Joi, 23 Aprilie 2026
Adevărul
Schimbarea buletinului în 2026. Ce trebuie să știe românii despre noile cărți de identitate electronice

Schimbarea cărții de identitate devine, treptat, parte a unui amplu proces de modernizare administrativă, odată cu introducerea noilor documente electronice. Deși autoritățile simplifică procedurile și extind serviciile digitale, românii trebuie în continuare să respecte condițiile legale privind valabilitatea actelor și să pregătească documentele necesare pentru înlocuirea buletinului în 2026. 

FOTO: Pinterest

În perioada următoare, schimbarea cărții de identitate va deveni tot mai frecventă, pe măsură ce statul face tranziția către noile formate digitale, se arată pe site-ul carteadeidentitate.gov.ro.

Actele de identitate stabilite prin lege în România

Potrivit legislației în vigoare, actele de identitate recunoscute în România sunt:

  • Cartea electronică de identitate (CEI), eliberată începând cu anul 2025;
  • Cartea de identitate simplă (CIS), eliberată tot din 2025;
  • Cartea de identitate (CI), model 1997;
  • Cartea de identitate provizorie.

Ce se întâmplă cu actuala carte de identitate

Cartea de identitate actuală, model 1997, va continua să fie emisă până la generalizarea noilor documente. Cetățenii care dețin o astfel de carte, aflată în termen de valabilitate, o pot folosi până la expirare.

Totuși, începând cu 3 august 2031, acest tip de document nu va mai putea fi utilizat ca document de călătorie în statele Uniunii Europene sau în Spațiul Schengen.

Buletinul electronic devine accesibil la nivel național

Începând cu 1 august 2025, cartea electronică de identitate poate fi solicitată la orice serviciu public comunitar pentru evidența persoanelor, indiferent de domiciliu sau reședință.

Ulterior, autoritățile vor extinde posibilitatea de solicitare și în afara țării, la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României.

În schimb, cartea de identitate simplă poate fi obținută doar în țară și doar de la serviciul din localitatea de domiciliu.

Diferențele dintre CEI și CIS

Deși au același format, de tip card bancar, cele două documente diferă semnificativ în funcționalități.

Cartea electronică de identitate oferă:

  • mecanisme avansate de protecție a datelor;
  • posibilitatea de a fi folosită ca document de călătorie în UE și alte state;
  • autentificare online pentru accesarea serviciilor publice;
  • semnătură electronică cu valoare juridică;
  • posibilitatea modificării adresei fără emiterea unui nou document;
  • eliberare inclusiv în străinătate;
  • disponibilitate pentru copii încă de la naștere;
  • gratuitate în anumite condiții.

Cartea de identitate simplă nu include aceste funcționalități și este destinată utilizării de bază, pe teritoriul României.

Reguli importante pentru eliberarea noilor documente

Atât CEI, cât și CIS nu pot fi eliberate pe bază de procură. Prezența titularului la ghișeu este obligatorie pentru:

  • preluarea imaginii faciale;
  • amprentarea (după caz);
  • semnătura olografă.

În plus, cartea electronică trebuie ridicată personal, moment în care titularul își stabilește codurile PIN.

Cât costă noile cărți de identitate

Cartea electronică de identitate este gratuită la prima solicitare pentru persoanele de peste 14 ani, până la 30 iunie 2026, costul fiind acoperit din fonduri europene.

În alte situații, taxa este de 70 lei, inclusiv:

  • pentru copii sub 14 ani;
  • pentru eliberări ulterioare (pierdere, furt, modificări).

Cartea de identitate simplă costă 40 lei. 

Programarea online simplifică procedura

Ministerul Afacerilor Interne pune la dispoziție un sistem de programări online, care reduce timpul de așteptare la ghișeu. Acest serviciu este disponibil AICI

Ministerul de Interne respinge acuzațiile privind vulnerabilități în sistemul Cărții Electronice de Identitate

Pentru programare, cetățenii trebuie:

  1. să selecteze județul;
  2. să completeze formularul cu date corecte;
  3. să confirme solicitarea prin e-mail în maximum 30 de minute.

În lipsa confirmării, programarea se anulează automat.

În ce situații trebuie schimbat buletinul

Eliberarea unui nou act de identitate este obligatorie în mai multe cazuri:

  • expirarea documentului;
  • schimbarea numelui sau a stării civile;
  • schimbarea domiciliului;
  • pierdere, furt sau deteriorare;
  • modificări fizice evidente;
  • schimbarea sexului;
  • dobândirea cetățeniei române;
  • modificări administrative ale adreselor;
  • la cerere.

Actele necesare pentru schimbarea buletinului în 2026

Pentru majoritatea situațiilor, sunt necesare:

  • cererea de eliberare (completată la ghișeu);
  • actul de identitate anterior;
  • certificatul de naștere;
  • certificatul de căsătorie sau documente justificative;
  • dovada domiciliului;
  • dovada plății taxei.

Documentele trebuie prezentate în original, iar copiile sunt realizate, de regulă, la ghișeu.

Dovada domiciliului poate fi făcută prin:

  • acte de proprietate;
  • contract de închiriere;
  • declarația proprietarului.

Documente suplimentare, în funcție de situație

În anumite cazuri, dosarul trebuie completat cu:

  • certificatele de naștere ale copiilor;
  • hotărâri de divorț;
  • certificat de deces;
  • alte acte privind schimbarea stării civile.

Pentru pierdere sau furt, pot fi cerute documente suplimentare, în funcție de circumstanțe.

Procedura pentru minori

Minorii între 14 și 18 ani care solicită prima carte de identitate trebuie să fie însoțiți de un părinte sau reprezentant legal.

Dosarul include:

  • certificatul de naștere al minorului;
  • actul de identitate al părintelui;
  • documente privind domiciliul;
  • dovada plății taxei.

În cazul copiilor sub 14 ani, cartea electronică de identitate poate fi solicitată de părinți sau reprezentanți legali, în condițiile prevăzute de lege.

Procesul de digitalizare aduce schimbări importante în modul în care românii își gestionează actele de identitate. Deși noile documente promit mai multă siguranță și acces facil la servicii, respectarea procedurilor și pregătirea documentelor rămân esențiale pentru evitarea întârzierilor.

Ce nu trebuie să uiți când primești noua carte electronică de identitate. Rolul codurilor PIN și ce faci dacă le pierzi

Top articole

Partenerii noștri

image
„Nu a condus în viața ei nici măcar un coteț de curci” Oana Gheorghiu îi răspunde Olguței Vasilescu: „Nivelul discursului e foarte jos”
digi24.ro
image
Ce spune neamțul de 86 de ani suspectat că și-a ucis iubita de 30 de ani, în București. Tânăra era pasionată de kickboxing
stirileprotv.ro
image
Cât de actuală e lozinca anilor ’90 ”Noi nu ne vindem țara” în 2026? Economist: Pierderea controlului statului poate crea amenințări pentru securitatea economică a României/Proiectul de lege avea nevoie de avizul CSAT
gandul.ro
image
O decizie misterioasă, veche de 5.000 de ani, a dus direct la modul în care numărăm timpul astăzi
mediafax.ro
image
De ce n-a intrat Ion Țiriac, de fapt, în politică. Influența negativă pe care a avut-o Donald Trump asupra miliardarului român
fanatik.ro
image
Șefa Petrom vrea să plece din fruntea companiei. Favorit pentru a o înlocui pe Christina Verchere este un croat apropiat de un om de afaceri legat de Rusia
libertatea.ro
image
Stenograme din ședința PSD. Grindeanu: „Nu am învățat politică la școala de maici”. Care e strategia social-democraților
digi24.ro
image
Cornel Dinu se opune ca noul stadion Dinamo să poarte numele lui Mircea Lucescu: ce variantă propune „Procurorul”
gsp.ro
image
Un german de 86 de ani, acuzat că a omorât o tânără în București! Le-a spus anchetatorilor cum s-ar fi întâmplat totul
digisport.ro
image
SURSE Kelemen Hunor a pus pe masă condiția care aruncă în aer toate negocierile
stiripesurse.ro
image
Doua avioane de luptă s-au ciocnit în zbor pentru că piloții își făceau fotografii
antena3.ro
image
Mai mulţi bucureşteni riscă să rămână fără case din cauza unui şantier la o conductă de termoficare
observatornews.ro
image
'L-am văzut pe Valentin la...' Solcanu intervine în divorțul Codruței de Sanfira
cancan.ro
image
După cât timp de la depunerea dosarului primești prima pensie? Întârzierile sunt de luni de zile. De ce?
newsweek.ro
image
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
prosport.ro
image
Cu ce bani mergi în Istanbul: lei, euro sau lire turcești? Sfaturi reale de la turiști, greșeala pe care o fac mulți români
playtech.ro
image
Andrei Nicolescu, gluma zilei: “Dacă noi facem Craiova campioană, poate ne fac și ei câștigătoarea cupei”
fanatik.ro
image
PSD amână demisia miniștrilor. Aceștia nu vor participa la ședința de Guvern programată astăzi
ziare.com
image
Florin Prunea: ”Tu îți dai seama că ăsta trebuia să fie antrenorul echipei naționale și n-a vrut Burleanu?”
digisport.ro
image
Alertă globală: Rusia ar pregăti o armă nucleară în spațiu – scenariu complicat pentru sateliți și infrastructura mondială. Temeri majore în interiorul armatei americane
stiripesurse.ro
image
Campionul contractelor cu statul din fiefuri PSD și PNL. Cum a acaparat România firma din dosarul lui Radu Moldovan
cotidianul.ro
image
Cum a slăbit Gabriela Cristea 30 de kilograme de la începutul anului. Vedeta arată BESTIAL! Ce a făcut pentru a fi trasă prin inel / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Cele mai frumoase urări, mesaje și felicitări de Sf. Gheorghe 2026. Cui îi spunem la mulți ani în 23 aprilie
mediaflux.ro
image
Ion Țiriac s-a întors din China și dezvăluie cadoul exorbitant pe care i-l face Nadiei, la 50 de ani de la Montreal: „Pe 18 iulie îi dau cheile”
gsp.ro
image
În ce stare a putut găsi echipa Visuri la cheie locuința unei familii ajutate. Cum arăta casa după șase ani VIDEO
actualitate.net
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM
actualitate.net
image
Valentin Sanfira, ia notițe! Lupu Rednic îi învață pe bărbați cum să nu rămână fără neveste: „Se duce căsnicia de râpă, dacă nu...!”
click.ro
image
Drama unui cunoscut solist: „În certificatul de naștere, în dreptul tatălui, e trasă o linie”. Mama lui a luat secretul în mormânt
click.ro
image
Ce trebuie să faci de Sfântul Gheorghe ca să ai noroc tot anul. Tradițiile pe care mulți români le respectă și azi
click.ro
Morante de la Puebla, Profimedia (1) jpg
”Regele matadorilor” cu rectul sfârtecat! N-a mai putut controla taurul furibund, într-o luptă șocantă
okmagazine.ro
Miss România randare AI concurs din anul 1929 png
Destinul tragic al primei Miss România, mondena scandaloasă care a sfârșit otrăvită cu cianură și care s-a iubit cu Liviu Ciulei
okmagazine.ro
3505490 jpg
Ce film de animație te reprezintă, în funcție de luna în care te-ai născut
clickpentrufemei.ro
coiful de la cotofenesti adevarul jpeg
Directorul MNIR respinge speculațiile privind autenticitatea coifului de la Coțofenești recuperat din Olanda
historia.ro
Click!

image
Andreea Popescu, declarații sincere despre divorț: „Până la moarte vom fi împreună”. De ce s-a ajuns, de fapt, la separare: „Vă zic cu mâna pe inimă”
image
Valentin Sanfira, ia notițe! Lupu Rednic îi învață pe bărbați cum să nu rămână fără neveste: „Se duce căsnicia de râpă, dacă nu...!”

OK! Magazine

image
Destinul tragic al primei Miss România, mondena scandaloasă care a sfârșit otrăvită cu cianură și care s-a iubit cu Liviu Ciulei

Click! Pentru femei

image
Planeta Uranus tranzitează semnul zodiacal Gemeni. Începe revoluția minții, care ține 7 ani!

Click! Sănătate

image
Cercetători: Acesta este „punctul G” masculin