Rezultate LOTO - sâmbătă, 11 aprilie 2026: Trageri speciale de Paște, cu extrageri duble și premii suplimentate. Patru români norocoși

Loteria Română au organizat sâmbătă, 11 aprilie 2026, Tragerile Speciale Loto ale Sărbătorilor de Paști, începând cu ora 18:30. Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker și Loto 5/40 au loc două trageri: o tragere principală și o tragere suplimentară. Pentru cea de-a doua tragere, cea suplimentară, Loteria Română a suplimentat fondul de câștiguri al categoriei I la Loto 6/49 cu 200.000 de lei, la Joker cu 100.000 de lei, iar la Loto 5/40 cu 50.000 de lei.

Numerele câștigătoare de sâmbătă, 11 aprilie:

Loto 6/49 tragerea principală: 44, 11, 19, 12, 45, 18

Loto 6/49 tragerea suplimentară: 6, 6, 28, 46, 12, 17

Noroc: 6 6 4 2 7 2 4

Joker tragerea principală: 12, 41, 43, 10, 38, 6

Joker tragerea suplimentară: 17, 28, 13, 37, 39, 11

Noroc Plus: 7 5 4 8 2 1

Loto 5/40 tragerea principală: 18, 15, 28, 23, 8, 29

Loto 5/40 tragerea suplimentară: 9, 29, 25, 11, 21, 22

Super Noroc: 3 2 9 6 0 9

Premiile puse în joc

La Loto 6/49 se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 12,91 milioane de lei (peste 2,53 milioane de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 5,40 milioane de lei (peste 1,05 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 62,84 milioane de lei (peste 12,32 milioane de euro).

La Noroc Plus se înregistrează un report la categoria I în valoare de peste 133.900 de lei (peste 26.200 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 237.300 de lei (peste 46.500 de euro).

La Super Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 156.000 de lei (peste 30.600 de euro).

Premii acordate la tragerile de duminică

La tragerile loto de duminică, 5 aprilie, Loteria Română a acordat peste 36.100 de câștiguri în valoare totală de peste 3,51 milioane de lei. La tragerea Noroc s-a câștigat premiul de categoria a II-a în valoare de 302.197,68 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Tecuci, județul Galați. La tragerea Joker, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 282.603,55 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Navodari, judetul Constanța. La tragerea Loto 5/40, la categoria a II-a, s-au înregistrat două câștiguri a câte 59.330,50 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la o agenție din Galați și pe platforma Loteriei Române, bilete.loto.ro.