Mărturisiri terifiante făcute de românul arestat în Italia pentru uciderea Denisei: „Mai sunt și altele de găsit”. Suspiciunile anchetatorilor

Apar noi detalii în cazul lui Vasile Frumuzache, românul arestat în Italia și suspectat că ar fi un criminal în serie. Aflat în detenție, Frumuzache i-ar fi mărturisit unui alt deținut român că ar mai exista și alte victime. Cel căruia i s-a confesat este fostul iubit al uneia dintre victime, care l-a și agresat pe Frumuzache în închisoare.

„Mi-a spus: Ce naiba îmi pasă mie, mai sunt și altele de găsit, apoi Ce-ți pasă ție? Apoi m-a făcut să înțeleg că el a omorât și alte femei”, a declarat bărbatul în fața anchetatorilor.

Această mărturie confirmă cele mai negre temeri ale procurorilor italieni, și anume că cele două crime deja recunoscute ar putea face parte dintr-o serie de crime.

Frumuzache ar fi trăit o viață dublă

Cosimo D'Oronzo, criminalist din Italia, urmărește cazul îndeaproape și a oferit detalii exclusive pentru Antena 3 CNN. Potrivit acestuia, Frumuzache ducea o viață dublă impecabil construită: agent de securitate, căsătorit, tată a doi copii, respectat la locul de muncă și în comunitate. Însă în paralel, anchetatorii susțin că vâna escorte, în special românce, pe care le întâlnea sub pretexte aparent nevinovate.

„Când se întâlnea cu alte persoane era foarte educat, era o persoană, din ce vedea lumea din exterior, era o persoană bine educată, amabilă şi asta o spun toţi cei care l-au cunoscut puţin timp pe Frumuzache. Nu ştim dacă a început aici, în Toscana, sau dacă a început înainte în Sicilia. De obicei, acest gen de criminali în serie înainte de 24-25 de ani e dificil să omoare. Totuşi de la 24 la 32 de ani sunt opt ani în care ar fi putut, din păcate, să mai ucidă. (...) E adevărat că un serial killer ca Frumuzache are o perioadă de liniştire din punct de vedere emoţional, ceea ce se numeşte cooling off şi am văzut asta şi cu Ana Maria şi Denisa”, a explicat D'Oronzo.

Două victime confirmate, o a treia posibilă

Vasile Frumuzache a recunoscut până acum două crime. Una dintre victime este Ana Maria Andrei, o tânără din Călărași, dispărută în Italia de peste un an, pe care nimeni nu a căutat-o. Fosta sa relație cu martorul-cheie din închisoare a condus la agresiunea asupra lui Frumuzache și la mărturisirea șocantă. A doua victimă este Denisei Maria Adas Păun.

Anchetatorii suspectează și o a treia victimă – o altă femeie, tot româncă, a cărei identitate nu a fost încă făcută publică. Cazul rămâne deschis, iar autoritățile italiene continuă cercetările, în speranța că vor descoperi alte probe, precum obiecte personale, telefoane, cartele SIM sau urme ADN ale unor victime dispărute.

Criminalistul italian avertizează că, dacă Frumuzache nu va mai mărturisi alte fapte, iar anchetatorii nu vor găsi dovezi materiale suplimentare, celelalte posibile victime ar putea rămâne necunoscute pentru totdeauna.

„Dacă nu era cel care mărturisea crima, nu ar fi ajuns nimeni să o descopere. Ca şi în cazul eventualelor crime precedente, dacă nu i se vor aduce dovezi, astfel încât să mărturisească, celelalte crime nu se vor putea descoperi niciodată. Doar dacă nu găsesc alte dovezi în casa sa, care aparţin altor persoane dispărute, o altă cartelă, un alt telefon, lenjeria intimă, urme ale altor femei”, spune D'Oronzo.