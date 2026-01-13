search
Marți, 13 Ianuarie 2026
Adevărul
Român prins de mai multe ori cu bani falși în Amsterdam, trimis după gratii

Publicat:

Un tânăr român a fost condamnat de judecătorul districtual din Venserpolder, Amsterdam, la două luni de închisoare necondiționată, după ce a fost prins de mai multe ori cheltuind bancnote false de 50 de euro în localuri din oraș.

Român condamnat în Amsterdam FOTO: Arhivă
Incidentul a fost descoperit după ce bărbatul a fost prins cu o bancnotă falsă asupra sa, iar imaginile de supraveghere au arătat că acesta a plătit cu bani falși la mai multe braserii și cafenele din Amsterdam.

În sala de judecată, tânărul a refuzat să comenteze acuzațiile și a negat toate incidentele, deși probele video l-au contrazis. 

„Asta trebuie să se oprească. Nu poate continua să comită astfel de infracțiuni și să scape nepedepsit. Nu așa funcționează lucrurile în Olanda”, i-a transmis judecătorul, potrivit trouw.

Procurorul public a subliniat că tânărul are antecedente pentru fapte similare, fiind condamnat anterior în februarie, martie și aprilie pentru cheltuirea de bani falși.

„Domnul nu poate pretinde că nu știe nimic”, a declarat procurorul, arătând că refuzul de a recunoaște faptele arată un comportament recalcitrant.

Serviciul de probațiune a adăugat că tânărul a manifestat un comportament dificil și în timpul muncii în folosul comunității. 

„Domnul a scos în mod repetat sunete ciudate, de animale, și a vărsat cana cu lapte cu ciocolată. A curățat-o doar după ce a fost abordat personal de angajatul serviciului comunitar”, a relatat ofițerul de probațiune.

Avocatul tânărului român a menționat dificultățile pe care acesta le întâmpină în găsirea unui loc de muncă, lipsa unui certificat de bună conduită (VOG) și necunoașterea limbii olandeze.

Judecătorul a fost însă ferm: problemele personale nu justifică recurența infracțională.

