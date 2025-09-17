Olandezul care a avut grijă de Chivu la Ajax rupe tăcerea: „Fanii nu-l plăceau, nu vorbea cu nimeni. Cu Ibrahimovic , aproape a ajuns la bătaie”

Înaintea duelului de astă-seară (ora 22:00) Ajax - Inter, din Liga Campionilor la fotbal, italienii au luat-o pe urmele lui Cristian Chivu, 44 de ani, și au aflat cum a trăit și s-a dezvoltat românul la Amsterdam. Pe 26 august 1999, reșițeanul plecat de la Universitatea Craiova semna un contract pe șase ani cu clubul olandez.

Cristian Chivu, actualul antrenor al milanezilor, a triumfat ca și căpitan, dar, înainte de a primi banderola la Ajax, s-a chinuit. „Primele luni au fost un coșmar: a jucat, a greșit, s-a ridicat, a mai greșit, a primit cartonașe roșii. Fanii nu-l plăceau, nu vorbea cu nimeni, așa că ne-am ocupat de el. I-am găsit o casă lângă Amsterdam ca să aibă liniște sufletească. Acolo a început noua lui viață”, dezvăluie David Endt, manager al lui Ajax din 1996 până în 2013, citat de gazzetta.it.

O zi neagră a trăit în octombrie 1999: „Meciul vieții sale cu Ajax, o înfrângere cu 2-1 împotriva lui Roda, acasă. A fost eliminat, fanii l-au huiduit. În următorul meci, a fost eliminat din nou, împotriva lui Hapoel Haifa, în Cupa UEFA”. Dar, acum 25 de ani, pe 17 septembrie 2001, cu Lyon, acasă, a primit note mari, după o victorie cu 2-1.

Punctul de cotitură a fost părăsirea hotelului. „Chivu schimba camerele o dată pe săptămână ca să se simtă mai bine”. S-a mutat la Ouderkerk aan de Amstel, la 10 minute de mers cu mașina de stadion și de centrul sportiv, la o aruncătură de băț distanță. Un mic sat cu case joase, canale și bărci unde domnește pacea.

Meajul lui Koeman: «De acum înainte, vei deveni bărbat»”

„Coechipierii l-au ajutat să se acomodeze”, precizează Endt, „s-a legat de Van der Meyde, Van der Vaart și Ibrahimovic, cu care aproape a ajuns la bătaie o dată. Cristian era căpitanul, Zlatan era un jucător cu caracter. Unul care și-a riscat odată viața pentru că Mido a aruncat cu foarfecele în el. Încă le mai am. Pe scurt, el și Chivu au ridicat vocile și a fost o ceartă aprinsă, dar până la urmă nu s-a întâmplat nimic.

Ca și căpitan, știa să citească momentele și pe coechipierii lui. Acel Ajax dintre 2000 și 2004, care a pierdut în sferturile de finală ale Ligii Campionilor în fața lui AC Milan în 2003, a fost o echipă incredibilă. Atât pe teren... cât și în afara lui”.

Românul a gestionat atent situația din vestiar. „Cursele de pe autostradă ale lui Mido, Ibrahimovic și Van der Meyde? Chivu a gestionat totul cu mult calm. Când Koeman i-a dat banderola, avea 21 de ani. L-a luat deoparte și i-a spus: «De acum înainte, vei deveni bărbat». Cuvântul-cheie era responsabilitatea. El a preluat întotdeauna controlul. Toate acestea într-un vestiar care nu a fost ușor de gestionat, nici pentru el, nici... nici pentru mine”.

Tricoul rupt l lui Cristi, în muzeul clubului

În muzeul din centrul orașului Amsterdam, cuibărit printre tot felul de obiecte, se află tricoul rupt și plin de noroi pe care l-a purtat Chivu când a devenit campion al Olandei.

Endt l-a donat muzeului acum câțiva ani, împreună cu o fotografie a tânărului Chivu, cu o dedicație în limba română. „Scrie că mă iubește și îmi mulțumește”, spune David amuzat, iar 23 de ani mai târziu este nerăbdător să retrăiască acea după-amiază petrecută în noroi pe stadionul Goffertstadion din Nijmegen împotriva lui NEC.

„Cristian s-a luptat ca un leu și a terminat cu tricoul rupt peste burtă. La sfârșitul meciului m-am grăbit la vestiar să iau unul nou și l-am păstrat pe al lui. Simbolul unei echipe incredibile de Ajax, cu zeci de talente”, spune fostul oficial.