Un cuplu de români readuce la viață un sat din Spania după ce a preluat singurul bar din localitate

Un sat din Spania, cu doar 56 de locuitori, a prins din nou viață după ce un tânăr cuplu de români s-a stabilit în localitate pentru a prelua administrarea singurului bar din comună, aflat anterior în proprietatea primăriei.

Familia Costea locuia de șase ani în provincia Castellón, mai întâi în Morella și apoi în Benicàssim, unde a acumulat experiență în domeniul ospitalității. Dorința de a gestiona propriul local i-a determinat să accepte oferta apărută în regiunea Maestrazgo, după ce au aflat, prin intermediul unor prieteni, că în satul Tronchón se caută o echipă pentru administrarea barului comunal. Mutarea a avut loc în luna octombrie, potrivit publicației spaniole La Comarca.

În prezent, barul funcționează ca punct central al comunității, oferind servicii de bază pentru localnici. După finalizarea lucrărilor de reamenajare, vor fi deschise și cele cinci camere de cazare din clădire, destinate turiștilor. Programul este extins, iar în weekend localul rămâne deschis până la miezul nopții.

Meniul cuprinde tapas, paella servită joia, ciocolată caldă cu churros duminica și, ocazional, preparate tradiționale românești.

Pentru grupurile care anunță din timp, familia poate pregăti meniuri cu mâncare gătită în casă, iar în sezonul estival oferta va fi diversificată, odată cu creșterea numărului de vizitatori.

Deși integrarea a fost una bună, viața într-o comunitate atât de mică aduce și provocări, în special pentru copilul cel mare, care nu are alți copii de vârsta lui în sat. Acesta merge la școala din localitatea Cantavieja.

„Suntem obișnuiți cu frigul și cu viața într-o comunitate mică. Ne-am dorit să pornim o afacere și ne dedicăm complet muncii, dar copiii rămân principala noastră preocupare”, a declarat Roxana Costea.

În perioadele de sărbători și vacanțe, sosirea turiștilor aduce însă mai multă animație și companie pentru cei mici.