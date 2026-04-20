Panourile cu mesaje anticezariană care au iscat scandal în București vor fi date jos. Anunțul Primăriei Capitalei

Primăria Municipiului București a informat, luni, că trei firme de publicitate outdoor au fost de acord să dea jos mesajul anticezariană de pe toate panourile pe care le dețin.

Potrivit reprezentanților PMB, decizia a fost luată în urma solicitării venite din partea edilului Capitalei, Ciprian Ciucu.

„Chiar dacă primăriile de sector autorizează amplasamentele panourilor, iar companiile care le dețin fac contracte și urcă reclamele plătite, edilul a luat decizia să intervină. Astfel că toate panourile celor trei companii de afișaj vor fi neutralizate”, a transmis PMB într-un mesaj postat pe Facebook.

Primarul Capitalei cere eliminarea panourilor cu mesaje anticezariană

Anunțul vine după ce primarul general Ciprian Ciucu a informat, sâmbătă, că două dintre cele mai mari companii de publicitate outdoor din București au acceptat să elimine mesajele cu caracter anticezariană de pe panourile publicitare pe care le dețin în Capitală, în urma unei solicitări venite din partea autorităților locale.

„La cererea noastră, prin Poliția Locală București, două mari firme de publicitate outdoor se conformează și au fost de acord să dea jos mesajul anticezariană de pe toate panourile pe care le dețin în București. Una din zona centrală și cealaltă din restul orașului. Mai este o firmă care are panouri cu acest tip de mesaj în Sectorul 3, dar nu ne-a transmis vreun răspuns până acum”, a transmis Ciprian Ciucu, pe FB.

El a subliniat totodată că susține libertatea de exprimare, însă consideră esențial ca mesajele din spațiul public să fie aliniate cu datele științifice și recomandările medicale, adăugând că situația l-a determinat să analizeze posibilitatea modificării regulamentului privind publicitatea stradală, astfel încât să existe un mecanism de intervenție ulterioară în cazuri similare.

Specialiștii trag un semnal de alarmă

Colegiul Medicilor din România a avertizat, săptămâna trecută, că mesajele de pe panourile din București privind nașterea prin cezariană sunt „lipsite de fundament științific” și subliniază că informația medicală difuzată public trebuie să fie corectă, completă și validată științific.

Instituția a subliniat că „recomandările privind actul medical trebuie să aparțină exclusiv profesioniștilor din domeniu, cu respectarea limitelor de competență”, iar acestea trebuie să fie „fundamentate pe dovezi științifice solide, ghiduri clinice recunoscute de comunitatea științifică și bune practici medicale, adaptate particularităților fiecărui caz în parte”.