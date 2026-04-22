În plin scandal politic, DNA „calcă” doi președinți de CJ din Bistrița-Năsăud și Sălaj, unul din PSD, celălalt din PNL. Ce acuzații li se aduc acestora

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au descins, miercuri dimineață, 22 aprilie, la sediul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, dar și la domiciliul președintelui instituției, Radu Moldovan (PSD).

UPDATE Firma milionarului Larionesi, supranumit „Fierăstrăul Codrilor", vizată în dosarul în care DNA face percheziții

Printre firmele vizate de ancheta DNA vizate se află și Frasinul SRL, o cunoscută firmă de construcții din Bistrița, controlată de omul de afaceri Traian Larionesi, potrivit surselor G4Media.

Frasinul SRL este implicată în numeroase proiecte finanțate din bani publici în întreaga țară și, din 2023, execută lucrările la centura Comarnic, un proiect de 6 kilometri, evaluat la aproape 48 de milioane de euro, finanțat prin fonduri europene.



În octombrie 2023, DNA Cluj i-a trimis în judecată pe Larionesi și firma sa într-un dosar privind fraude cu fonduri UE de aproape 1 milion de euro. Procurorii susțin că, în 2014–2015, în timpul implementării unor proiecte de modernizare a drumurilor forestiere, ar fi fost depuse documente nereale privind proveniența materialelor și executarea lucrărilor.

UPDATE 11.30 Cine este Radu Moldovan

Radu Moldovan este considerat unul dintre cei mai influenți lideri ai PSD, având o puternică autoritate asupra mai multor organizații PSD din Transilvania.

Tot el este creditat cu susținerea politică ce a dus la promovarea în Guvern a actualului ministru al Energiei, Bogdan Ivan.

Dosarul este instrumentat de Direcția Națională Anticorupție Cluj. DNA a confirmat că este vorba despre un dosar care vizează posibile nereguli în atribuirea contractelor de achiziții publice la nivelul Consiliilor Județene Bistrița-Năsăud și Sălaj.

UPDATE 11.00 Descinderi la Consiliul Județean Sălaj

De asemenea, anchetatorii desfășoară descinderi și la Consiliul Județean Sălaj, unde ar fi vizat inclusiv președintele instituției, Dinu Iancu-Sălăjanu (PNL), alături de alți funcționari responsabili de achiziții publice, susțin surse din anchetă. Dinu Iancu-Sălăjanu este și artist de muzică populară, arată surse din anchetă.

UPDATE 10.40 Sunt patru firme vizate de percheziții

Surse judiciare indică faptul că verificările se extind și asupra mai multor companii, respectiv Frasinul, Dimex 200 SRL, Stargate și Dimex Construcții. Acestea activează în domeniul construcțiilor și al prelucrării lemnului, iar în cazul companiei Frasinul ar fi vizat chiar patronul firmei.

„Cercetările se efectuează în trei cauze penale distincte, dar interconectate prin modul de operare și prin instituțiile vizate”, mai precizează surse judiciare.

Percheziții domiciliare în trei cauze penale

Procurorii fac cercetări în trei cauze penale ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, în perioada 2022 - prezent, a unor infracțiuni de corupție și asimilate celor de corupție, respectiv spălare de bani, în contextul achizițiilor unor lucrări de utilitate publică la nivelul Consiliilor Județene Bistrița-Năsăud și Sălaj.

„În cursul zilei de 22 aprilie, (...) sunt efectuate percheziții domiciliare în 69 de locații situate pe raza județelor Bistrița-Năsăud, Cluj, Sălaj, Iași și municipiul București, fiind vizate sediile a două instituții publice, respectiv domiciliile unor persoane fizice și sediile/punctele de lucru ale unor operatori economici. De asemenea, în executarea unui ordin european de anchetă, se desfășoară activități de percheziție domiciliară și pe teritoriul statului francez”, a transmis DNA într-un comunicat de presă.

Anchetatorii au ajuns la sediul Consiliului Județean în cursul dimineții, în cadrul unei acțiuni de amploare. Potrivit unor surse citate de publicația locală Bistrițeanul, percheziții au loc și la compania de construcții Frasinul.

Președintele CJ Bistrița, Radu Moldovan, se afla la domiciliu și a colaborat cu anchetatorii. Acesta a fost surprins în curtea locuinței sale. Procurorii au verificat inclusiv mașina președintelui Consiliului Județean, precum și pe cea a soției sale. În paralel, administratorul județului, Florin Moldovan, a fost surprins intrând în sediul Consiliului Județean alături de anchetatori, transportând o cutie cu documente.

În același dosar, percheziții ar avea loc și la notarul Marsineta Vaida. Activitatea cu publicul la biroul notarial al Marsinetei Vaida a fost suspendată temporar. Un jandarm păzește intrarea și nu permite accesul persoanelor care aveau programări.







