Românii, pe locul doi la fericire în Uniunea Europeană. Cine e pe primul loc

În topul celor mai fericite state din Europa, România împarte locul doi cu Polonia și Finlanda, potrivit datelor Eurostat. Austria ocupă primul loc în acest top.

Noile date Eurostat arată că Austria e cea mai fericită țară din cele 27 de state membre ale Uniunii.

Aceasta țară a obținut un scor general de 7,9 din 10 în cadrul publicației anuale a Eurostat privind „indicatorii de calitate a vieții”, care se bazează pe sondaje efectuate în toate statele membre, scrie Euronews.

România este surpriza clasamentului, alături de Polonia și Finlanda, a obținut un scor de 7,7 din 10.

În schimb, Bulgaria a fost singura țară care a obținut a mai puțin de șase puncte la indicele general de satisfacție a vieții. Vecinii noștri s-au clasat pe ultimul loc în acest top, cu un scor de 5,6.

Și mai uimitor este că Germania ocupă oficial penultimul loc în acest clasament. Scorul acestei țări a scăzut de la 7,1 în 2021, la 6,5 în ultimul studiu. Nu se cunoaște motivul pentru care nivelul de fericire al nemților a scăzut, însă acest lucru este confirmat și de alte sondaje.

Italia, Spania și Franța se situează în jurul mediei de 7,1, în ceea ce privește fericirea.

Banii nu aduc fericirea

Nu e prima dată când Austria se află în fruntea clasamentului, această țară are un scor mediu de 8 pentru nivelul de fericire, chiar dacă vorbim despre o țară bogată.

Deși nu putem spune același lucru despre România și nici măcar despre Polonia, comparându-le cu alte state europene, satisfacția vieții se clasează spre capătul superior al scalei. Asta sugerează că mai mulți bani nu înseamnă neapărat mai multă fericire, deși suntem tentați să credem că traiul într-o țară bogată ne-ar face mai fericiți.

Factori precum vârsta, nivelul de educație, situația familială și financiară ar putea fi mai degrabă indicatori ai satisfacției generale decât bogăția.

În cele mai multe state europene, datele arată că persoanele cu vârste cuprinse înte 16 și 29 de ani au o statisfacție mai mare în ceea ce privește viața decât persoanele peste 65 de ani. Doar în Danemarca, Suedia, Irlanda, Țările de Jos, Luxemburg și Finlanda, lucrurile au stat în mod opus.

An de an, Eurostat, agenția oficială de statistică a blocului comunitar, măsoară cât de fericită se declară un eșantion de populație din fiecare stat membru în legătură cu viața lor. Scala merge de la zero, nemulțumire absolută, la zece, ceea ce înseamnă că lucrurile nu ar putea merge mai bine. Persoanele sunt întrebate și cât de optimiste sau pesimiste sunt în legătură cu viitorul.

Eurostat a precizat că publicația sa are ca scop „să surprindă tendințele în ceea ce privește bunăstarea subiectivă a cetățenilor europeni”, menționând că „cetățenii UE au avut tendința de a fi destul de mulțumiți de viața lor în general, raportând o medie de 7,1 puncte din 10”, potrivit publicației The Independent.

Ce ne aduce fericirea

S-a constatat că satisfacția vieții a crescut o dată cu nivelul de educație, în toate statele membre.

De asemenea, locul în care trăim ne poate influența starea de mulțumire.

Dacă locuitorii care trăiesc în mediul rural, din Malta, Austria, Finlanda, Țările de Jos, Belgia, Irlanda, Suedia, Danemarca și Luxemburg, s-au declarat ușor mai fericiți, cu 0,2 puncte sau mai mult, cei care trăiesc în orașele din Bulgaria, România, Lituania, Slovacia, Portugalia, Ungaria, Croația, Cipru, Germania și Slovenia au declarat că sunt mai mulțumiți de viață.

Copiii aduc fericire

Casele în care locuiesc copii sunt cele mai fericite, în schimb, locuințele cu o singură persoană ar fi fost cele mai puțin fericite.

Acest lucru este valabil pentru Europa, cercetările întreprinse pe alte continente au constatat contrariul. Așa că lucrurile s-ar putea schimba în viitorul apropiat pentru că, între 2018 și 2022, satisfacția față de viață a scăzut cel mai mult, -0,3 puncte, în cazul gospodăriilor cu copii în întreținere.

Diferențele de gen sunt mici, bărbații au obținut o satisfacție ușor mai mică între 2018 și 2022 decât omologii lor de sex feminin - dar ambele sexe au în continuare o medie de 7,1 puncte la nivelul UE.

Europenii care trăiesc în nord și în multe părți vestice ale blocului au avut tendința de a fi mai mulțumiți de viața lor decât cei din țările baltice. De altfel, cei care locuiau în apropierea zonei mediteraneene și în părțile estice ale UE erau în general mai nefericiți.