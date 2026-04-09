Un hoț a dat un Ou Fabergé de peste 2 milioane de lire sterline pe câteva doze de droguri. Habar nu avea ce furase

Un bărbat care a furat o geantă de lux în Soho nu și-a dat seama decât după ce a fost prins că printre obiectele din ea se afla un ou Fabergé și un ceas Fabergé, ambele extrem de rare, care valorează peste 2 milioane de lire sterline, pe care le-a dat pentru câteva doze de droguri.

Incidentul a avut loc pe 7 noiembrie 2024, în Soho, Londra, unde Rosie Dawson, o angajată a Craft Irish Whiskey Company, o firmă care colaborează cu Fabergé, se afla în zona pentru fumat a unui pub. Și-a lăsat geanta jos, lângă picioare, pregătindu-se să-și aprindă o țigară, fără să bănuiească că acel moment de neatenție avea să conducă la un furt spectaculos.

În geantă se aflau numeroase bunuri personale și de valoare: un laptop Apple, căști AirPods, un portcard Mulberry, un voucher de 350 de lire, produse de machiaj și numerar. Însă adevărata valoare o reprezentau un Ou Fabergé și un ceas Fabergé, obiecte rare și extrem de scumpe, aparținând angajatorilor săi, Craft Irish Whiskey Company, pe care le avea asupra sa după ce le dusese în acea seară pentru a fi expuse la un eveniment al companiei, potrivit Metro.

Oul, verde cu auriu, de aproximativ 10 cm, era incrustat cu smaralde, iar ceasul, din aur roz, avea o curea maro din piele, iar experții spun că seturi similare au fost vândute pentru sume de până la 2,8 milioane de dolari.

Profitând de neatenția lui femeii, Enzo Conticello, un tânăr de 29 de ani, a luat geanta și a părăsit zona. Fără să studieze conținutul gentei, el s-a îndreptat către stradă și a schimbat geanta cu droguri. În timpul nopții, a încercat să folosească cardurile bancare furate, dar tranzacțiile au fost blocate automat, iar unul dintre carduri a fost găsit ulterior pe jos.

Furtul a fost şi el surprins de camerele de supraveghere din apropierea pub-ului unde a avut loc incidentul.

Conticello, cunoscut și sub numele Hakin Boudjenoune, nu era hoț profesionist şi, mai ales, nu era capabil să recunoască obiecte de lux. Fost bucătar, el îşi pierduse pierdut locul de muncă în timpul pandemiei şi la momentul comiterii infracţiunii se afla sub influența drogurilor și căuta bani rapid.

Fără să aibă habar de comoara pe care tocmai o furase, el a schimbat geanta, una de firmă, care singură valora câteva mii de euro, dar şi oul și ceasul Fabergé, de peste 2 milioane de lire sterline, pe droguri.

Bărbatul a fost arestat ulterior, în noiembrie 2025, pentru alte furturi în Belfast, fiind asociat și cu acest caz din Soho, dar, din păcate obiectele extrem de rare nu au mai fost recuperate până în prezent.

Obiectele fac parte dintr-un set limitat, în întreaga lume existând doar șapte asemenea exemplare, iar trei dintre ele au fost vândute pentru sume între două și trei milioane de dolari.

Compania asigurătoare a plătit pentru pierderi aproximativ 106.700 de lire, dar valoarea reală a bunurilor depășește cu mult această sumă.

Instanța l-a condamnat joi, 9 aprilie, pe Conticello la doi ani și trei luni de închisoare, iar anchetatorii încă mai caută preţiosul Ou Faberge şi ceasul.