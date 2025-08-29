Rolul și importanța organizațiilor societății civile pentru încadrarea în muncă a persoanelor din categorii dezavantajate

În România, inegalitățile sociale persistă și afectează profund accesul la un trai decent pentru numeroase persoane aflate în situații vulnerabile. În acest context, rolul organizațiilor societății civile (OSC-urilor) este estențial pentru o piață a muncii mai echitabilă și incluzivă. Totuși, dincolo de politicile guvernamentale și de măsurile instituționale, aportul OSC-urilor este adesea insuficient recunoscut în susținerea încadrării în muncă a persoanelor din categorii dezavantajate.

Cine sunt persoanele dezavantajate?

Categoria persoanelor dezavantajate este una complexă și include: persoane cu dizabilități; tineri care părăsesc sistemul de protecție a copilului; femei victime ale violenței domestice; persoane de etnie romă; șomeri de lungă durată sau fără studii; persoane care locuiesc în comunități marginalizate; persoane care trăiesc în sărăcie extremă.

Pentru acești oameni, accesul la piața muncii nu înseamnă doar un loc de muncă, ci un pas important spre autonomie, demnitate și incluziune socială.

Ce fac OSC-urile pentru integrarea profesională a acestor persoane?

Organizațiile societății civile intervin exact acolo unde sistemul public nu reușește să ajungă sau nu o face suficient. Printre contribuțiile majore ale OSC-urilor se numără:

- Informare și consiliere vocațională

OSC-urile oferă servicii gratuite de consiliere profesională, orientare în carieră și sprijin în redactarea unui CV sau pregătirea pentru interviuri. Astfel, persoanele dezavantajate dobândesc încredere și instrumente concrete pentru a-și construi un parcurs profesional.

- Sprijin pentru angajare și intermediere cu angajatorii

De asemenea, multe OSC-uri funcționează ca punte între persoane vulnerabile și angajatori. Unele colaborează direct cu firme pentru a crea locuri de muncă, iar altele oferă mentorat după angajare, prevenind abandonul locului de muncă.

- Formare profesională adaptată nevoilor reale

Prin proiecte cu finanțare publică sau privată, OSC-urile organizează cursuri de calificare în meserii căutate pe piață. De multe ori, aceste cursuri sunt însoțite de subvenții, materiale gratuite și stagii de practică.

- Lupta împotriva discriminării

OSC-urile aduc în spațiul public vocea celor persoanelor din categorii dezavantajate, trag semnale de alarmă privind abuzurile și militează pentru politici publice incluzive. Totodată, campaniile de conștientizare desfășurate de acestea contribuie la schimbarea mentalităților.

- Impact sustenabil

De-a lungul ultimilor ani, proiectele derulate de OSC-uri au avut rezultate precum:

mii de persoane consiliate profesional și reintegrate pe piața muncii;

formarea profesională a grupurilor vulnerabile în domenii precum construcții, servicii, agricultură sau IT;

reducerea șomajului în comunități marginalizate;

creșterea gradului de încredere în sine și a sentimentului de apartenență socială.

Întărirea încrederii persoanelor dezavantajate - un rol esențial al OSC-urilor

Pentru mulți oameni aflați în situații vulnerabile - fie că vorbim despre persoane cu dizabilități, femei care au trecut prin violență domestică, tineri excluși din sistemul educațional sau persoane din comunități marginalizate - problema nu este doar lipsa unui loc de muncă, ci și pierderea încrederii în sine.

Traumele, stigmatizarea socială, eșecurile repetate și lipsa susținerii pot conduce la un cerc vicios al resemnării, în care oamenii nu mai au încrederea că pot schimba ceva. În acest punct, intervenția organizațiilor societății civile poate avea un impact semnificativ - nu doar economic, ci și uman.

Persoanele încep să își recunoască abilitățile și potențialul

OSC-urile lucrează adesea cu persoane care au fost tratate ani la rând ca fiind „probleme sociale”. În urma consilierii primite, oamenii descoperă că au competențe, valori și resurse interioare nevalorificate.

Exemple:

- o femeie care a stat ani în relații abuzive realizează că are calități organizatorice excelente; - un tânăr fără studii, dar pasionat de tehnologie, este îndrumat către un curs de calificare în IT;

- o persoană cu dizabilitate învață că abilitățile sale de comunicare pot fi valoroase într-un call center.

În locul etichetei de „asistat” sau „problema altora”, persoana începe să se vadă ca un om cu valoare și potențial real.

Beneficiarii învață să își exprime nevoile și să își revendice drepturile

Pentru mulți beneficiari, simplul fapt de a vorbi despre ce au nevoie, fără frică, rușine sau convingerea că „oricum nu contează”, este un pas major. OSC-urile creează un spațiu sigur, în care oamenii sunt ascultați și încurajați să se exprime.

Mai mult, prin informare și educație civică, persoanele încep să:

- înțeleagă că au dreptul la muncă decentă, fără discriminare;

- recunoască formele de abuz și marginalizare;

- afle unde și cum pot cere ajutor (CNCD, ITM, instanță, asistență juridică etc.).

Această revenire la demnitate este o etapă crucială pentru reintegrarea socială și profesională. Iar atunci când încrederea se reconstruiește, apare motivația de a merge mai departe. În același timp, beneficiarii devin parteneri activi ai OSC-urilor, nu doar „asistați”.

Relația dintre OSC-uri și persoanele vulnerabile nu este despre „a da ceva”, ci despre a reda încrederea și rolul social celor excluși din societate. Această reconstrucție începe cu respect și sprijin individual și se finalizează cu o transformare colectivă: din beneficiari - în cetățeni activi, muncitori apreciați și membri valoroși ai comunității.

Astfel, organizațiile societății civile au devenit actori cheie în lupta pentru echitate socială. Prin implicare directă, adaptabilitate și cunoașterea profundă a nevoilor persoanelor defavorizate, OSC-urile pun umărul la construirea unei societăți în care munca este accesibilă tuturor.

În cadrul proiectului „Măsuri active pentru creșterea participării organizațiilor societății civile pe piața muncii”, implementat de Asociația pentru Implicare Socială, Educație și Cultură (ASISED), în calitate de Lider de Parteneriat, și Centrul de Consultanţă şi Studii Europene, în calitate de Partener, OSC-urile sunt sprijinite să își dezvolte capacitatea de a sprijini persoane vulnerabile în demersul lor de integrare profesională. Proiectul oferă instruire, resurse și instrumente digitale, precum și legături directe între organizații, angajatori și instituții publice.

Portalul www.activpepiatamuncii.ro stă la dispoziția celor care caută informații utile, modele de intervenție și oportunități concrete de angajare sau colaborare.

