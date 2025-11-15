search
Sâmbătă, 15 Noiembrie 2025
Scandal la IPJ Constanța. Chestorul Cornel Mototolea, acuzat de Europol că a sigilat birourile Poliției Rutiere Medgidia

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Sindicatul Europol îl acuză pe chestorul Cornel Mototolea, inspector‑șef împuternicit al IPJ Constanța, că ar fi sigilat birourile Poliției Rutiere Medgidia, blocând accesul polițiștilor la fișete și calculatoare și creând un mediu de lucru tensionat.

Chestorul Cornel Mototolea FOTO: captură ziarul Amprenta
Chestorul Cornel Mototolea FOTO: captură ziarul Amprenta

Chestorul Cornel Mototolea, împuternicit inspector-șef al IPJ Constanța, a blocat activitatea polițiștilor rutieri din Medgidia după ce a dispus sigilarea celor două încăperi în care agenții aveau fișetele și calculatoarele”, a transmis Sindicatul Europol. 

Potrivit sursei citate, începând cu data de 12.11.2025, chestorul Mototolea, fără vreun temei legal, „a dispus sigilarea celor două birouri, probabil dorind să verifice dacă există microfoane, în contextul apariției în spațiul public a unor înregistrări care demonstrează conduita ostilă a șefului”.

Europol susține că aceste practici creează un mediu de lucru tensionat și pot pune în pericol eficiența serviciului rutier.

„Problema este că, după ce a terminat filmul la care se uita pe Netflix –«Cum să mușamalizezi un caz de hărțuire morală la locul de muncă» –, s-a pierdut în idei și a uitat că el însuși a ordonat, de două zile, sigilarea complet aiurea a ușilor de la cele două birouri.  Astfel, Mototolea a obstrucționat activitatea întregului colectiv al Biroului Siguranță Rutieră Medgidia, iar colegii care au mijloacele din dotare și documentele de lucru în fișetele din birourile sigilate s-au prezentat la muncă rugându-se să nu fie nevoiți să intervină la vreun caz mai serios”, a precizat „Europol”.

Sindicatul Europol a solicitat conducerii IPJ Constanța clarificări și măsuri concrete pentru asigurarea bunei desfășurări a activității polițiștilor rutieri din Medgidia.

„Acestea fiind spuse, domnule chestor Mototolea, știm – e vineri seara, sunteți la malul mării, cu briza în piept, poate vă gândiți la weekend –, dar vă rugăm: desigilați birourile pe care le-ați sigilat aiurea, pentru ca polițiștii rutieri să își poată face treaba și să îndeplinească norma de amenzi cerută de șeful Biroului Siguranță Rutieră. Altfel, iarăși îl apucă nervu’ și iarǎşi face ca toate cele”, a mai adăugat Sindicatul Europol. 

IPJ Constanța explică de ce au fost sigilitate birourile polițistilor din Medgidia  

Ca urmare a informațiilor apărute în spațiul public, privind două birouri din sediul Poliției Municipiului Medgidia, care ar fi fost sigilate, IPJ Constanța susține că „informațiile vehiculate în spațiul public, potrivit cărora activitatea Biroului de Siguranță Rutieră Medgidia ar fi blocată, sunt false, iar polițiștii rutieri dispun de toate mijloacele necesare pentru a-și desfășura activitatea în vederea îndeplinirii în condiții optime a misiunilor pentru asigurarea liniștii și ordinii publice în municipiul Medgidia și în zona de competență”.

„Cele două birouri au fost sigilate conform procedurilor, pentru efectuarea de verificări specifice privind posibile încălcări ale legislației aflate în vigoare. În concluzie, ne reafirmăm angajamentul pentru o comunicare transparentă și echilibrată, în vederea corectei informări a opiniei publice, asigurăm cetățenii de faptul că siguranța persoanelor și protejarea vieții acestora rămân o prioritate pentru Poliție și facem apel la tratarea cu responsabilitate a informațiilor prezentate în spațiul public”, a transmis IPJ Constanța. 

Chestorul Cornel Georgian Mototolea a fost împuternicit ca inspector‑șef al IPJ Constanța, începând cu 14 aprilie 2025.


