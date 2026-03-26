Joi, 26 Martie 2026
Adevărul
Problema adresei de domiciliu de pe noul buletin a fost rezolvată: soluția Guvernului

Guvernul a anunțat măsuri concrete pentru rezolvarea sesizărilor făcute de cetățeni în legătură cu noua carte electronică de identitate (CEI), pe care nu mai apare adresa de domiciliu, deși instituțiile o solicită în continuare. De asemenea, autoritățile au prezentat soluții și pentru alte probleme semnalate pe platforma fara-hartie.gov.ro.

Guvernul a anunțat măsuri concrete pentru rezolvarea sesizărilor făcute de cetățeni. FOTO Mediafax
Într-un prim pas, au fost abordate sesizările din categoria „Pașaport și Carte de Identitate”, una dintre cele mai raportate pe platformă, cu peste 300 de reclamații, potrivit unui comunicat al Guvernului. În prezent, autoritățile lucrează la soluții pentru principalele 21 de probleme semnalate de cetățeni, dublu față de obiectivul inițial.

Vicepremierul Oana Gheorghiu, împreună cu CERB, a inițiat discuții cu Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor (DGEP), instituția responsabilă de procedurile semnalate de cetățeni.

„Primul rezultat concret: DGEP a emis o îndrumare adresată tuturor serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor din țară, prin care funcționarul are obligația de a verifica el însuși datele de stare civilă în sistemul informatic, fără a mai condiționa preluarea dosarului de prezentarea fizică a documentelor. Măsura este implementată începând cu 25 martie 2026”, se arată în comunicat.

Pentru problema adeverinței de domiciliu, soluțiile se aplică diferențiat, instituție cu instituție: băncile au primit deja acces tehnic la baza de date a evidenței persoanelor și nu mai solicită adeverința, iar un mecanism similar este testat pentru notari, fiind într-o fază avansată.

În ceea ce privește extrasul de carte funciară, o nouă îndrumare obligă funcționarii să interogheze direct sistemul ANCPI, iar extrasul generat automat constituie dovadă suficientă. Documentul de proprietate poate fi solicitat doar în situațiile în care conexiunea tehnică nu funcționează. 

„Serviciul electronic de stabilire a reședinței pentru posesorii de CEI este în curs de implementare, cu termen preconizat la finalul lunii mai 2026. În paralel, Ministerul Afacerilor Interne analizează soluțiile tehnice și juridice pentru exprimarea consimțământului de «luare în spațiu» de la distanță, în mediu electronic”, au mai precizat reprezentanții Executivului.

