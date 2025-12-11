search
Joi, 11 Decembrie 2025
Scandal la IPJ Prahova: o femeie acuză un polițist că a violat-o. Cum se apără agentul

Publicat:

Un agent de poliție de la Secția 4 Ploiești a fost trimis în judecată pentru folosirea funcției în scop sexual, după ce o femeie care depusese o sesizare l-a acuzat că a violat-o și a supus-o la abuzuri sexuale la domiciliul său. Dosarul va fi judecat la Judecătoria Ploiești.

Polițistul s-a ales cu dosar penal FOTO: Arhivă, Adevărul
Potrivit procurorilor, femeia depusese inițial o plângere pentru înșelăciune. Ea a reclamat  că, după ce a fost chemată acasă la polițist, a fost constrânsă să întrețină relații sexuale. Mai mult, aceasta a mai precizat că, atunci când s-a întors la secție pentru a sesizat abuzul, a fost trimisă acasă.

Agentul, absolvent al Școlii de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” din Câmpina în 2023, a recunoscut că a chemat-o pe femeie acasă și a întreținut relații sexuale, dar susține că acestea au fost consimțite.

„La data de 11 aprilie, la momentul luării la cunoştinţă de către conducerea IPJ Prahova, am dispus declanşarea cercetării prealabile faţă de conducerea secţiei 4 Ploieşti şi faţă de poliţistul în cauză. Tot în aceeaşi zi am aflat că doamna în cauză s-a deplasat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploieşti unde a depus o plângere penală faţă de poliţist pentru săvârşirea infracţiunii de viol. Rămâne ca ancheta pe care o derulează Parchetul să aducă la iveală care este adevărul în această privinţă”, a declarat şeful Inspectoratului de Poliţie Judeţean Prahova, Gabriel Teodor Manuc, potrivit News.ro.

Acesta a adăugat că poliţistul „a greşit foarte mult” chemând-o la locuinţa lui pe femeia care depusese plângerea, referindu-se la o situaţie în care aceasta susţinea că a fost ameninţată în urma unui schimb de imobile.

Ancheta continuă, iar procurorii urmează să stabilească dacă polițistul a abuzat de funcția sa și dacă relațiile cu femeia au fost într-adevăr neconsimțite.

În paralel, conducerea IPJ Prahova analizează modul în care agentul a încălcat regulile deontologice, pentru a preveni situații similare în viitor. 

