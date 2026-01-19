O femeie a scăpat ca prin minune de tragicul accident feroviar din Spania: „Nu știu cum să-I mulțumesc lui Dumnezeu”

O pasageră care avea bilet pentru vagonul opt al trenului implicat în tragicul accident feroviar din Spania a scăpat cu viață după ce, dintr-un motiv aparent banal, nu a mai reușit să urce la bord. Locul său a rămas gol într-unul dintre vagoanele care au deraiat, în tragedia soldată cu zeci de morți și răniți.

Femeia, pe nume Eva, cumpărase bilet pentru trenul care a plecat din gara María Zambrano din Malaga, cu destinația Madrid – Atocha, urmând să călătorească în vagonul opt, unul dintre cele implicate direct în accident, potrivit publicației El Español. Trenul a plecat la ora 18:40, însă pasagera nu a mai ajuns la timp pe peron. Motivele întârzierii nu sunt cunoscute.

Ulterior, Eva a povestit pe rețeaua X despre șocul trăit, precizând că trebuia să se afle „chiar în acel vagon” care a deraiat. Vagonul opt, alături de vagonul șapte, a fost printre primele care au sărit de pe șine, în urma accidentului feroviar în care, potrivit bilanțului provizoriu, și-au pierdut viața cel puțin 39 de persoane, iar 152 au fost rănite. Dintre acestea, cinci se află în stare foarte gravă, iar 24 în stare gravă.

„Nu știu cum să-I mulțumesc lui Dumnezeu”, a scris Eva, afirmând că faptul că nu a mai urcat în tren i-a salvat viața.

Printre cei care i-au scris se numără și Angela, o tânără care se afla în același tren, dar care a coborât în gara din Cordoba, cu doar 12 minute înainte de producerea accidentului.

„Ne-am născut a doua oară”, i-a transmis aceasta. Angela a relatat pentru El Español că trenul circula cu viteză mare și că, înainte de oprirea din Cordoba, partenerul ei a observat că garnitura „sălta mai mult decât de obicei”.

Accidentul s-a produs la scurt timp după plecarea din Cordoba, când vagoanele șapte și opt ale trenului Iryo 6189 au deraiat, au ajuns pe linia opusă și s-au ciocnit frontal cu trenul Alvia 2384. În urma impactului, primele două vagoane ale trenului Alvia, în care se aflau 53 de pasageri, au căzut pe un taluz de aproximativ patru metri, zona fiind cea mai grav afectată.

În trenurile implicate se aflau și doi cetățeni români, care, potrivit informațiilor transmise de Ministerul Afacerilor Externe, au supraviețuit accidentului.