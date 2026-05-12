Celebrul impostor Costin Oprea s-a reinventat: din „polițist” a devenit „procuror” și „ofițer SRI”. Ţepe de 48.000 de euro

Costin Oprea, tânărul din Ploieşti devenit celebru după ce s-a dat drept polițist şi a înşelat mai multe persoane, este din nou în atenția anchetatorilor, de data aceasta ca  „procuror” și „ofițer SRI”.  

Falsul "poliţist" Costin Oprea e acum "porcuror" şi "ofiţer SRI". FOTO: captură Facebook

Costin Oprea, un tânăr din Ploiești care a intrat în atenția publică în 2024 după ce a fost acuzat că s-a prezentat drept polițist fără a avea vreo calitate în cadrul MAI, este vizat acum într-un nou dosar de amploare. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi reluat presupusele activități de înșelăciune, de această dată sub identități false de „procuror” și „ofițer SRI”.

Marți, 12 mai, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Ploiești au efectuat trei percheziții domiciliare într-un dosar ce vizează infracțiuni de înșelăciune în formă continuată, complicitate la înșelăciune, șantaj și furt. Presa locală citează surse apropiate anchetei care susțin că persoana vizată este aceeași implicată în scandalul din urmă cu doi ani, cunoscut în spațiul public ca „falsul polițist”, mai exact Costin Oprea.

Şi de această dată, bărbatul ar fi folosit o schemă bazată pe asumarea unor identități false și pe manipularea emoțională a victimelor. El s-ar fi prezentat drept procuror, ofițer SRI sau persoană implicată în „misiuni speciale” şi a reuşit să obţină în jur de 48.000 de euro de la cunoscuți și apropiați.

În discuțiile cu victimele, ar fi invocat situații dramatice precum un accident rutier, probleme medicale grave sau presupuse operațiuni externe urgente. În una dintre situaţii, de pildă, a solicitat bani susţinând că trebuie să plece într-o „misiune specială” în Elveția, în urma unui accident, notează presa locală.

Potrivit anchetatorilor, printre persoanele păgubite se numără două femei și un bărbat.

Mai mult decât atât, el ar fi escrocat-o chiar și pe tânăra de 19 ani cu care avea o relație romantică. Sub pretextul unor probleme medicale grave - necesitatea unor intervenții chirurgicale urgente și a unor investigații costisitoare - a determinat-o pe ea și pe familia ei să îi dea 6.500 de euro și mai multe bijuterii, pe care ulterior le-a amanetat.

De asemenea, un alt cunoscut i-ar fi oferit 4.300 de lei, după ce Costin Oprea s-ar fi plâns că trebuie să facă mai multe investigații medicale costisitoare la Spitalul Județean de Urgență Ploiești.

Pe lângă aceste acuzații, polițiștii îl suspectează că ar fi sustras bunuri dintr-un imobil din Ploiești în care ar fi locuit temporar.

Prejudiciul total estimat în dosar se ridică la aproximativ 48.000 de euro.

Surse judiciare citate de presa locală susțin că bărbatul s-ar fi aflat deja sub control judiciar pentru fapte similare în momentul în care ar fi fost comise noile presupuse înșelăciuni.

După perchezițiile de marți, a fost condus la audieri, iar ancheta continuă pentru stabilirea eventualelor măsuri preventive și identificarea altor posibile victime.

Cine este Costin Oprea

Costin Oprea a devenit cunoscut publicului în 2024, când procurorii au stabilit că s-ar fi prezentat drept polițist, deși nu avea nicio calitate oficială în cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Escrocheria a ieşit la iveală când a înşelat o familie vecină cu mama sa, care ea însăşi era convinsă că fiul ei este polițist. Sub acest pretext, oamenii i-ar fi cerut ajutorul pentru angajarea unui avocat și efectuarea unei expertize. Costin Oprea le-ar fi solicitat inițial 5.000 de lei, apoi încă 2.500 de lei, după care ar fi dispărut fără a rezolva situația.

Ulterior, victimele l-au căutat la serviciu şi astfel au aflat că nu era angajat la Poliţieși au depus plângere.

În ancheta inițială, procurorii au descris o schemă bine construită, în care bărbatul și-ar fi procurat echipamente specifice: uniformă de polițist, legitimație falsă, stație de emisie-recepție de tip Motorola/Tetra, dar și un pistol Glock, despre care anchetatorii au precizat că nu este clar dacă era real sau o replică. De asemenea, ar fi folosit o lampă stroboscopică montată pe autoturism, pentru a-și întări aparența de polițist.

În „cariera” sa de „poliţist”, Costin Oprea a participat chiar la activități de verificare în cazul unui furt semnalat la Sala Sporturilor Olimpia din Ploiești, implicându-se în discuții și verificări la fața locului, dar şi la controale în trafic.

