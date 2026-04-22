Video Scandal după un banchet de clasa a VIII-a. Elevi surprinși cântând pe versuri nepotrivite vârstei: „Copiii ăștia sunt după chipul și asemănarea părinților”

Un nou scandal a izbucnit în mediul online, după apariția unei filmări de la un banchet de clasa a VIII-a în care mai mulți elevi cântă și dansează pe manele. Videoclipul a stârnit numeroase reacții, de la indignare până la dezbateri aprinse despre educația copiilor și rolul părinților. Printre vocile critice se numără și Alin Dincă, solistul formației Trooper.

Imaginile surprind elevi de gimnaziu într-un moment care ar fi trebuit să marcheze finalul unei etape importante din viața lor, dar care s-a transformat într-un subiect controversat la nivel național.

Situația a fost comentată anterior și de Virgil Ianțu, care a atras atenția asupra normalizării mesajelor nepotrivite în rândul copiilor și asupra lipsei de filtre în expunerea acestora la astfel de conținut.



Artistul a criticat atât muzica, cât și ceea ce el consideră a fi lipsa de responsabilitate a părinților.

„În mod normal făceam o postare amplă în care explicam cu liniuță de la capăt de ce TOT ce apare în filmarea de mai jos este profund greșit. Însă a făcut Virgil Ianțu treaba asta. Și are dreptate în fiecare cuvânt scris. Am să îl contrazic într-un singur punct: aici nu este problema că părinții sunt plecați. Nu sunt! Stau acasă alături de copiii lor și îi învață să fie fix așa cum vedem în filmarea asta vomitivă”, a scris el în debutul postării.

Acesta a susținut că fenomenul nu este cauzat de absența părinților, ci dimpotrivă, de influența directă a acestora asupra copiilor. În opinia sa, comportamentele și valorile promovate în familie sunt replicate de cei mici, inclusiv prin consumul de conținut de pe platforme precum TikTok.

„Virgil, aruncă un ochi pe tiktok. Cinci minute. Ai să vezi cum părinții unor copii de 10-15 ani sparg semințe pe live, înjură de toți morții, se bucură de toate manelele cu mesaje care mai de care mai misogine, îi ridică în slăvi pe toți pușcăriașii și pe toți traficanții etc. Copiii ăștia nu sunt produsul lipsei părinților. Din contră! Sunt după chipul și asemănarea părinților”, se arată în postare.

Mesajul lui Alin Dincă merge mai departe, criticând influența manelelor asupra tinerilor și asociind acest fenomen cu o problemă mai amplă de educație și modele sociale.

Artistul a pus în discuție și contradicțiile din societate, unde anumite subiecte sunt considerate tabu în școală, dar tolerate în mediul online sau în viața de zi cu zi.

„Nu vrem educație sexuală în școli. Sunt mici copiii. Dar îi lăsăm să asculte piese cu mesaje sexuale. E ok cu piesa copiilor lui Velea în care cei mici sunt învățați să sexualizeze fete de 12 ani. Dar Doamne ferește de educație sexuală. Suntem pe locul 1 în Europa la mame minore. A cui e vina? A profesorilor? A politicienilor? Poate este ȘI a lor. Dar părinții sunt cei care au datoria și obligația să se ocupe de propriul copil”, a scris artistul, cunoscut și drept Coiotul.

Mesajul lui Virgil Ianțu este mai jos: