Românul care a ucis două escorte în Italia, suspectat de alte crime și asasinate la comandă

Vasile Frumuzache, românul de 32 de ani, care a recunoscut uciderea a două tinere este acum investigat pentru alte crime. Autoritățile italiene nu exclud nici varianta unor asasinate la comandă.

Anchetatorii italieni investighează posibilitatea ca românul Vasile Frumuzache, agent de pază în vârstă de 32 de ani, să fie implicat în alte crime, după ce a recunoscut uciderea a două tinere escorte românce, Denisa Maria Păun și Ana Maria Andrei. Rămășițele acestora au fost descoperite în iunie anul trecut pe un câmp din apropierea unei ferme din Montecatini Terme, informează publicația La Nazione.

Încă de la prima sa mărturisire, Procuratura din Prato și carabinierii au suspectat că Frumuzache ar putea fi implicat într-un lanț de crime. Pe baza rapoartelor de dispariție, anchetatorii au ajuns la alte două femei despre care nu se mai știa nimic. Și acestea erau tinere escorte, însă autoritățile nu au oferit detalii suplimentare.

Profilul lui Frumuzache, analizat de carabinieri, indică posibilitatea ca acesta să fi ucis și alte persoane.

Trecutul bărbatului și impactul asupra comportamentului

Cercetătorii pun în centrul atenției trecutul traumatic al românului: până la zece ani ar fi fost abuzat de un tată violent, apoi abandonat de mama sa, care se mutase în Sicilia pentru muncă. Frumuzache a rămas în România cu sora sa vitregă, care l-a părăsit la rândul ei când avea 14 ani. Ulterior, s-a mutat și el în Sicilia, petrecând mai mulți ani acolo, înainte de a se stabili la Monsummano cu soția și cei doi copii mici.

„Nu știu de ce le-am ucis – întotdeauna am reacționat prost la un refuz”, a mărturisit el la al treilea interogatoriu.

Semnele unui tipar

Traseul crimelor prezintă unele similitudini și elemente rituale. De exemplu, în noaptea uciderii Denisei, Frumuzache ar fi folosit cartela SIM a Anei Maria pentru a o suna. De asemenea, mașina victimei a fost păstrată pe proprietatea sa din Monsummano.

Pe de altă parte, anchetatorii iau în calcul și ipoteza unei serii de asasinate la comandă, Frumuzache putând fi un asasin plătit de bande implicate în exploatarea prostituției. Până în prezent, el neagă că ar fi ucis alte persoane în afară de Denisa și Ana Maria.

Discrepanțe în mărturii

La interogatoriul din 19 iunie, Frumuzache a confirmat mărturisirile anterioare, cu o singură modificare: a declarat că nu a decapitat-o pe Denisa în reședința Ferrucci din Prato, ci pe câmpul unde au fost găsite ulterior rămășițele acesteia. Anterior, susținuse că a tăiat capul în cameră și l-a pus într-o valiză, însă în acea cameră nu s-au găsit urme de sânge. Ancheta investighează motivele pentru care ar fi putut minți.

Alt mister rămâne apelul telefonic de 40 de minute efectuat de Frumuzache în seara crimei, în timp ce transporta cadavrul Denisei către Monsummano. Inițial, suspiciunile au căzut asupra soției, însă aceasta se afla în Campania pentru un curs de formare. Autoritățile se întreabă cine ar fi putut răspunde la telefon.

Procuratura și carabinierii lucrează pentru a clarifica toate detaliile cazului și pentru a stabili dacă cele două escorte despre care nu se mai știe nimic au fost ucise și dacă Frumuzache este responsabil pentru aceste crime.