Româniii ar putea avea câte un cont unic online pentru toate site-urile şi aplicaţiile statului, potrivit unui proiect de lege

Cetățenii ar putea avea câte un cont unic online pentru toate site-urile şi aplicaţiile statului, potrivit unui proiect de lege inițiat în Senat, urmărindu-se astfel „simplificarea accesului la serviciile publice printr-un singur mecanism de autentificare”.

Inițiatorul proiectului este Ciprian Rus (USR), preşedintele Comisiei pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei din Senat.

Scopul proiectului este de a le oferi cetăţenilor o modalitate unică şi sigură de autentificare în serviciile publice digitale, reducând birocraţia şi facilitând accesul la informaţii şi proceduri online.

„Un stat modern nu obligă cetăţeanul să îşi creeze cont diferit pentru fiecare instituţie. ROeID trebuie să devină punctul unic de acces pentru serviciile publice digitale: simplu, sigur şi interoperabil la nivel european”, spune senatorul Ciprian Rus.

Potrivit partidului, în prezent, funcţionarea platformelor digitale publice se bazează pe mecanisme multiple, nearmonizate de autentificare electronică.

Situaţia generează fragmentare administrativă, costuri bugetare nejustificate şi dificultăţi majore de acces pentru cetăţeni şi mediul economic.

Printre efectele vizate de noua iniţiativă legislativă USR se numără: eliminarea sistemelor paralele de autentificare; reducerea costurilor cu dezvoltarea şi mentenanţa platformelor IT; interoperabilitate între platformele digitale ale statului; creşterea nivelului de securitate cibernetică.

„Iniţiativa urmăreşte simplificarea accesului la serviciile publice printr-un singur mecanism de autentificare, precum şi reducerea timpului şi costurilor administrative pentru utilizatori şi instituţii. Cei care nu au acces la internet vor putea să beneficieze de serviciile publice, la fel ca până acum, la ghişeu”, mai arată USR.