Vineri, 20 Februarie 2026
Adevărul
Călătoriile cu robotaxi ar putea fi mai ieftine decât cele cu taxi tradițional. Piața, estimată la milioane de vehicule până în 2035

Publicat:

Mai mulți giganți auto au testat în ultimii ani o serie de vehicule autonome, analiștii estimând că în maximum 10 ani acestea vor fi folosite la scară largă în întreaga lume, concentrându-se în marile orașe, unde se preconizează că cererea va fi foarte mare, se arată într-o analiză de piață.

Mașină autonomă testată într-un poligon
Mai mulți giganți auto au testat în ultimii ani o serie de vehicule autonome. Foto arhivă

Conform celei mai recente analize a Boston Consulting Group (BCG), până în 2035, cel puțin 700.000, dar chiar și până la 3 milioane de robotaxi complet autonome ar putea circula în marile orașe ale lumii, în timp ce în anumite piețe tarifele pentru călătorii ar putea fi mai mici decât cele ale serviciilor tradiționale de taxi.

Previziunile BCG indică faptul că adoptarea serviciilor de robotaxi va fi cea mai rapidă în SUA și China. În Europa, ritmul de implementare va fi influențat de fragmentarea mediului de reglementare și de costurile operaționale mai ridicate comparativ cu SUA și China.

Conform studiului BCG „În sfârșit aici: Evoluția robotaxiului”, estimările conservatoare indică faptul că în 2035 în China ar putea circula 850.000 de robotaxiuri, în SUA 350.000, iar în Europa aproximativ 120.000.

Desigur, atitudinea consumatorilor este un factor cheie pentru răspândirea acestei tehnologii. Potrivit unui sondaj realizat de BCG pe un eșantion de peste 9.000 de persoane, aproximativ 60% dintre consumatorii chinezi sunt deschiși la utilizarea robotaxiurilor, în timp ce în SUA și Europa doar 30–35% ar fi dispuși să apeleze la acest serviciu.

BCG estimează că până în 2030 acceptarea robotaxiurilor ar putea ajunge la 60% în SUA și peste 45% în Europa, pe măsură ce acestea devin atractive și pentru cei mai puțin interesați de factorul noutate, dar care pun accent pe siguranță, costuri și fiabilitate.

Tehnologia a depășit deja mai multe praguri critice. Astăzi este clar că costul pe kilometru poate scădea semnificativ: până la 0,80 USD în SUA și aproximativ 0,40 USD în China. Aceasta conferă un avantaj competitiv în fața serviciilor de taxi tradiționale și bazate pe aplicații (precum Uber, Lyft sau Bolt).

Conform analizelor, răspândirea robotaxiurilor nu va fi un proces revoluționar, ci evolutiv, nu din cauza limitărilor tehnologice, ci deoarece condițiile practice pentru implementarea la scară largă se dezvoltă treptat”, a declarat Karakas Ádám, partener executiv BCG. Chiar și în centrele actuale de robotaxi, precum San Francisco sau Beijing, ponderea acestora în flota totală de taxiuri rămâne sub 1%.

Ritmul de adoptare va fi influențat nu doar de deschiderea consumatorilor, ci și de costurile de intrare pe piață, timpul necesar pentru scalare și măsura în care serviciile pot câștiga cotă de piață de la alte mijloace de transport”, a adăugat Karakas.

Piața vehiculelor autonome a trecut prin transformări majore în ultimul deceniu. Entuziasmul inițial pentru robotaxiuri a fost temperat de dificultățile practice, mai multe companii importante retrăgându-se sau schimbând strategia. Recent, însă, în orașe precum San Francisco, Los Angeles și Beijing au fost lansate servicii comerciale de robotaxi, oferind un nou impuls pieței.

Unde vor apărea robotaxiurile

Conform BCG, nu toate orașele sunt la fel de potrivite pentru robotaxiuri. Ele se vor consolida mai întâi în regiunile economic dezvoltate și tehnologice. Inițial în SUA și China, iar ulterior treptat și în alte părți ale lumii. Economiile emergente cu infrastructură mai slabă și forță de muncă ieftină pentru șoferi vor rămâne în urmă și abia după 2040 ar putea fi pregătite pentru robotaxiuri.

Se așteaptă diferențe regionale semnificative și în costurile de operare. În Europa, costurile inițiale vor fi mai ridicate decât în SUA, din cauza prețurilor mai mari la energie și costuri de service, precum și a reglementărilor mai stricte. În China, costurile operaționale sunt cu 30–50% mai mici, datorită tehnologiei mai ieftine și a costurilor reduse cu forța de muncă de întreținere.

Robotaxiurile: autoturism privat, transport public

BCG estimează că, pe termen lung, în orașele dezvoltate economic, robotaxiurile ar putea înlocui 55–85% din călătoriile urbane. Din punct de vedere teritorial, ele ar putea acoperi aproximativ 20% dintr-o aglomerație urbană tipică americană.

Din cauza costurilor ridicate de parcare, mulți vor prefera robotaxiul în locul autoturismului propriu, dar vehiculele private vor continua să joace un rol semnificativ. Unde utilizarea autoturismului personal nu este descurajată prin tarife mari de parcare, taxe de congestie sau zone cu emisii scăzute, mașinile private vor rămâne dominante.

În același timp, vehiculele autonome mai mari – de exemplu autobuze suburbane robotizate – ar putea juca un rol esențial în transportul public al viitorului, mai ales în zonele cu trafic redus, unde costul șoferilor de autobuz este disproporționat față de numărul de pasageri transportați. Aceste vehicule pot facilita așa-numitele „primul și ultimul kilometru” până la nodurile de transport public și pot contribui la integrarea mai ușoară a zonelor mai puțin bine deservite în rețeaua de transport public.

