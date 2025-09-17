search
Miercuri, 17 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Olandezul care a avut grijă de Chivu la Ajax rupe tăcerea: „Fanii nu-l plăceau, nu vorbea cu nimeni. Cu Ibrahimovic , aproape a ajuns la bătaie”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Înaintea duelului de astă-seară (ora 22:00) Ajax - Inter, din Liga Campionilor la fotbal, italienii au luat-o pe urmele lui Cristian Chivu, 44 de ani, și au aflat cum a trăit și s-a dezvoltat românul la Amsterdam. Pe 26 august 1999, reșițeanul plecat de la Universitatea Craiova semna un contract pe șase ani cu clubul olandez. 

Cristian Chivu, într-o fotografie pe Amsterdam Arena FOTO: gazzetta.it
Cristian Chivu, într-o fotografie pe Amsterdam Arena FOTO: gazzetta.it

Cristian Chivu, actualul antrenor al milanezilor, a triumfat ca și căpitan, dar, înainte de a primi banderola la Ajax, s-a chinuit. „Primele luni au fost un coșmar: a jucat, a greșit, s-a ridicat, a mai greșit, a primit cartonașe roșii. Fanii nu-l plăceau, nu vorbea cu nimeni, așa că ne-am ocupat de el. I-am găsit o casă lângă Amsterdam ca să aibă liniște sufletească. Acolo a început noua lui viață”, dezvăluie David Endt, manager al lui Ajax din 1996 până în 2013, citat de gazzetta.it.

O zi neagră a trăit în octombrie 1999: „Meciul vieții sale cu Ajax, o înfrângere cu 2-1 împotriva lui Roda, acasă. A fost eliminat, fanii l-au huiduit. În următorul meci, a fost eliminat din nou, împotriva lui Hapoel Haifa, în Cupa UEFA”. Dar, acum 25 de ani, pe 17 septembrie 2001, cu Lyon, acasă, a primit note mari, după o victorie cu 2-1.

Punctul de cotitură a fost părăsirea hotelului. „Chivu schimba camerele o dată pe săptămână ca să se simtă mai bine”. S-a mutat la Ouderkerk aan de Amstel, la 10 minute de mers cu mașina de stadion și de centrul sportiv, la o aruncătură de băț distanță. Un mic sat cu case joase, canale și bărci unde domnește pacea.

Meajul lui Koeman: «De acum înainte, vei deveni bărbat»” 

Coechipierii l-au ajutat să se acomodeze”, precizează Endt, „s-a legat de Van der Meyde, Van der Vaart și Ibrahimovic, cu care aproape a ajuns la bătaie o dată. Cristian era căpitanul, Zlatan era un jucător cu caracter. Unul care și-a riscat odată viața pentru că Mido a aruncat cu foarfecele în el. Încă le mai am. Pe scurt, el și Chivu au ridicat vocile și a fost o ceartă aprinsă, dar până la urmă nu s-a întâmplat nimic.

Ca și căpitan, știa să citească momentele și pe coechipierii lui. Acel Ajax dintre 2000 și 2004, care a pierdut în sferturile de finală ale Ligii Campionilor în fața lui AC Milan în 2003, a fost o echipă incredibilă. Atât pe teren... cât și în afara lui”.

Românul a gestionat atent situația din vestiar. „Cursele de pe autostradă ale lui Mido, Ibrahimovic și Van der Meyde? Chivu a gestionat totul cu mult calm. Când Koeman i-a dat banderola, avea 21 de ani. L-a luat deoparte și i-a spus: «De acum înainte, vei deveni bărbat». Cuvântul-cheie era responsabilitatea. El a preluat întotdeauna controlul. Toate acestea într-un vestiar care nu a fost ușor de gestionat, nici pentru el, nici... nici pentru mine”.

Tricoul rupt l lui Cristi, în muzeul clubului

În muzeul din centrul orașului Amsterdam, cuibărit printre tot felul de obiecte, se află tricoul rupt și plin de noroi pe care l-a purtat Chivu când a devenit campion al Olandei.

Endt l-a donat muzeului acum câțiva ani, împreună cu o fotografie a tânărului Chivu, cu o dedicație în limba română. „Scrie că mă iubește și îmi mulțumește”, spune David amuzat, iar 23 de ani mai târziu este nerăbdător să retrăiască acea după-amiază petrecută în noroi pe stadionul Goffertstadion din Nijmegen împotriva lui NEC.

Cristian s-a luptat ca un leu și a terminat cu tricoul rupt peste burtă. La sfârșitul meciului m-am grăbit la vestiar să iau unul nou și l-am păstrat pe al lui. Simbolul unei echipe incredibile de Ajax, cu zeci de talente”, spune fostul oficial.

Sport

Top articole

Partenerii noștri

image
Un doctor și-a lăsat pacientul pe masa de operație ca să întrețină relații intime cu asistenta. Acum, își poate relua cariera în Anglia
digi24.ro
image
„Da, eu sunt, îmi pare rău”. Procurorii au dezvăluit un schimb de mesaje incriminatorii dintre Tyler Robinson și colegul lui
stirileprotv.ro
image
Cele patru ZODII care vor fi protejate de orice lucru rău, până la sfârșitul lunii septembrie 2025. Cine sunt nativii vizați
gandul.ro
image
Liderii coaliției de guvernare se întâlnesc miercuri. Temele discuțiilor din agendă
mediafax.ro
image
Haos la FCSB şi CFR Cluj dacă ratează play-off-ul: “Ar fi dezastru mondial!”
fanatik.ro
image
Imperiul familiei basarabene Slivinschi, asociată cu mituirea șefilor ELCEN. Cumpără firme în România pe bandă rulantă, are afaceri cu LukOil și prosperă din contracte cu statul
libertatea.ro
image
Cine e „escrocul de pe Tinder”, care a fost arestat pe un aeroport din Georgia, la cererea Interpol
digi24.ro
image
Miliardarul Elon Musk atacă un club din Europa, după moartea lui Charlie Kirk: „Ce se întâmplă acolo???”
gsp.ro
image
Lovitură de proporții: și-au demis antrenorul la miezul nopții și au bătut palma cu Jose Mourinho
digisport.ro
image
VIDEO Ilie Bolojan: Autostrada Moldovei 'a zburat'. Plătim dobânzi de 11 miliarde de dolari
stiripesurse.ro
image
O femeie care a refuzat să se mute s-a trezit că locuința ei e pe traseul unei căi ferate. Cum a ajuns în această situație absurdă
antena3.ro
image
Lacul care a secat în proporţie de 98%. Peştii şi crustaceele au dispărut
observatornews.ro
image
BREAKING! Ilie Bolojan și-a anunțat DEMISIA. PLUS amenințări de ULTIMA ORĂ pentru acești bugetari
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, pur și simplu superbă într-o ținută sumară
prosport.ro
image
Suplimentul la succesiune, în 2025. Rolul lui şi unde se face
playtech.ro
image
Adi Mutu face radiografia dezastrului de la FCSB: “Echipă fricoasă şi timidă!”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Un român ”nu mai are viață” la Kiev! Cum l-au numit ucrainenii: ”Cel mai urât lucru pe care poți să-l zici cuiva”
digisport.ro
image
Bolojan își ține demisia la vedere. Coaliția merge la Cotroceni, în pragul rupturii totale din cauza prețurilor
stiripesurse.ro
image
Doliu în lumea fotbalului! A murit un fost fotbalist de la Steaua București
kanald.ro
image
ANAF: Klaus Iohannis să predea casa și să returneze chiriile, altfel urmează...
playtech.ro
image
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
wowbiz.ro
image
Ministerul Muncii, anunţ important pentru angajaţi şi angajatori, se aplică până la finalul anului. Amenzi de 5-10.000 de lei!
romaniatv.net
image
Ședință cu miză importantă în coaliție. Partidele decid ce se întâmplă cu prețurile la alimentele de bază
mediaflux.ro
image
Gigi Becali a anunțat revoluția după remiza de la Csikszereda » Ce pregătește pentru pauza de iarnă: „Să se învețe minte”
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Toamna 2025: Zodiile care vor avea surprize în dragoste și carieră
actualitate.net
image
Victor Ponta, confesiuni despre divorțul cu Daciana Sârbu. Regretul care îl macină pe fostul premier: „Îmi doresc ca...”
click.ro
image
Rețeta lui Beckham pentru dulceața de prune. Cum se prepară „Beckjam” cu rom, produsul care a cucerit întreaga lume
click.ro
image
„Avea trăsături de om!” Lupul care a semănat groază într-un sat ascuns din România. A fost ucis de o localnică curajoasă: „Eram toată numai sânge!”
click.ro
Kate Middleton foto profimedia (20) jpg
Bijuteriile alese de Kate Middleton pentru funeraliile Ducesei de Kent au o semnificație sentimentală pentru familia regală
okmagazine.ro
Sharon Stone foto Profimedia jpg
Sharon Stone șochează din nou, la trei decenii de la expunerea sexy din „Instinct primar”! Are 67 de ani!
clickpentrufemei.ro
Funeraliile lui Erwin Rommel, la 18 octombrie 1944 (© Bundesarchiv Bild 183-J30704)
Rommel a avut noroc: A murit la timp!
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
De ce ar fi fugit, de fapt, fiul lui Ilie Dumitrescu, de la locul accidentului de mașină? Titi Aur: „De frică. S-a gândit că îl salvează tata și avocații”
image
Victor Ponta, confesiuni despre divorțul cu Daciana Sârbu. Regretul care îl macină pe fostul premier: „Îmi doresc ca...”

OK! Magazine

image
„Un gentleman elegant!” Donald Trump i se adresează greșit Regelui Charles, în timp ce Melania e ireproșabilă în ținuta aleasă pentru vizita din UK

Click! Pentru femei

image
Sharon Stone șochează din nou, la trei decenii de la expunerea sexy din „Instinct primar”! Are 67 de ani!

Click! Sănătate

image
Care este greutatea ideală în funcţie de înălţime