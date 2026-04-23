Schimbarea buletinului în 2026. Ce trebuie să știe românii despre noile cărți de identitate electronice

Schimbarea cărții de identitate devine, treptat, parte a unui amplu proces de modernizare administrativă, odată cu introducerea noilor documente electronice. Deși autoritățile simplifică procedurile și extind serviciile digitale, românii trebuie în continuare să respecte condițiile legale privind valabilitatea actelor și să pregătească documentele necesare pentru înlocuirea buletinului în 2026.

În perioada următoare, schimbarea cărții de identitate va deveni tot mai frecventă, pe măsură ce statul face tranziția către noile formate digitale, se arată pe site-ul carteadeidentitate.gov.ro.

Actele de identitate stabilite prin lege în România

Potrivit legislației în vigoare, actele de identitate recunoscute în România sunt:

Cartea electronică de identitate (CEI), eliberată începând cu anul 2025;

Cartea de identitate simplă (CIS), eliberată tot din 2025;

Cartea de identitate (CI), model 1997;

Cartea de identitate provizorie.

Ce se întâmplă cu actuala carte de identitate

Cartea de identitate actuală, model 1997, va continua să fie emisă până la generalizarea noilor documente. Cetățenii care dețin o astfel de carte, aflată în termen de valabilitate, o pot folosi până la expirare.

Totuși, începând cu 3 august 2031, acest tip de document nu va mai putea fi utilizat ca document de călătorie în statele Uniunii Europene sau în Spațiul Schengen.

Buletinul electronic devine accesibil la nivel național

Începând cu 1 august 2025, cartea electronică de identitate poate fi solicitată la orice serviciu public comunitar pentru evidența persoanelor, indiferent de domiciliu sau reședință.

Ulterior, autoritățile vor extinde posibilitatea de solicitare și în afara țării, la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României.

În schimb, cartea de identitate simplă poate fi obținută doar în țară și doar de la serviciul din localitatea de domiciliu.

Diferențele dintre CEI și CIS

Deși au același format, de tip card bancar, cele două documente diferă semnificativ în funcționalități.

Cartea electronică de identitate oferă:

mecanisme avansate de protecție a datelor;

posibilitatea de a fi folosită ca document de călătorie în UE și alte state;

autentificare online pentru accesarea serviciilor publice;

semnătură electronică cu valoare juridică;

posibilitatea modificării adresei fără emiterea unui nou document;

eliberare inclusiv în străinătate;

disponibilitate pentru copii încă de la naștere;

gratuitate în anumite condiții.

Cartea de identitate simplă nu include aceste funcționalități și este destinată utilizării de bază, pe teritoriul României.

Reguli importante pentru eliberarea noilor documente

Atât CEI, cât și CIS nu pot fi eliberate pe bază de procură. Prezența titularului la ghișeu este obligatorie pentru:

preluarea imaginii faciale;

amprentarea (după caz);

semnătura olografă.

În plus, cartea electronică trebuie ridicată personal, moment în care titularul își stabilește codurile PIN.

Cât costă noile cărți de identitate

Cartea electronică de identitate este gratuită la prima solicitare pentru persoanele de peste 14 ani, până la 30 iunie 2026, costul fiind acoperit din fonduri europene.

În alte situații, taxa este de 70 lei, inclusiv:

pentru copii sub 14 ani;

pentru eliberări ulterioare (pierdere, furt, modificări).

Cartea de identitate simplă costă 40 lei.

Programarea online simplifică procedura

Ministerul Afacerilor Interne pune la dispoziție un sistem de programări online, care reduce timpul de așteptare la ghișeu. Acest serviciu este disponibil AICI.

Pentru programare, cetățenii trebuie:

să selecteze județul; să completeze formularul cu date corecte; să confirme solicitarea prin e-mail în maximum 30 de minute.

În lipsa confirmării, programarea se anulează automat.

În ce situații trebuie schimbat buletinul

Eliberarea unui nou act de identitate este obligatorie în mai multe cazuri:

expirarea documentului;

schimbarea numelui sau a stării civile;

schimbarea domiciliului;

pierdere, furt sau deteriorare;

modificări fizice evidente;

schimbarea sexului;

dobândirea cetățeniei române;

modificări administrative ale adreselor;

la cerere.

Actele necesare pentru schimbarea buletinului în 2026

Pentru majoritatea situațiilor, sunt necesare:

cererea de eliberare (completată la ghișeu);

actul de identitate anterior;

certificatul de naștere;

certificatul de căsătorie sau documente justificative;

dovada domiciliului;

dovada plății taxei.

Documentele trebuie prezentate în original, iar copiile sunt realizate, de regulă, la ghișeu.

Dovada domiciliului poate fi făcută prin:

acte de proprietate;

contract de închiriere;

declarația proprietarului.

Documente suplimentare, în funcție de situație

În anumite cazuri, dosarul trebuie completat cu:

certificatele de naștere ale copiilor;

hotărâri de divorț;

certificat de deces;

alte acte privind schimbarea stării civile.

Pentru pierdere sau furt, pot fi cerute documente suplimentare, în funcție de circumstanțe.

Procedura pentru minori

Minorii între 14 și 18 ani care solicită prima carte de identitate trebuie să fie însoțiți de un părinte sau reprezentant legal.

Dosarul include:

certificatul de naștere al minorului;

actul de identitate al părintelui;

documente privind domiciliul;

dovada plății taxei.

În cazul copiilor sub 14 ani, cartea electronică de identitate poate fi solicitată de părinți sau reprezentanți legali, în condițiile prevăzute de lege.

Procesul de digitalizare aduce schimbări importante în modul în care românii își gestionează actele de identitate. Deși noile documente promit mai multă siguranță și acces facil la servicii, respectarea procedurilor și pregătirea documentelor rămân esențiale pentru evitarea întârzierilor.

