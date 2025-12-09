Românii trec tot mai des granița pentru cumpărături ieftine. Ce prețuri găsesc în Bulgaria

Tot mai mulți români merg la cumpărături în Bulgaria, unde găsesc prețuri considerabil mai mici decât în magazinele din țară. Scumpirile din ultima perioadă i-au determinat pe mulți să transforme vizitele peste graniță într-un adevărat mod de a economisi, relatează Click!.

Creșterea prețurilor din România îi împinge pe români să caute soluții mai accesibile pentru cheltuielile zilnice, iar Bulgaria a devenit una dintre cele mai avantajoase opțiuni. Pentru cei din sudul țării, drumul până în orașe precum Ruse este rapid și simplu, iar traversarea graniței pentru cumpărături a devenit o rutină.

Oamenii afirmă că, în contextul scumpirilor, mersul la cumpărături în Bulgaria nu mai este „o ieșire ocazională”, ci o „strategie de economisire” pe termen lung. Produsele de bază, băuturile răcoritoare și multe articole alimentare sunt vizibil mai ieftine decât în România.

Diferențele de preț

În Ruse, o sticlă de apă costă aproximativ 0,59 euro, iar un suc de 1,5 litri ajunge la circa 3,60 lei. Prețurile sunt aproape la jumătate față de cele din România, motiv pentru care românii continuă să treacă granița pentru a-și reduce cheltuielile zilnice.

Nici băuturile alcoolice și țigările nu fac excepție. Pentru mulți, diferența merită deplasarea, mai ales pentru aprovizionări mai mari.

