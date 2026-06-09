Românii merg mai des la mall decât în parc sau la piață. Suma cheltuită la o ieșire obișnuită

Românii ajung mai des în centrele comerciale decât în piețele tradiționale sau în parcuri, potrivit unui studiu recent, care arată că mall-ul a devenit unul dintre principalele spații de socializare și relaxare în marile orașe.

Conform datelor studiului, fiecare vizită la mall se traduce printr-o cheltuială medie de aproximativ 383 de lei și o durată de circa trei ore petrecute în interiorul centrelor comerciale, arată TVR Info.

Experiență completă, nu doar cumpărături

Deși suma poate părea ridicată la prima vedere, aceasta include mai mult decât achiziții de produse. Cheltuielile acoperă mese la restaurant, cafele, ieșiri cu familia, bilete la cinema și diverse servicii care transformă mall-ul într-un spațiu de petrecere a timpului liber.

Specialiștii spun că acest obicei reflectă transformările din societatea românească, în special în mediul urban. Mall-ul a preluat, treptat, funcțiile pe care le aveau în trecut parcurile, piețele sau centrele culturale.

Centrele comerciale devin astfel locul preferat pentru întâlniri cu prietenii și petrecerea timpului liber într-un mediu confortabil și previzibil.

Indicator al consumului

Potrivit studiului, mall-ul rămâne și un indicator relevant al nivelului de consum și al stării economice din România.

Cercetarea a fost realizată pe un eșantion de 2.410 de persoane cu vârste între 18 și 56 de ani, din București, Cluj-Napoca, Iași, Constanța și Timișoara.