să renunți la o satisfacție imediată pentru un beneficiu viitor. Dacă acel viitor pare posibil și dezirabil, este mult mai ușor să spui «nu» unei cheltuieli impulsive. Nu pentru că te privezi, ci pentru că vezi clar scopul pentru care faci acel efort,” subliniază specialista.

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Ce se întâmplă atunci când apar probleme financiare

Ea spune că diferențele dintre oamenii optimiști și cei pesimiști devin și mai vizibile în perioadele dificile.

„O altă diferență importantă apare atunci când oamenii trec prin dificultăți financiare. Persoanele optimiste nu interpretează un eșec ca pe dovada că totul este pierdut. Dacă își pierd locul de muncă sau apare o cheltuială neașteptată, sunt mai dispuse să caute soluții, să își reorganizeze bugetul și să continue. Pentru ele, criza este o etapă, nu o sentință,” continuă psihoterapeutul. „Asta nu înseamnă că optimismul îi face automat pe oameni mai bogați. Studiul arată o asociere, nu o relație de cauzalitate. Veniturile, educația financiară, oportunitățile și contextul economic rămân extrem de importante. Însă felul în care interpretăm viitorul influențează deciziile mici pe care le luăm zi de zi, iar acestea se acumulează în timp.”

Această precizare este în concordanță și cu concluziile autorilor studiului, care arată că optimismul prezice nivelul economiilor chiar și după controlul altor factori importanți, însă nu este singurul element care influențează comportamentul financiar.

Ne naștem optimiști?

„Există o componentă biologică, însă aceasta explică doar o parte din poveste. Cercetările arată că aproximativ un sfert din această tendință este influențată genetic. Restul se formează prin experiențele de viață și prin mediul în care creștem”, susține Denisa Zdrobiș.

Învățăm să privim viitorul prin ochii celor care ne-au crescut. Dacă am copilărit într-o familie în care se vorbea constant despre lipsuri, despre pericole și despre faptul că „nu se știe ce va fi mâine”, este foarte posibil să privim lumea prin aceeași lentilă, mai spune specialista. „Uneori, fără să ne dăm seama, continuăm să trăim anxietățile financiare ale părinților sau chiar ale bunicilor noștri. În cabinet observ adesea că oamenii nu iau decizii financiare doar în funcție de realitatea prezentă, ci și în funcție de poveștile moștenite din familie. Există persoane care economisesc excesiv pentru că poartă în ele frica generațiilor care au trăit lipsuri. Altele cheltuiesc impulsiv tocmai pentru că au crescut în restricții și simt nevoia să recupereze ceea ce le-a lipsit”, lămurește ea.

Optimismul se poate exersa

„Vestea bună este că optimismul poate fi cultivat”, adaugă Denisa Zdrobiș. Nu peste noapte și nu prin simplul fapt că ne spunem să gândim pozitiv, ci prin experiențe repetate care îi arată creierului că are influență asupra propriei vieți.

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„De exemplu, stabilirea unor obiective financiare mici și realizabile poate schimba treptat această perspectivă. Fiecare reușită, chiar și una aparent banală, transmite un mesaj important: «acțiunile mele contează». La fel de important este să observăm cum vorbim cu noi înșine atunci când apar dificultăți. O persoană pesimistă tinde să creadă că un eșec va dura pentru totdeauna și că îl definește ca om. În schimb, optimismul sănătos înseamnă să poți spune: «a fost o perioadă dificilă. Nu îmi place ce s-a întâmplat, dar pot învăța ceva și pot încerca din nou»”, crede ea.

Din perspectiva sa, uneori este nevoie să ne întrebăm: „ale cui sunt, de fapt, aceste frici?”. „Sunt ele ale mele sau sunt moștenite din generațiile dinaintea mea? Conștientizarea acestor loialități familiale invizibile poate schimba profund relația pe care o avem atât cu banii, cât și cu viitorul. Poate că adevărata putere a optimismului nu este aceea că ne face să credem că totul va fi perfect. Ci că ne oferă încrederea că, indiferent ce va aduce viața, vom găsi resurse să mergem mai departe. Iar uneori, exact această încredere este cea care ne ajută să construim, pas cu pas, nu doar mai multe economii, ci și o viață mai așezată”, conchide Denisa Zdrobiș.